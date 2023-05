5 años ha tardado Feist en traernos Multitudes (2023), un intimista y reposado disco, cargado tanto de pura guitarra desnuda como de toques experimentales, los cuales a veces parecen evocar a naturaleza. Naturaleza salvaje, silvestre, cruda como la voz de Feist que suena honesta en su manera de cantar, tanto cuando se abandona en susurros y aullidos guturales, los cuales parecen salir de lo más hondo de su interior, como a través de estas letras llenas de verdad.

Multitudes se abre con In lightning que, como su propio título indica, empieza como un relámpago. Un relámpago que se diluye rápidamente en un mar de calma a través de otras 11 canciones sedosas, suaves, delicadas olas que te mecen durante 46 minutos mientras la dulce voz de Feist te habla al oído acerca de amor, miedos, muerte, fe. Temas propiciados por dos hechos recientes que han marcado la vida de la cantautora y, por ende, el disco Multitudes: la repentina muerte de su padre y la adopción de su hija, ambos acontecimientos sucedidos en un breve lapso de tiempo.

El relámpago de In lightning estalla y enseguida nos vienen ecos de Björk, con esos sonidos experimentales y con esa voz de Feist que prácticamente transforma, durante el estribillo, en otro instrumento musical. A partir de aquí, viene la calma. La introspección. Forever Before suena como una dulce nana a su hija pero en la que no habla de lunas sonrientes ni de algodones de azúcar sino, aun desde la dulzura, del miedo (She’s sleeping over there, susurra). Suaves y vigorosos acordes de guitarra continúan en Love who we are meant to y en la más interesante Hiding Out in the Open con esos susurros cantados tan tan Feist y una letra poderosa (Love is not a thing you try to do / It wants to be the thing compelling you / To be you). Un estribillo luminoso que levanta el vuelo para llevarnos con The redwing, en una preciosa mezcla de tristeza y esperanza. Dos canciones que se sienten como mirar a través de una ventana mientras el cielo se va tornando entre naranja y rosa.

Tras la irregular I took all of my rings off y la algo monótona Of womankind (excepto un emocionante –y muy corto– momento de cuerdas) llega Become the Earth, una poderosa reflexión sobre la aceptación de la muerte (Some people have gone and the people who stayed / Will eventually go in a matter of days), con un vibrante estribillo que, hacia el final, se transforma en algo sorprendente. Una de las mejores canciones ya no solo de este disco, sino de su carrera.

Entonces, llega Borrow Trouble como un ciclón y nos zarandea. Se acabó la calma porque aquí Feist apuesta por su vena más blues-rock y se lamenta, entre enérgicos acordes, porque I dropped like a stone / Like a bag of dead weight / So good at picturing the life that I was gonna be left out of / Rather than the one I’d made para terminar aullando, apoyada por una enérgica batería. Destellos en este tema a Sharon Van Etten o incluso a Florence + The Machine. Momento álgido de Multitudes; el nivel ahora está muy alto.

Sin embargo, tras este subidón y ya hacia el final del disco, este parece ir rodando hacia un terreno no tedioso, pero sí algo anodino. Las prescindibles Martyr moves y Calling all the gods, tras la escucha, apenas dejan poso pero, ojo, aún queda una sorpresa. Porque Song of sad friends, con su melancólica letra pero esperanzadora a la vez, sobre la vida y la muerte (Things are bad, my friends (…) And it’s from here / We can really begin, reveladora frase que cierra el disco) y la susurrante y poderosa voz de Feist, nos calienta por dentro.

Multitudes no va a pasar a los anales como el mejor disco de Feist. Hay tramos que pueden resultar monótonos y hacernos desconectar a ratos pero también resulta poderoso en la verdad que emana a través de sus letras y de la cruda y sincera manera de cantar de la canadiense. Es un trabajo cálido, acogedor y, a pesar de girar en gran medida en torno a la muerte, luminoso y esperanzador. Escuchar Multitudes es escuchar el corazón de Feist y la experiencia resulta reconfortante, como al final de un largo día recibir un cálido abrazo.

Escucha aquí Multitudes, de Feist