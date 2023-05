El ecuador del 2023 se acerca y aún es pronto para colgar la etiqueta de disco del año. Sería aventurar demasiado. En Galicia, sin embargo, hay un claro candidato. Publicado el 24 de febrero, ACRÓPOLE (Tremendo Audiovisual, 2023), ópera prima de Fillas de Cassandra, ha revolucionado la escena musical gallega en apenas tres meses.

Las artífices de esta proeza son las viguesas María Pérez (María SOA en solitario) y Sara Faro. En menos de un año desde la presentación del proyecto, pueden presumir de haber construido un fenómeno con una proyección meteórica. Agotaron entradas en salas con aforos considerables, la Capitol de Santiago y la Mondo de su ciudad, ganaron el premio aRi[t]mar a Mellor Música do Ano 2022 en Galicia y recientemente han sido nominadas a los Premios Martín Codax da Música en la categoría de mejor artista emergente. Todo esto compaginado con una agenda a rebosar de conciertos.

Fillas de Cassandra son el nuevo exponente de una escena musical, la gallega, que vive un momento dulce. Las Tanxugueiras o Baiuca, con recorrido ya a nivel nacional, son solamente la punta del iceberg de una proliferación de proyectos muy atractivos dentro de su eclecticismo. Artistas como LaMontagne & PicoAmperio, Grande Amore, The Rapants, A Banda da Loba o Berto —productor de ACRÓPOLE y antes miembro de Verto, dúo que puso Galicia patas arriba con Embora (Tremendo Audiovisual, 2021) antes de su disolución—, vuelven a situar la música gallega en un primer plano. Escapan a las etiquetas y, de haber un nexo común, sería la normalización del idioma gallego a través de la música. La mayoría toma como base el folclore, reinventado a través de una lente pop electrónica con toques urbanos, lo que les vale para atraer a un público variado, intergeneracional, que no deja de aumentar.

ACRÓPOLE comparte algunos de estos rasgos. Su pilar fundamental es la música popular, encabezada por las panderetas. Imponen su fuerza entre bases electrónicas que se acoplan perfectamente a la esencia folclórica del disco. Para ello fue clave la labor de Berto en la producción. Dio vida a las ideas originales de María y Sara, que habían imaginado un trabajo acústico sin demasiados arreglos. En cuanto a géneros, resulta complicado definirlo. El más acertado podría ser neo-tradi: reinterpretan la tradición desde el presente con sonidos actuales. También hay espacio para la spoken word (interludios Da voz de Lisístrata y Da voz de Cassandra), rap, ska, armonías vocales o pop barroco.

La arquitectura sonora, rica y llena de matices, es el empaque perfecto para una narrativa conceptual exquisita. Recuperan mitos de la Grecia clásica protagonizados por mujeres para saldar la deuda histórica con ellas y establecen un diálogo en el que sus vivencias, en un tiempo presente, tristemente no distan demasiado de las antepasadas. En definitiva, Fillas de Cassandra son solo dos, pero su voz es «un eco do que outras cantaron antes». Una escenografía cuidada, empapada de teatralidad tanto en los videoclips como en los conciertos, refuerza el concepto.

Toda a nosa historia está feita con sangue. Así empieza la odisea por esta particular acrópole, encabezada por I. ANTÍGONA. Víctima y heroína al mismo tiempo, su mito es símbolo de lucha. El tema tiene versos tan potentes como: Nin sequera cando nos teñen diante poden vernos / porque nunca fomos ninghén.

El empoderamiento continúa con II. LISÍSTRATA (Varre Vasoira). Uno de los lemas más representativos de las últimas oleadas del movimiento feminista es «si nosotras paramos, el mundo para». El tema orbita alrededor de ese mantra. El ska de los beats, junto con las panderetas, le da fuerza al estribillo, el hechizante varre vasoira. Es un himno imparable, liberador, y todo apunta a que dejará huella en la música gallega.

Si el anterior es el hit más evidente del disco, V. AS MOIRAS no se queda atrás. Con otro estribillo pegadizo a rabiar (Sácate, sácate, sácate, sácate, bru- bru- bruxa), renuevan una muiñeira del imaginario popular, la de Pontesampaio. María y Sara se valen aquí de la figura de as moiras, tres deidades que controlaban el destino de las personas, para conformar su propia tríada con dos invitadas. Xiana Teixeiro es la gaiteira que abre la canción. Durante los últimos años se ha hecho justicia con las pandereteiras, relegadas históricamente a un segundo plano en favor de los gaiteiros, hombres en su mayoría. Por ello, no deja de ser necesario visibilizar a mujeres que tocan la gaita. Habelas hainas, que se diría. Nadie González se suma en la segunda estrofa, con unas barras rap.

Las panderetas y la percusión son las protagonistas de III. PANDORA. Con este tema, el ambiente de la acrópole se vuelve más íntimo. Sin una esencia tan bailable, el poderío de las viguesas se mantiene intacto, especialmente cuando la voz de Sara se eleva hasta casi quebrarse. IV. ECO sigue esta estela emotiva, con una sublime María a las teclas. Las armonías vocales de ambas brillan sobremanera. En los directos, el público asume el papel de eco y la atmósfera se llena de magia.

El destino de Dafne es uno de los más trágicos de la tradición grecolatina. En esta acrópole, la historia de la ninfa se desliga de Apolo para vivir un idilio más positivo en VI. DAFNE E SYRINX. Cassandra fue otra víctima del dios. En el mito, es castigada a predecir el futuro y a nunca ser creída. Haciendo honor a su nombre artístico, la fuerza de Fillas de Cassandra alcanza su punto álgido en VII. CASSANDRA. Dejan fluir la rabia por sufrir todavía ese cuestionamiento patriarcal y, ayudadas de una percusión afilada, alzan la voz de manera magistral: Descendimos dos altares, queimamos as togas / Quixeron calala e aquí estamos nós.

El pasado manchado de sangre con el que abre ACRÓPOLE se va difuminando y el círculo se cierra con esperanza porque, menos mal, «toda a nosa historia estase a rescribir-e». Lo cierto es que Fillas de Cassandra, más allá de haber compuesto un disco excepcional, han logrado que su música cale hondo; tanto por la innovación, como por una potencia escénica abrumadora, su debut es sobresaliente. La verdad de su voz está destinada a marcar el presente y el futuro de la música gallega. Solamente necesitan ser creídas. Hermanas, yo sí os creo.

Escucha aquí ACRÓPOLE de Fillas de Casandra