Al fin, ya está entre nosotros el nuevo trabajo de Florence + the Machine, el proyecto musical liderado por Florence Welch. La artista británica ha ido lanzando varios single» (cuatro en total) para este nuevo disco y ya se sentía en ellos que su estilo seguía vigente, poderoso y lleno de matices, como en la espectacular y grandilocuente canción King.

Antes del nuevo disco de estudio, Florence sacó cyatro discos con una escenografía musical muy pareja, pero cada uno con una personalidad propia: Lungs (2009) fue su trabajo más exótico, Ceremonials (2011) su disco más sombrío y reflexivo, How Big, How Blue, How Beautiful (2015) lo más pasional que ha realizado, y en High As Hope (2018) dejó muestras claras de una gran madurez musical. ¿Florence + the Machine ha vuelto a demostrar que su «reino musical» es uno de los más rocambolescos y exquisitos del panorama actual? Vamos a averiguarlo…

Dance Fever (2022) arranca con King y de la manera en la que he mencionado en el párrafo anterior: una canción empoderada que deja clara (de nuevo) la fuerza y el significado de la voz de Florence Welch. Un rock alternativo más que sólido que deja frases maravillosas como esta: «I am no mother, I am no bride, I am King». En las dos siguientes canciones, vemos una faceta más aferrada al indie pop; tanto Free como Choreomania son dos temas vitaminados de ritmo, y, aunque aquí la voz de Florence no sea tan atronadora como en la canción de apertura, son dos temas que sirven para ver los derroteros tan sólidos que va a dejar el álbum.

Este disco no está anclado solamente en el rock alternativo y el indie pop, sino que Dance Fever está dispuesto a incluir más géneros musicales y lo hace: está presente un dance-pop elegantísimo en la brillante My Love; una lírica deliciosa («Every page is empty, there is nothing to describe, except the moon still bright») acompañada de un ritmo elevado que dejan un tema made in Eurovision y para ganar (merecidamente).

Por otra parte, tenemos el tan característico art pop de Florence + the Machine en temas como Cassandra o en la tan característica Morning Elvis que cierra el disco. Y además, vemos una vertiente más pausada y acústica en Back In Town o en los interludios de este tan notable disco.

Sin embargo, donde todos los cúmulos y emociones se juntan es en la inigualable Dream Evil Girl. Una canción cósmica que retumba nuestros tímpanos y también nuestro corazón… Qué delicia de canción tenemos aquí, una de las mejores en toda la carrera de Florence que deja ecos a su sobresaliente álbum debut Lungs.

Dance Fever es un trabajo sólido en todos sus apartados: un ritmo medido, con un listado de temas completo y a la altura, con algunas de las mejores canciones de la banda. Estamos antes un trabajo de producción elegante que se fusiona de lujo con la voz de Florence Welch. Uno de los discos más completos de lo que llevamos de 2022 y, para un servidor, lo mejor de Florence and the Machine desde su excelente Lungs.

Escucha aquí Dance Fever de Florence + The Machine