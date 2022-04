Hits to the head de Franz Ferdinand es una especie de espejo retrovisor que se enfoca en los dieciocho años que llevan sacando discos y en sus numerosos singles que han hecho bailar y gozar a sus filas de seguidores que incansables permanecen al pie del cañón.

Esta nueva entrega funciona como una compilación de veinte canciones entre las que encontramos un par de piezas nuevas tituladas Curious y Billy Goodbye.

El combo regresa con baterista nueva, Audrey Tait, y estos dos sencillos bajo el brazo, y como reza Alex Kapranos, líder indiscutible de la banda, el más reciente disco es como las canciones que se suelen elegir para el setlist de un concierto: las que todo el mundo espera y quiere escuchar, los grandes éxitos.

Veinte tracks que bien podrían simbolizar casi los mismos años que llevan en activo ya que los formados en Glasgow, Escocia en 2001, sólo tuvieron que esperar un poco para ser firmados por Domino Records y su carrera no tardaría en explotar y su sonido volverlos un grupo sumamente mediático que vino a refrescar los estándares que por aquella época ya comenzaban a volverse obsoletos o aburridos.

Coincidí con ellos en un festival en los que fungían como headliners y por aquel tiempo promocionaban y presentaban Always Ascending (2018); siendo honesto me impresionaron sobremanera puesto que consideraba que la gloria que les acarreó su primera placa homónima era insuperable, pero me callaron la boca, su ejecución y energía eran impecables y, por lo tanto, esta veintena de viejas y flamantes rolas llega para unir los lados luminosos de sus cinco producciones que hasta la fecha han sacado.

Aunque no puedo negar que hubiese preferido a toda costa que fuese un larga duración inédito el que estuviera girando en mi tornamesa, podemos al menos dar una vuelta al pasado y sacarle un poco de polvo al piso como al tiempo.

Muy lejos queda ya la que fue su ópera prima, Franz Ferdinand (2004), que los puso en los cuernos de la luna y que actualmente en esta producción levanta la mano con las primeras cinco joyas con las que arrancan los hits para la cabeza. Posteriormente nos encontramos con las versiones en siete pulgadas de Walk away y The fallen (You could have it so much better, 2005) que como prácticamente todo su repertorio son baladas frenéticas, pero en este caso cuentan con una menor duración y por lo tanto suenan más compactas.

Con Lucid Dreams llegamos a su tercer plato, Tonight: Franz Ferdinand (2009), de donde también se extraen Ulysses y No you girls. Right action hace lo propio como pistoletazo de salida que anuncia su cuarto LP, Right thoughts, right words, right action (2013), que en este caso culmina con Love illumination para después situarnos en la pista 17, Always ascending, que pertenece a su último álbum de estudio con igual título, anterior a esta recopilación.

Cabe mencionar que no me considero amante de estos compilados, pero tampoco sobra decir que para un neófito en el tópico Franz Ferdinand o un fan acérrimo no está de más darle una escuchada repasando su historia que más allá de tener algún altibajo suena vigente.

En conclusión, esta cronología que respeta el orden de su obra, merece prestarle oídos y viajar a otros años cuando el revival y el indie se apropiaron de escenarios y salas de baile. Su virtud: seguir sonando actuales y retros de alguna u otra forma. Quizá aún quedan balas en la cartuchera antes de bajar el telón y cerrar el capítulo llamado Franz Ferdinand.

Escucha aquí Hits to the Head