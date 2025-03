Floodlights – Underneath

Son australianos y no son nuevos, llevan desde 2018 dando guerra. Se llaman Floodlights, como los reflectores de luz, y acaban de publicar su tercer álbum de estudio titulado Underneath (marzo 2025). Su compañía discográfica, [PIAS] Recordings, representa a Editors, Pixies, Front 242, The Sound, Failure, White Lies, entre muchos otros artistas. Este nuevo álbum pone al descubierto las propias vulnerabilidades, esperanzas, miedos y pasiones que habitan debajo de los miembros de la banda y del ser humano en general.

El disco fue compuesto durante la gira que hizo el grupo por el Reino Unido, Europa, Australia y Estados Unidos, lo que permitió a obtener diversas experiencias externas e individuales las cuales desembocaron en la creación de 11 canciones que narran las vicisitudes de la conciencia, el crecimiento y la catarsis ante a las coyunturas vividas. A través de un sonido de rock e indie alternativos, Floodlights explora a la esencia y metamorfosis sobre lo que significa ser humano en un entorno rebosante de posibilidades y contraindicaciones.

«Al igual que una nube, los sentimientos van y vienen, tal como cambia la vida y cambian las personas. En los momentos más bajos podemos navegar por caminos sinuosos y encontrar en ellos diferentes formas de bellezas que permitan levantarnos y seguir en el presente»

Underneath fue grabado en el Soundpark Studio de Northcote en Australia). La ingeniería de sonido corrió a cargo de Nao Anzai y Dan Luscombe, y la producción a través de este último. La mezcla fue posible gracias al trabajo de John Congleton (Los Ángeles) y la masterización fue resultado de la experiencia de Joe Carra (Melbourne). Por su parte, el arte del álbum fue obra de Ava Clifforth y el diseño general producto de Ned Shannon.

Floodlights es un grupo formado en 2018 en Melbourne, localidad australiana responsable de artistas independientes como The Drones, Grinderman, King Gizzard and the Lizard Wizard, Brody Dalle y The Avalanches, Nick Cave, Flea (de Red Hot Chili Peppers), Dead Can Dance, Kylie Minogue, etc. La banda se compone de 5 miembros: Louis Parsons, Ashlee Kehoe, Joe Draffen, Archie Shannon y Sarah Hellyer.

La música de la banda se centra en la belleza, la extensión y la cultura de Australia. Al mismo tiempo denuncia las injusticias sociales que se perfilan en su tierra. En base a ello, las letras se sostienen sobre temas polémica como en la apatía, la emoción y las reflexiones resultantes de vivir y ser conscientes dentro de un torbellino de experiencias globales.

«Queríamos explorar diferentes técnicas como forma de expresar nuestra evolución individual y colectiva. Siempre seremos fieles a nuestro sonido, algo que puede hacerse mientras empujamos los límites de nuestra zona de confort»

El disco irrumpe en escena con Alive (I Want To Feel), un acto que se alza como las ganas por querer vivir en medio del caos. Las voces recuerdan a la banda White Lies. Tras este arranque entra en escena, Cloud Away, exitazo del álbum y protagonista de un videoclip que lanzó el grupo como preámbulo al disco. La letra deja claros los sentimientos que se construyen a lo largo de Underneath:

«Un cielo azul está a solo una nube de distancia y las lecciones viven en el ayer. El sueño es solo una caída profunda y el tiempo es solo una bola rodante. Los estados de ánimo son mareas como el océano, el dolor es perder la emoción amada. La búsqueda es una forma única y la ignorancia es una cortina solitaria» (Floodlights)

Con ello alcanzamos… JOY, que estalla como un sentimiento de alegría. Es uno de los temas estrella del disco. Representa la satisfacción de ver como superamos los conflictos y las decepciones, porque nuestras fortalezas nos permiten cruzar los límites y encontrar esa felicidad anhelada.

Acto seguido suena Buoyant, probablemente lo mejor de Underneath. Es un tema que narra el envejecimiento y lo difícil que resulta aceptar la oxidación del paso del tiempo. Cuando somos jóvenes no percibimos esta dilatación, pero a medida que las arrugas aparecen, la mente y las ideas que teníamos, también envejecen:

«¿Somos capaces de mantener la frescura y la innovación a medida que pasa el tiempo? ¿En qué se obstinarán las generaciones futuras? ¿Se volverán obsoletos nuestros puntos de vista actuales? Y si así fuera, ¿tendremos la suficiente apertura mental para cambiarlos y aceptar nuevas creencias?» (Floodlights)

Prosigue Horses Will Run, un tema que ruge como esos caballos que galopan libres por las praderas soleadas o bajo las tormentas, siempre intensos y salvajes, como la vida, sin importar nada. Posteriormente alcanzamos This Island, una isla emergente y sólida en medio del océano de las turbulencias. La sección de vientos ofrece ese espacio de libertad que viaja a través de los cielos, como un cometa al son de los vientos. Tras ellos, llegamos a Can You Feel It, pista que surge como un acto de catarsis, liberando un sentimiento reprimido de anticipación, emoción y miedo: «Los sentimientos brotan hasta que golpean como una tonelada de chispas». Sin duda, es otro de los grandes temas del disco.

Melancholy Cave germina como una pausa reflexiva sobre los instantes que precisamos para pensar y poner orden dentro de la cueva de los sentimientos. Por su parte, Suburbia reaparece una vez salimos de esa oscuridad y volvemos a sentir al calor de la luz en el rostro. Así lo expresa la penúltima canción del álbum, The Light Won’t Shine Forever, un temazo de lujo que nos advierte que esa luz no brilla siempre y que por ello debemos aprovecharla mientras irradia su fulgor: «La llama del movimiento lame y quema más allá de la comodidad donde yace la emoción». Finalmente, 5AM es el tema que concluye este viaje sonoro. De fondo, una advertencia sonora que, a modo de alarma, advierte que las cosas deben cambiar para mejor.

Underneath es un trabajo que destila una luminosidad distintiva, con sintetizadores arpegiados que se entremezclan con voces refinadas y guitarras vibrantes junto a baterías robustas. Es un álbum que trata de comprender cómo vemos el mundo en el que vivimos y cómo lo procesamos esa visión a través de nosotros mismos, sin influencias externas que distorsionen nuestra percepción sobre el mismo. De ahí el título del álbum… Underneath, palabra que significa lo que hay ‘debajo’, debajo de nuestra existencia, de nuestro mundo, en definitiva, debajo de todo.