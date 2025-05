Garbage – Let All That We Imagine Be the Light

Ciertas lenguas sostienen que las bandas longevas no logran superar el desgaste y la comodidad que les ofrece la fama; sin embargo, no es el caso de aquellas que sí saben adaptarse al paso del tiempo, como es el caso que nos ocupa. Garbage y su nuevo trabajo, Let All That We Imagine Be the Light (Que todo lo que imaginamos sea la luz), es un álbum que rompe con la rigidez y el hermetismo rabioso de su anterior disco, No Gods No Masters (2021). Como tal se acerca a una estética indie-pop con un claro mensaje de conciencia y esperanza. Este lanzamiento ha visto la luz este 30 de mayo de 2025, a través de BMG Rights Management.

La formación sigue fiel a sí misma, con Shirley Manson (voz) a la cabeza, respaldada por la maestría de Duke Erikson (guitarra, teclados, coros), Steve Marker (guitarra, coros) y Butch Vig (batería, guitarra, teclados, coros). En el disco colaboran Billy Bush (ingeniería, mezcla), Heba Kadry (masterización) y Shruti Kumar (teclados y sintetizadores en la canción El día que conocí a Dios).

El álbum está compuesto por diez canciones sólidas, que transmiten mensajes de optimismo y luminosidad. Propone vías de supervivencia en un mundo bajo caos constante. Shirley Manson explicó que la gestación de este proyecto estuvo influenciada por tres factores irreversibles: su bloqueo como escritora, la pérdida de su perra Veela y una cirugía de reemplazo de cadera (2023-24) que la dejó postrada en cama bajo los efectos de analgésicos.

«la operación influyó en mi forma de escribir, porque no estaba completamente cuerda. estaba en un estado diferente. se puede percibir ese sufrimiento en el álbum» (SHIRLEY MANSON)

La palabra Veela proviene de la mitología y literatura de la saga de libros de Harry Potter, creada por J.K. Rowling. En ese contexto, las Veelas son criaturas mágicas femeninas que poseen una belleza extraordinaria, un encanto hipnótico y habilidades mágicas que pueden atraer y seducir a los humanos. Son conocidas también por su naturaleza peligrosa y su tendencia a ser impredecibles.

El álbum fue cincelado en el estudio Red Razor en Atwater Village (propiedad del ingeniero de sonido Billy Bush), en el estudio GrungeIsDead de Los Ángeles (propiedad del baterista Butch Vig), y en la habitación de Shirley Manson mientras se recuperaba de la intervención quirúrgica. Además, fue grabado en un contexto de altos conflictos internacionales, como la invasión rusa de Ucrania, la tensión entre el Congo y Ruanda, y el conflicto israelí-palestino. La banda reconoció que estos hechos inevitablemente influyeron en la composición del álbum.

«Como sociedad estamos golpeados y desconsolados. dentro de esta consternación, estamos buscando fragmentos de vida y humanidad. Cuando las cosas se sienten oscuras, es mejor buscar la luz, aquello que se siente amoroso y bueno… El disco transmite un pensamiento positivo, pero está ambientado en un contexto de horror y caos. Es la aceptación de los defectos y fracasos humanos ante nuestra mortalidad. La oscuridad es una constante en NUESTRA MÚSICA y este álbum trata sobre la fragilidad de la vida» (GARBAGE)

La portada puede interpretarse como un símbolo de búsqueda del conocimiento y la iluminación. El punto de luz superior irradia su brillo hacia las profundidades de la mente, representadas por un pulpo dinámico y expansivo. La presencia multicolor indica diversidad de pensamientos, emociones y experiencias que están en proceso de integrarse o de elevarse hacia una conciencia superior.

Desde el punto de vista musical, el disco destaca por sus potentes guitarras angulares, ritmos precisos y enérgicos, así como por recrear paisajes sonoros cinematográficos. Estilísticamente, muestra un aire de grunge-pop, impulsado por armonizaciones vocales y el uso de sintetizadores analógicos. Incluye instrumentos poco convencionales como el Otamatone y una caja de pedales que transmiten vibraciones distópicas.

«Todos pensábamos que si nos sumergíamos en la indignación probablemente moriríamos con el corazón roto. Así que intentamos buscar algo un poco más positivo, y el álbum trata en gran medida sobre CÓMO encontrar el amor en el mundo Y como USARLO COMO herramienta para combatir todo el odio que sentimos» (GARBAGE)

El cascarón del disco se abre con There’s No Future in Optimism (No hay futuro en el optimismo), una expresión desafiante que invita a cavilar sobre la utilidad del optimismo en la vida, en la política o en las relaciones humanas. La letra fue escrita tras la muerte de George Floyd y expresa la profunda conmoción que Shirley Manson tuvo al ver las imágenes del policía arrodillado sobre el cuello de su víctima.

Por otro lado, Chinese Fire Horse hace referencia al signo zodiacal chino, también conocido como Caballo de Fuego (Shirley Manson lo es). Simboliza la energía, la pasión y un carácter impredecible o rebelde. Al mismo tiempo, explora el poder, la intensidad y los conflictos internos o sociales. La canción puede interpretarse como un himno a la fuerza personal y a la resistencia. Utiliza la metáfora del Fire Horse para simbolizar esa energía indomable. También refleja una crítica sobre la lucha por mantener la autenticidad o el poder en un mundo cambiante.

Sigue Hold, tema que puede ser visto como una declaración de resistencia personal y colectiva. Es un recordatorio sobre la importancia de mantener la esperanza y la fe en momentos de crisis o inseguridad en relaciones humanas, en la vida personal o en un mundo azotado por las guerras y la violencia. Instiga a la reflexión y a la perseverancia frente a la adversidad.

Have We Met (The Void) es una canción que indaga introspección, vacío emocional y búsqueda de significados en la incertidumbre. Puede interpretarse como una pregunta sobre las conexiones humanas, o si realmente conocemos a los demás y a nosotros mismos. La referencia a The Void (el vacío) indica un espacio de silencio, pérdida o desconexión emocional. La letra explora sentimientos de alienación y búsqueda de sentido en momentos de duda o desolación emocional.

Con Sísiphus abrazamos la figura de la mitología griega condenada a empujar una piedra cuesta arriba para luego verla rodar hacia abajo una y otra vez. Es una pieza dream pop inspirada en las dificultades de Shirley Manson durante su recuperación tras la cirugía de cadera en 2023-24. La canción refleja esa sensación de estar atrapada en una batalla interna o en un ciclo de esfuerzo y desilusión, pero también puede sugiere unameditación sobre la resistencia y la capacidad humana para seguir adelante a pesar de las circunstancias aparentemente insuperables.

Radical, por su parte, es una pieza que sugiere un cambio profundo, una ruptura con lo establecido y una búsqueda de autenticidad. Es un llamado a la acción para quienes buscan desafiar las normas y transformarse desde adentro hacia afuera.

Love to Give, en cambio, sugiere que el amor no solo es un sentimiento, sino una acción que requiere generosidad sin reservas. Invita a la valentía y a la apertura. Expresa ese amor incluso cuando puede parecer incierto o arriesgado. Esta búsqueda y capacidad del amor para sanar y transformar puede interpretarse como un recordatorio sobre la importancia de ofrecer amor con honestidad y sin miedo.

Get Out My Space aborda la idea de los límites personales y la necesidad de mantener el control sobre el propio espacio, tanto físico como emocional. El título es como una declaración de independencia y resistencia contra esas fuerzas que intentan invadir la privacidad o la identidad del individuo.

RU Happy Now, es la antesala de un final cercano. Trata sobre la desesperanza, la frustración, el arrepentimiento y el deseo. Refleja ese vacío y luchos internos contra la insatisfacción de las relaciones personales, las expectativas no cumplidas o las crisis existenciales o sociales.

Alcanzamos el final con The Day That I Met God, un track que explora la iluminación personal y un vínculo con algo superior. Aporta paz, claridad y un sentido de renovación en un mundo marcado por la destrucción. La necesidad de acercarse a Dios se eleva como una esperanza y un cambio de rumbo. Manson definió la pieza como la obra maestra del disco. Plantea el dilema de la mortalidad pero también habla de la gratitud por envejecer, por la longevidad de la banda, por disponer de buena salud y por el gran misterio creativo que es la vida.

Concluyendo… se puede decir que Let All That We Imagine Be the Light es un trabajo que refleja la evolución sonora de la banda. Combina hábilmente los elementos del rock alternativo con el dream pop, la electrónica y el shoegaze, pero con un enfoque atmosférico e introspectivo. Las letras afrontan la esperanza, la resiliencia, la introspección y la búsqueda de luz en tiempos de conflicto, incertidumbre y caos. La producción muestra una madurez artística, con arreglos cuidadosos y un sonido envolvente que invita a la reflexión y al escape emocional.

La voz de Shirley Manson, cuyo distintivo contralto eriza los vellos de la nuca, puede ser tierna o psicótica al mismo tiempo. Transmite una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que se fusionan con la musicalidad de las guitarras intensas, los sintetizadores y la instrumentación electrónica. El álbum es un viaje centrado en la empatía, la conciencia social y la abstracción personal.

Como álbum representa una afirmación de la capacidad de Garbage para reinventarse y explorar nuevos territorios musicales sin perder su esencia. Encapsula un mensaje brillante de esperanza y perseverancia, invitando a los oyentes a imaginar y crear un espacio de luz frente a la oscuridad. En definitiva, se trata de una obra maestra que abraza un sonido intenso y vanguardista, y reafirma la relevancia artística y compromiso de la banda por transmitir emociones profundas en un mundo en constante conflicto y cambio.

Temas predilectos: Todos. Es un álbum redondo y muy inspirado. Cuanto más lo escuchas más te gusta.