Nos aproximamos al cierre de este 2025 y musicalmente hablando, nos encontramos de nuevo con una cara conocida. Aunque más que rostro, voz. Una de las voces más inconfundibles y estimulantes de los últimos quince años: Florence Welch.

La banda liderada por Florence nació allá por 2007 en Londres, con unas ideas muy claras de apostar por sonidos indie que iban desde lo más pop hasta dosis rockeras. Sin embargo, el proyecto musical titulado como Florence + The Machine ha ido profundizado cada vez más y más en su propuesta. En 2009, con Lungs, la banda daba un salto de grandes dimensiones y no sólo salieron airosos, sino que ofrecieron uno de los debuts más potentes de esa década. Desde entonces nos acompañan grandes temas como Dogs Days Are Over o You’ve Got The Love.

Tras aquella carta de presentación formidable (probablemente el disco más aclamado del proyecto), Florence y los suyos han ido cosechando una colección de álbumes la mar de sólidos: Ceremonials en 2011, How Big, How Blue, How Beautiful en 2015, High As Hope en 2018 y Dance Fever en 2022, al que un servidor ya dedicó unas palabras en su momento.

El pasado 31 de octubre llegó el sexto álbum de estudio del grupo. Las expectativas eran altas ya que en los cinco trabajos previos han demostrado su buen hacer, además de mantener una discografía en cotas de calidad más que notables. ¿Habremos gritado de emoción con este nuevo trabajo titulado Everybody Scream?

Primeramente, llama muchísimo la atención tanto el concepto del álbum como el momento elegido para publicarlo. Everybody Scream es un disco sombrío, con momentos oscuros e ideal para esta etapa otoñal; no es casualidad que la fecha de lanzamiento coincidiese con Halloween. Y es que dichos aspectos le sientan como anillo al dedo a la inigualable voz de Florence Welch.

Un trabajo musical con los ingredientes mencionados en el párrafo anterior necesitaba el acompañante de un gran poderío visual. Y este disco no es la excepción. El single homónimo cuenta con un videoclip fantástico dirigido por la cineasta y fotógrafa americana Autumn de Wilde, conocida por su labor en la dirección de Emma, 2020, adaptación a la gran pantalla de la obra de Jane Austen. El videoclip logra captar esa energía tan tenebrosa de la canción gracias al uso de exteriores tan fríos como opresivos, el empleo del rojo y negro y unos coros a modo de gritos que retumban nuestros cinco sentidos.

Un aspecto que llama la atención de Everybody Scream es la producción. En el disco anterior Florence contaba con la compañía en producción de Jack Antonoff (líder de Bleachers) y Dave Bailey (líder de Glass Animals), pero aquí cuenta con la presencia de Aaron Dessner (The National). Es curioso que Welch haya trabajado con dos de los productores más relevantes en la carrera de Taylor Swift como son Antonoff y Dessner, aunque puede no pillarnos desprevenidos ya que Florence colaboró con Taylor en The Tortured Poets Department, más en concreto en el tema Florida!!!

La principal diferencia entre los producciones yace en las guitarras. Dessner opta por un sonido algo más agresivo y guitarrero que en discos previos, aunque esta faceta no siempre está al mejor nivel durante las doce canciones que componen el disco. ¿El motivo? La solidez entre ciertas canciones. Hay buen nivel, aunque se siente que hay tramos donde podrían haber dado un mayor potencial…En especial en la segunda mitad del disco.

Al contrario que en la segunda mitad, en la primera se encuentran fácilmente las notas más increíbles del álbum. Además de la canción previamente mencionada que da título al disco, hay temas como Sympathy Magic que son dignos de admiración. En concreto éste posee una gran fuerza tanto en su producción como lírica, teniendo incluso paralelismos con la música de la artista noruega AURORA.

Tal vez Everybody Scream no sea lo más redondo que ha orquestado Florence + The Machine, pero sí que es otro claro ejemplo de que poseen una discografía más que competente. Se convierte en un trabajo musical ideal para los tiempos de otoño, con una atmósfera imponente que desemboca en una voz irrepetible. Nosotros gritamos junto a Florence…Nuestras emociones se expresan con cada grito, como también lo hace aquí la artista londinense.

Escucha aquí Everybody Scream, de Florence + The Machine