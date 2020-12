Ya desde los primeros segundos del nuevo proyecto de Flee Lord nos avisa: “12 of 12… I´ve just been working”. Y así es, el rapero de Queens (Nueva York) ha sido uno de los protagonistas de la escena underground gracias a una ética de trabajo sensacional, publicando a un ritmo vertiginoso la friolera cifra de 12 álbumes en 2020. Un proyecto en cada mes es un logro remarcable, más aún si se tiene en cuenta la calidad y consistencia de los lanzamientos. Destacan especialmente Pray For The Evil 1 & 2 (con Mephux), The People Champ (con Pete Rock), Loyalty and Trust 2 (con 38 Spesh), o RocAmeriKKKa 2 (con Eto).

Para comprender la figura de Flee Lord es necesario remontarse a unos momentos muy concretos en la historia del rap. El 20 de Junio de 2017 falleció a causa de una anemia falciforme la leyenda del rap Prodigy de uno de los mejores dúos de rap de todos los tiempos Mobb Deep. Poco antes de la trágica muerte, en el mismo hospital fue donde Prodigy presentó a su protegido con Westside Gunn y Conway The Machine de Griselda y el resto es historia.

Es por ello que el nuevo álbum de Flee Lord In The Name Of Prodigy (2020) es un completo y emotivo homenaje a su mentor. Comenzando por la oscura y sensacional producción realizada al completo por Havoc, la otra mitad de Mobb Deep. Durante todo el proyecto se suceden numerosas referencias a Prodigy y al barrio de Queensbridge, incluso cuenta con interludios de su propia voz y colaboran su hija Santana Fox y Big Twins de Infamous Mobb, grupo hermano de Mobb Deep. Todos estos alicientes consiguen un sincero homenaje desde la ilustración de la portada pasando por el sonido en la producción hasta colaboraciones tan cercanas y familiares.

No son éstas las únicas colaboraciones en las letras que contiene el álbum. De los 12 proyectos lanzados por Flee Lord este año, es en In The Name Of Prodigy donde ha conseguido la alineación más espectacular, con nombres tan sobresalientes como: Ransom, Eto, Busta Rhymes, Conway The Machine, Raekwon y Havoc.

Tras una intro en la que Flee Lord marca su territorio y rinde tributo a Prodigy, entra uno de los temas más destacados del álbum. En Torch Carries Havoc, desempolva una incisiva instrumental que bien podría estar en los mejores álbumes de Mobb Deep. Los juegos de palabras multi-silábicos de Ransom están cargados de significado y dobles sentidos: “I write disturb, my mind is a dark odyssey ironic how this havoc created this star prodigy”. Otro de los grandes protagonistas del underground este año, Ranson ha redirigido brillantemente su carrera con la prolífica colaboración con el productor canadiense Nicholas Craven.

Flee Lord saca la versión más callejera de Busta Rhymes en Major Distribution. Sobre el ritmo de caja tradicional Havoc revienta los graves y los raperos intercambian sucias rimas sobre el tráfico de cocaína: “Strapped like high forces, backed by five torches” (Flee Lord) / “Cook nigga, why you got the coka burning in the pot?, Crustys waiting for the serving, peep the line-up from the spot” (Busta Rhymes).

Como afiliado y amigo del sello Griselda, no podía faltar la colaboración de uno de sus principales perros de presa. En All For The Goat Conway The Machine fluye sin piedad con su habitual soltura sobre la base más triunfal y luminosa del LP: “I’ll smack up your son, spit on your daughter, I don’t respect none of you niggas, you a bitch like your father, That’s why the streets love my shit, I go harder”.

Pero si una colaboración sobresale de todo el proyecto son los ardientes versos de la leyenda de Wu-Tang Clan Raekwon (The Chef). Sobre la instrumental más sucia y agresiva de todo el álbum su flow, de los más reconocibles de la historia, suena brutal: “Smoking ganja, this coat is ostrich, One brick, that’s six mortgages God”. La canción Wu-Lords incluso termina con unas súplicas para que Raekwon se tranquilice y de un respiro a sus intimidados oyentes: Chill Lord Relax! Let´em Breathe!

La despedida del álbum In The Name Of Prodigy no puede ser más idónea. En Bound To Take Losses, sobre una solemne y melancólica instrumental el propio Havoc también rapea y despide emotivamente a su difunto amigo y hermano: “No, I wouldn’t change shit if I can bring back time, all the fucking shootings and I’m still alive, I’m lying, it bring back P and Killa B, Forever in my memory as I remember”.

Flee Lord y Havoc han conseguido un sentido homenaje a la leyenda del rap Prodigy y al mismo tiempo trasladarnos convincentemente a 1995 y las peligrosas calles de Queensbridge. Un broche de oro a un espectacular año de Flee Lord aka “The Hardest worker in the game”. El propio Prodigy estaría muy orgulloso de su protegido y su increíble ética de trabajo. Nos sumamos a sus palabras: “R.I.P. P, you’ll never be forgotten”.

Escucha aquí In The Name of Prodigy, de Flee Lord