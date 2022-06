Ya estamos en verano y es el momento ideal para hablar de un lanzamiento que nos deja este mes de junio: el séptimo disco de estudio de Foals. Lo nuevo de la banda de Oxford es un trabajo muy adecuado para esta estación, pero antes de hablar de Life is Yours, hagamos una pequeña visita a la carrera de Foals.

En 2008 sacaron su álbum debut Antidotes que supuso un golpe sobre la mesa en el indie rock y el punk. Un trabajo enérgico y con un cúmulo de ideas muy interesantes. Dos años después, sacaron una obra hermana a aquella, como es Total Life Forever, con la que comparte su tono indie rock, además de ligeros ecos dream pop. En 2013, Foals subieron un escalón en popularidad con el hit My Number del disco Holy Fire, que quizás hasta hoy sigue siendo la canción más reconocida de la banda. Y dos años después, volvemos a experimentar esa sensación de continuidad con What Went Down. Tanto este como Holy Fire tienen un vínculo de post punk bárbaro y contundente. Y por último, en 2019 (tras un año de la marcha del bajista Walter Gervers), la banda británica lanzó Everything Not Saved Will Be Lost en dos partes: la primera parte fue un cambio considerable en la banda, ya que introdujeron elementos de música dance. En cambio, la segunda optaba más por unos derroteros de indie rock.

Foals ha vuelto este 2022 (también tras la salida teclista Ed Congreave) tras una carrera tocando diversos estilos y sufriendo una remarcada metamorfosis: Yannis Philippakis (vocalista y guitarrista), Jimmy Smith (guitarra y sintetizador) y Jack Bevan (batería) integran esta nueva formación en la carrera de Foals con Life is Yours. Un disco que se aleja de todo lo visto anteriormente en la discografía de la banda. Ya no tenemos rastro de rock, aquí tenemos presente un álbum de dance alternativo al 100%.

Tal vez el precedente más próximo (y único) en la banda se encuentre en canciones como In Degrees de Everything Not Saved Will Be Lost Part 1, pero en Live is Yours tenemos 42 minutos bañados en música bailable y electrónica. Ya no es sólo una canción como en el disco de 2019.

¿Es esto positivo o negativo? Tanto lo primero como lo segundo. El álbum cuenta con canciones rítmicas, agradables y de buen calibre como Wake Me Up o 2am. No obstante, estas buenas intenciones de alternative dance de las primeras cuatro o cinco canciones no las encontramos en la cara B del disco. En esta parte, todo se siente genérico, menos arriesgado y con canciones calcadas entre sí. Aún así, el disco logra remontar con el tema de cierre, Wild Green, que deja más de 5 minutos de tremendo dance con coros de fondo de Philippakis.

La evolución y el giro de tuerca de la banda en Life is Yours es evidentemente muy claro, pero se echa en falta un mayor impacto sonoro y que deje temas para oír en bucle este verano…Aunque en líneas generales sea un disco muy ligero de escuchar y perfecto para ir de camino a la playa con una camisa tropical.

Ahora viene la pregunta del millón: ¿es el disco más flojo de Foals? Esto es algo que todos los fans no tenemos claro todavía, pero sí hay total seguridad de que es lo más accesible y diferenciador que han hecho.

En conclusión, Life is Yours no es tan grandilocuente y sólido como se podría esperar de Foals. El ahora trío británico ha dado un giro de 360 grados en su sonido, dejándonos una idea sobrevolando la cabeza: ¿Foals se va a asentar en los terrenos del dance y el synth pop, o ha sido solamente un acercamiento temporal? Hasta que sepamos la respuesta, hay que vibrar con canciones como 2am o Live is Yours, que el verano ya nos ha echado la arena y el mar a los hombros.

Escucha aquí Life Is Yours de Foals