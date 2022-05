Se dice que a la tercera va la vencida, y en el caso de los irlandeses Fontaines DC, este Skinty Fia podía suponer o su afianzamiento como una banda de las más relevantes actualmente, o la pérdida de fuelle –cosa algo difícil de imaginar teniendo en cuenta su meteórico ascenso en los últimos cuatro años–.

No dejaron de escribir durante la extenuante gira de su segundo trabajo A Hero’s Death, pero toda la banda estaba de acuerdo en que necesitaban un descanso para coger aire. En ese tiempo, Grian Chatten se mudó a Londres, lo cual le hizo sentir un poco culpable por abandonar Irlanda por el momento que está atravesando la isla Esmeralda. Por otro lado, vivir en otro país no ha hecho sino acrecentar aún más las ganas de agarrarse más a sus raíces ya que ha podido comprobar que aún se dan situaciones en las que sus compatriotas no son precisamente queridos.

Irlanda se les escapa por los poros. Simplemente viendo la portada del disco ya nos percatamos de ello, con un título en gaélico, Skinty Fia, que significa «la condenación del ciervo.» Un dicho relativamente habitual por allí.

Encontramos más detalles de este tipo en canciones como In ár gCroíthe go que, con un bajo recalcitrante nos introduce un tema muy coral, mezclando inglés y gaélico en su estribillo.

Siguiendo con esta vuelta a casa y enlazado con las diversas influencias de la banda a la hora de escribir, nos encontramos con Bloomsday (nombre de la celebración anual en honor de Leopold Bloom, personaje principal de la novela Ulises de James Joyce), una canción que podría suponer una despedida de Dublín, aunque, como comenta Chatten, se trata de una despedida sin apenas darte cuenta. En lo sonoro, este corte reactiva la oscuridad de los irlandeses, con una melodía completamente adictiva. Además, aderezan este tema unas guitarras distorsionadas de fondo.

La idea inicial de la banda era hacer un álbum doble, uno con su sonido habitual, y otro con enfoque más folclórico. Finalmente no crearon este álbum doble pero añadieron The Couple Across The Way, que suena a una canción típica irlandesa, y donde una pareja que lleva 30 años junta, está envuelta en una discusión que no parece terminar nunca, lo que hace que que el tema, a pesar de bien ejecutado,se haga un poco largo de escuchar.

I Love You es una declaración completa de amor a Dublín, y quizá la primera vez en las que se muestran tan abiertamente políticos. Por la parte musical, en un tema que rezuma intensidad tanto por la interpretación vocal de Brian, como por la parte instrumental, en la que la banda se dispone a mostrar ese amor de la forma más clara posible.

Sin perder su estilo propio, se han acercado a un sonido más ligero, como podemos ver en cortes como Big Shot, donde se alejan de la fogosidad o la urgencia habituales para dar paso a un corte más relajado gracias a esa melodía guitarrera pero suave y el ritmo pausado en la interpretación de Chatten. Otro ejemplo lo tenemos en Jackie Down The Line, con reminiscencias al pop de los 60s, y un sonido más optimista de lo habitual en ellos. Grian deja a un lado su habitual cantar hablado, e introduce más melodía a su interpretación y el giro inesperado de las guitarras complementan el tema.

Con ese gusto por la dicotomía en sus letras, How Cold Love Is es una canción de amor basada en las adicciones que engancha desde los primeros acordes, con unas guitarras juguetonas que parecen provocar a Chatten, el cual ofrece una interpretación al más puro estilo Fontaines DC. En la exquisita Roman Holiday, las guitarras de Curley y O’Donnell se complementan a la perfección con la voz de Chatten en un tema con un sonido muy pulcro y sereno.

Como si estuviéramos escuchando un tema de Kasabian, Skinty Fia nos seduce con un ritmo intrigante. Además, introducen sonidos metálicos y guitarras rasgadas que enfatizan el sentido de esta canción, donde parece existir una paranoia gracias a las drogas y el alcohol.

Cierra el disco Nabokov, con un sonido 100% Fontaines DC de guitarras distorsionadas, casi simulando sintetizadores. Respecto a la letra, mantienen ese toque agridulce que hemos comentado antes en otros temas ya que Nabokov nos habla de un hombre enamorado pero que sabe que ahora, inevitablemente, su vida ya “no le pertenece del todo”.

Comentábamos al principio que a la tercera va la vencida, y podemos decir que siguen en lo más alto. Este Skinty Fia es un trabajo que desprende elegancia y sonidos muy limpios, jugando con las guitarras a otro nivel. Además ese cambio de registro a sonidos más poperos no les resta nada de credibilidad, saben cómo ser ellos mismos en otros estilos. Solo podemos recomendaros escuchar este magnífico trabajo con una pinta de Guinness (disculpadme por el estereotipo) y brindar al más puro estilo irlandés, Slainté!

Escucha aqui Skinty Fia, de Fontaines D.C.