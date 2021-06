No Gods No Masters es un grito de rabia por la justicia, once mensajes que según ha explicado la propia cantante de la banda, Shirley Manson: “representan una crítica al auge de la miopía capitalista, al racismo, al sexismo y la misoginia que reina en todo el mundo (…) Es nuestra forma de tratar y de dar sentido a lo jodidamente loco que es el mundo, y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”. No Gods No Masters es el trabajo más político y social de la banda ya que busca alertarnos de nuestros errores a fin de volver a creer en una sociedad mejor para el futuro de nuestros hijos. El mundo y la vida que lo hace posible, no necesita más dioses, ni maestros, ni señores que se creen en el poder de las verdades y del control. Ellos son los responsables de la decadencia que vivimos como raza y sociedad. Bajo su dominio, el futuro es sombrío.

Siguiendo las palabras de Shirley Manson, “No Gods No Masters suena diferente a los dos anteriores discos. Tiene muchas guitarras, melodías y atractivos. Estábamos muy inspirados por el pop extraño y subversivo de Roxy Music, que realmente fue una especie de musa. No suena como ellos, pero definitivamente fue algo en lo que pensamos mucho”.

No cabe duda de que este trabajo nuevo de la banda es uno de los lanzamientos más geniales y vitales de 2021. Sus directas y conmovedoras letras, su sonido depurado, hacen del disco una joya siendo, además, un claro mensaje de los momentos que vivimos y hacia los que vamos. Manson proclama que los hombres que gobiernan el mundo han hecho un jodido lío. Se han mantenido en un nivel superior a todos los demás que han menospreciado. Han sexualizado a las mujeres, se han aferrado a creencias racistas y, encima hacen todo esto en nombre de un dios invisible que se adapta a sus propias necesidades. Y a partir de ahí, salta la gran pregunta del álbum: ¿Realmente todo este horror pasará sin control?

Difícil respuesta. Manson siempre ha hablado mucho sobre estos temas. Su conciencia social ha estado siempre en permanente primera fila. Ella misma lo confiesa: “Soy ya vieja y veo morir a mis amigos y eso lo cambia todo. Todo se muda con cada temporada y eso es tan emocionante como desgarrador. Ese vaivén hace que encienda dentro de mí, una antorcha para sentirme feliz, una llama en mi rincón particular para tratar de hacer lo mejor. La fama y su legado me importan un carajo”.

Esa marcada denuncia del capitalismo, es consecuencia del hastío que vivimos, y de las consecuencias que se han destapado con la pandemia, asi como todo lo que se esconde tras la mugre del poder, poniendo incluso en primera página, la tremenda crisis de valores, de injusticias y de derechos humanos que han generado movimientos de respuesta cómo #MeToo y #BlackLivesMatter, y hechos raciales como el asesinato de negros por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas.

A esta dura realidad no es fácil cambiar las cosas. Como bien manifiesta la propia cantante y líder de la banda, “desafortunadamente, se necesita mucho tiempo para dar la vuelta al barco social, pero cada generación tiene ese derecho y debe hacerlo. Ahora la cultura cambia mucho más rápido que nunca. Por ejemplo, lo maravilloso de las redes sociales es que galvaniza a todas las voces marginadas y eso genera conciencia y evolución. Creo en la desaparición de la patética y patriarcal tontería blanca que actualmente está tratando de mostrar sus músculos en el mundo. Por eso, hago un llamamiento a cualquier hombre que se una a la lucha con las mujeres, que las proteja y nos ayude a frenar esta monstruosa ideología de dominio y sumisión, de abuso y violencia. Es una locura lo que está sucediendo y que los hombres no se expresen en masa (…) Sinceramente no confío en ningún político. No soporto ninguno de ellos. No estoy afiliada a ningún partido. Mienten, engordan sus bolsillos y no hacen su verdadero trabajo.

Visto esto, no queda más remedio que ver lo que representa en el disco cada canción, su mensaje, su sonido, su arquitectura global. Porque ante un mundo tan vacío y superficial, hay que quitarse de encima las hipocresías y los miedos que nos degradan, y abrazar con valentía a los que nos enfrentamos. El cambio es irremediable si queremos una sociedad mejor.

Canción a canción

The Men Who Rule the World o los hombres que gobiernan el mundo, es un tema de rock electrónico y espíritu combativo, donde se mezclan las guitarras y los sintetizadores con el sonido de una máquina tragaperras, como símbolo del poder económico fácil. Parte de la letra es concluyente: “Los hombres que gobiernan el mundo han montado un desastre de la hostia, esta es la historia del poder y de la adoración del éxito.”

The Creeps es un tema furioso de corte new wave, y un cántico para la gente inadaptada. Un temazo con todas las de la ley. Es una alegoría a esa gente que sufre por sus sentimientos porque su entorno es una mierda, y el sistema los tiene marginados. La letra lo deja bien claro: “No puedo dejar que mis sentimientos sigan secuestrando mi cerebro (Ellos tienen un arma contra mi cabeza) / Voy a encontrar mi camino alrededor de esta pared que no puedo cambiar.”

Uncomfortably Me, es un tema noir que recuerda tiempos pasados, esos instantes que se esfumaron entre deseos y rechazos, dejándonos incómodamente atrapados en la soledad y la nostalgia. Es una pista que expresa arrepentimiento por la propia falta de autoestima, dejando frases como: “Ojalá les hubiera dicho a todos que se fueran al infierno / Pero nunca tuve el sentido común / Estaba demasiado ocupada odiándome a mí misma.”

Wolves es una reflexión ambivalente, que nos habla de la naturaleza salvaje que todos tenemos, y que pugna entre lo natural y lo malévolo, una dualidad lobezna que nos convierte muchas veces en los seres más feroces y violentos. La voz de Manson lo expresa de forma concisa y directa: “¿Cuál de mis dos lobos le prestaré atención esta noche? ¿A cuál decidiré alimentar? ¿Con cuál voy a decidir pelear?”

Waiting for God se define como la pieza central del álbum, con una letra que hace referencia indirecta al asesinato de George Floyd. Es un tema tremendo, que eriza la piel y cuyo sonido y letra se ambientan en nuestra sombría sociedad donde la diferencia racial es usada como excusa para matar: “Mira lo que ellos le hicieron a su chico / Y nadie parpadeó / Ella se ahoga ahora en la tristeza, sin esperanza de justicia / ¿En qué nos hemos convertido? / ¿Qué hacemos ahora mientras que los niños negros reciben un disparo en la espalda?”

Godhead es una canción brutal que se lanza como un obús contra ese dominio alfa que exhibe su miembro como el cetro del poder: ¿Me engañarías si tuviera una polla? Si tuviera una polla, ¿la mamarías? Soy una terrorista / El centro del cielo eres tú / Y la verdad sigue pesándome / No importa lo que hayas hecho / Tú eres el Dios Cabeza, el Elegido.

Anonymous XXX es un tema sofisticado de medio marcaje que se inicia de manera brillante y cierto aire a lo Brian Ferry. Sin duda, es el clamor del anónimo sin género, que se inserta en la voz sensualizada de Manson, dando un brío ardiente a la melodía. La breve entrada del saxofón y las percusiones de fondo, rematan de forma arrogante ese toque post-punk-funk que define al tema. La letra es demoledora: El amor es dolor / El dolor es amor / El amor es inmortal / El amor es dios / Crees que has encontrado una manera de cambiar tu vida.

A Woman Destroyed, es brutal y muy sensual dentro de un ambiente húmedo, oscuro, industrial con fondos efectistas y futurísticos. Los golpeos sonoros y electrónicos son punzantes, como alfileres de láser caídos desde las alturas. La letra no tiene desperdicio: ¿Sabes lo que dicen sobre los que te hacen sentir que eres difícil de amar? / Nuestro amor ha terminado / Ahora que has encontrado tu pequeña ostra / Y cambiaste tu reina por un peón / Cierra tu puerta, consigue un perro guardián / Mejor duerme con todas las luces encendidas.

Flipping the Bird, rompe los esquemas de otras canciones dotando al tema de un singular estilo New Order bajo el embrujo de Garbage. Una fusión tremenda que da a la canción un enganche total. El tema es otra de las maravillas del álbum. La voz de Shirley va registrando distintos tonos y melodías.

No Gods No Masters es el tema que titula el álbum y, sin duda, una obra de arte como su contundente letra: “Nada dura y nadie permanece / Así que acepta el cambio / El futuro es mío / Sin amos a los que obedecer / Quizás cometeré los mismos errores”. Es un tema y una letra que define el precio y la satisfacción de ser libre.

This City Will Kill You es una pista glacial y a su vez elegante. La letra advierte y fulmina como la gélida muerte que se acerca agazapada tras la esquina: “Tienes que despertar y resolver las cosas / Te estás haciendo demasiado viejo / Ellos caminarán sobre tus huesos cuando tengas frío / Esta ciudad te matará.“

Un éxito, hábilmente compuesto

En su conjunto, No Gods No Monsters puede sintetizarse como un álbum sobre las profundas frustraciones sociales. Las críticas internacionales son muy favorables, llegando incluso a definir el álbum como uno de los mejores de la banda en 20 años, opinión que comparto absolutamente. Y es que, desde sus temas iniciales más renombrados, Garbage nunca ha dejado de sorprender.

Pocos álbumes en muchos años, pero todos muy hábilmente compuestos mostrando su enorme maestría musical y marcados mensaje de protesta social contra las injusticias que asolan nuestro trapicheado mundo. Cada canción muestra su personal mensaje y sónicamente define claros ecos a ciertos grandes maestros como David Bowie, Pat Benatar, The Cure, New Order, Joy Division, Roxy Music … Temas como The Creeps y Godhead, A Woman Destroyed, No Gods No Masters, This City Will Kill You y Flipping The Bird, son auténticas obras de arte. El resto de cortes una caña.

No cabe duda de que con este nuevo álbum Garbage se apunta otro exitazo. En cuanto a los temas de la edición de lujo cabe decir que son una autentica gozada, sobre todo la pista dúo con Brody Dalle, Girls Talk y la numero 7 titulada Destroying Angels con Exene Cervenka y John Doe. Curiosas son las versiones de Starman, Because the Night (con Screaming Females). Disfrutemos pues de este nuevo viaje sonoro a través de la voz de Shirley Manson y de su banda.

El álbum está disponible en los formatos de CD y en las versiones LP (vinilo blanco y verde neón), y en una edición especial de lujo que contiene un disco extra de los ocho sencillos independientes que la formación lanzó entre 2013 y 2018. La edición de lujo también está disponible digitalmente y como disco prensado en vinilo rosa.

https://music.apple.com/gb/album/1556301766?app=itunes&at=1001l36e3&lId=22971527&cId=WE&sr=3&src=Linkfire&itscg=30440&itsct=catchall_p3&ct=LFV_a8867cc12a6e431bad07e15df57f0b86&ls=1