¿Sabéis lo que es la “bajona cuqui”? Yo no tenía ni idea hasta que se lo leí a Mané López (Buenatarde) pero no podría definir la música de Flowerie de una manera más clara y precisa.

Detrás de Flowerie se encuentra Cristóbal “Chris” Delgado. Bajo el sobrenombre Chris XO publicó dos álbumes: Terrores nocturnos e Himnos para fantasmas (autoeditados, 2016). Después, como Of Foxes and Flowers, llegaría Boys (autoeditado, 2017), un disco íntegramente en inglés que dedicó “a los chicos de su vida”. Un año más tarde ya siendo Flowerie sacó dos discos de versiones: Mixtape Side A y Side B (autoeditados, 2018) y el EP Domingo por la tarde (autoeditado, 2020) en el que recopila sensaciones y sentimientos de reflexión que surgen (valga la redundancia) los domingos por la tarde, cuando Chris suele componer.

Ahora nos presenta un nuevo trabajo titulado Int. noche (Fikasound, 2021), un compendio de 13 canciones que “exploran la nostalgia y la tristeza presentes en la nocturnidad”. Está autoproducido y grabado por el propio Chris en su cuarto y, además, toda la parte gráfica ha sido creada y diseñada también por él, incluso llegando a presentarlo como TFG (estudia diseño gráfico).

Nada en este disco es “por casualidad” ya que todo parece estar hilado entre sí, incluidos la parte visual y el diseño, que cobran relevancia dándole un peso más allá de la historia que se narra a través de las canciones. Fijándonos en el libreto todas las fotografías que aparecen resultan ser fotografías de interior y todas las canciones están conectadas o relacionadas con momentos concretos que ocurren en interiores y/o de noche. En la contraportada aparecen también una serie de objetos con números que guardan relación con cada canción, dándole significado y sirviendo como nexo entre ellas. La “edición especial” del disco (por llamarlo de alguna manera) incluye además un fanzine muy completo con las letras de las canciones y las fotografías del libreto, acordes para guitarra y ukelele, anotaciones y contenido exclusivo (enlaces a playlists y descarga digital del álbum).





Entremos ahora en las canciones, como bien dije al principio nos movemos en ese indie-soft/”bajona cuqui” que emana un aire nostálgico y triste pero que a la vez nos resulta agradable y con el cual podemos sentirnos identificados tanto en las letras como en las melodías.

Anoche es el título de la canción que abre el disco. Imaginaos un fotograma de una película en la que dos personas se acuestan juntas en una misma cama pero dándose la espalda la una a la otra, cada una en su extremo, sin poder dormir. Una de ellas reflexiona sobre todo aquello que las separa, ese deseo de querer estar cerca del otro y a vez saber que es un imposible. “Puedo escuchar lo que estás pensando, sé que no puedes dormir”. Anoche es exactamente eso, ese quiero y no puedo porque sé que este no es el momento adecuado y tengo que dejarlo pasar.

Seguimos con De interior, una de mis favoritas. “Hay nubes en mi habitación, hoy dan lluvias de interior y solo cuando llueve pienso en ti”. La lluvia es el elemento principal que podemos o bien entender como elemento propio en sí: “la lluvia me genera un sentimiento nostálgico que plasmo en canción” o bien desde un punto de vista más metafórico entendiendo como lluvia al torrente de lágrimas provocadas por la nostalgia y la soledad. Yo tiendo a inclinarme más hacia esta segunda interpretación quizás por el peso que tienen los sintes y la distorsión final hacia el 3:06. Para mí esa distorsión es el culmen de la tormenta (de emociones) donde estalla la lluvia torrencial que te empapa. Y entonces da absolutamente igual todo.

Dos de los elementos clave en la música de Flowerie son el ukelele y el guitalele, por eso creo que Museo del Prado seguramente sea la canción que más gane en directo. Tiene ese aire acústico íntimo que hace que te teletransportes inmediatamente a una sala de conciertos.

No puedo obviar la mención a Comida China cuya demo ya estaba presente en el EP Domingo por la tarde. Inicialmente no iba a entrar en la selección pero gracias a su buena acogida decidió volver a grabarla e incluirla. Si Xuso Jones fue capaz de recitar el menú de McDonalds del tirón no os perdáis la carta del chino recitada por Flowerie porque no tiene desperdicio.

Cuando salga el sol es, en mi opinión, la letra más bonita de todo el disco aunque quizás también la más triste y la más honesta. Como explica Chris en sus anotaciones: “habla de las relaciones que tienen caducidad desde el momento uno, una caducidad que ves venir”.

Con Si se acaba el mundo concluye la historia. Podríamos considerarlo un reprise de anoche (de hecho el inicio es “anoche, anoche, anoche” jugando con la distorsión) que cerraría el círculo completando así el viaje musical.

Sin pretenderlo me he encontrado con un disco bonito y cuidado, con un trabajo, esfuerzo y cariño puestos en él que me han hecho viajar por ese universo nostálgico lleno de detalles, jugando a encajarlos como si de un puzzle se tratase. Sacad billete y clinex y preparaos para partir.

Escucha aquí Int. Noche de Flowerie