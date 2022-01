“Hey, I made you a mixtape… Because when I feel you, I feel me. And when I feel me, it feels good”, nos dice FKA Twigs (pseudónimo de Tahliah Barnett) en la primera línea de CAPRISONGS. Y si algo nos deja claro es que está lista para tener la paz que merece tras haber sido víctima de violencia doméstica por parte de Shia LaBouf; además, nos da un poco el tono del material, que de acuerdo a Tahliah, es un homenaje al concepto de unión, a los amigos y a la vida post-pandemia que ABSOLUTAMENTE TODOS anhelamos.

CAPRISONGS debe ser visto como un mixtape: un material donde la artista se permite explorar más, jugar con samples, colaboraciones y dejarse llevar por lo que le venga en gana. Pero partamos del inicio: FKA Twigs es conocida por no hacer cosas a media, siempre ha sido una artista meticulosa, como prueba están LP1 y MAGDALENE, dejando en evidencia el fuerte proceso creativo de Tahliah Barnett. Es incluso de admirar como hasta en los momentos más bajos, cuando estuvo hecha pedazos y se desmoronó, lo hizo de la forma más elegante y operística. Es por eso que este mixtape sorprende, porque nos nuestra una nueva cara, una en la que se deja llevar, de «no pensar simplemente ir al estudio y crear”, tal como lo dijo en un comunicado.

CAPRISONGS se trata de sentirse bien, pero sobre todo, sentirse bien con una misma. En cuanto a la producción, es un trabajo en conjunto de Twigs y El Guincho, quien en los últimos años ha sido colaborador cercano de Rosalía. Esta dupla resulta en el material menos “arty” del pop y en cambio uno más que nos recuerda por momentos a los mixtapes de Charli XCX del 2017, cosa que deberíamos imaginar desde la portada.

Gracias a su naturaleza de mixtape podemos encontrar un sinfín de colaboradores (ARCA, Tobias Jesso Jr., Mike Dean, Jorja Smith) y grandes temas para distintos momentos: Honda, más cercano a un trap latino, Careless, un viaje etéreo de R&B o Pamplemousse, un tema electropop que seguro quieres escuchar ya en tus fiestas. Así pues, CAPRISONGS es una muestra más de como FKA no viaje con un sólo género y aquí nos deja ver sus amplias influencias, demostrando por qué es una de las cantantes pop más innovadoras de los últimos tiempos.

Sin duda uno de los puntos más altos es el tema Tears in the club, que alude al sentimiento de sentirse libre y que apunta a ser un himno como en su momento lo fueron Shake It Off o Dancing On My Own, canciones también bajo el mantra de perderse con la música para poder encontrarse consigo mismo.

CAPRISONGS cuenta con 17 temas y ahí es donde podría flaquear para muchos, pues si bien sigue la esencia de mixtape en el que colaborar y crear en conjunto es un mandatorio, dentro de algunos temas parece que FKA Twigs pierde algo de personalidad y se diluye entre ritmos más comerciales. Sin embargo, entendiendo que se trata de un trabajo “separado” de sus álbumes y en el que se permite experimentar y divertirse, dejando atrás a la personalidad metódica y cuidadora de cada detalle de sus discos anteriores, nos deja claro que este material no busca ser el más profundo, sólo una transición hacia una nueva etapa, pero dejando claro que en la que se encuentra, se divierte y lo hace con gusto.

