No tiene mucho sentido pedirle un volantazo sonoro a Future Islands a estas alturas y From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth lo deja claro desde la primera escucha. Más que buscar una evolución desesperada, el álbum es una puesta en orden, una revisión de su propio estilo.
Lo que más llama la atención es que el grupo sigue siendo totalmente fiel a sí mismo. Da igual el momento de origen de cada tema: Future Islands lleva años orbitando las mismas ideas. La base rítmica de Cashion y Lowry funciona y es el soporte ideal para dar forma a ese synth-pop melancólico que ya es su seña de identidad. Por otro lado está Samuel T. Herring, que sigue siendo el centro absoluto, imposible de domesticar, siempre al borde del exceso, cantando como si cada frase fuera la última oportunidad de decirlo. A veces lo sostiene todo; otras, cuando el ritmo se vuelve lento, esa intensidad puede rozar el agotamiento.
El álbum se mueve justamente entre esos dos extremos. “Pinocchio” conserva esa urgencia más post-punk, casi nerviosa, de sus primeras etapas, mientras que “Find Love” apunta a un pop más directo, sin demasiadas capas ni filtros. En el otro lado, “The Fountain” baja el ritmo y deja un espacio más frío, más suspendido, donde los sintetizadores no empujan tanto como envuelven.
Lo interesante es que, siendo material de procedencias distintas, no da la sensación de recopilatorio desordenado. Hay una continuidad que no parece forzada, como si estas canciones hubieran estado siempre girando en torno a las mismas ideas y ahora simplemente se hubieran colocado en el mismo sitio. No hay sensación de descarte evidente, sino de piezas que quizá llegaron tarde a su contexto.
No es un disco que vaya a cambiar la percepción de Future Islands ni lo pretende. Pero sí tiene algo que lo hace más curioso de lo que podría parecer a primera vista: funciona como recordatorio de que la banda no solo se entiende a través de sus álbumes “grandes”, sino también en esos márgenes donde han ido dejando cosas sueltas sin demasiada explicación.
El título, en ese sentido, no necesita subrayarse demasiado. Hay algo de caída, algo de rescate y algo de volver atrás para comprobar que, a veces, las piezas que parecían fuera de sitio solo necesitaban otro orden para encajar.