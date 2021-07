Burj Al Babas es ahora un pueblo fantasma en la provincia de Bolu. Iba a ser una urbanización de castillos diseñados exactamente iguales, pero la constructora finalmente no pudo terminar esta obra arquitectónica de cuento de hadas. A día de hoy, cientos de viviendas lujosas están sin terminar, desoladas en mitad de un valle de Turquía. Lejos del dúo Justice, Gaspard Augé ha querido invitarnos a la banda sonora de este horizonte ostentoso y teatral. El francés nos guía por esta llanura instrumental, recordándonos la música disco de los setenta, siendo ahora un paraíso desértico y abandonado, donde ha construido un mirador en dirección a un clásico atemporal, terriblemente actual.

Con esa adoración al diapasón caído del cielo, sobre una odisea de desierto infinito, y una fotografía tan poderosa como todo el diseño artístico tras Gaspirator (su alter ego como diseñador gráfico), este éxodo es el reflejo que fue delineando a lo largo de los años. Atesorando cientos de piezas sin terminar mientras recorría mundo junto con su grupo Jamaica (formado junto Antoine Hilaire y Camille Clerc), y más tarde, junto con su amigo Xavier de Rosnay para el conocidísimo dúo electrónico Justice. No fue hasta hace poco, un par de años, cuando se percató que dentro de ese saco de ideas brillaban doce joyas que escondían su primera ópera musical en solitario. En alguna ocasión, el francés ha comentado “Disfruto más de la música instrumental porque es más estimulante para mi imaginación”. Y Escapades es un viaje valiente y universal, fácil para dejarse llevar por la música, donde apenas existen coros que nos guíen por estas áridas arenas.

No olvidemos que este experimentado francés, ya trabajó junto con su compañero Quentin Dupieux (aka Mr. Oizo) para la banda sonora de Rubber (2010). Es por eso que encontraremos demasiadas huellas fílmicas a lo largo de sus temas. Welcome es el inicio de esta fuga, una melodía propia de Close Encounters Of The Third Kind (1977), apología de esa visitación de Daft Punk para la gira Alive 2007, introduciéndonos en este reto imaginario. A la cual, le sigue la invencible Force majeure tratándose de una pista épica, una epopeya grandiosa y heroica (tema que ha servido para esta Eurocopa en tierras inglesas), muy accesible a lo que Justice nos podría enseñar. Rocambole es una subida inalcanzable, que converge hasta la balada de aires sci-fi, Europe, canto a Brian de Palma y su Phantom Of The Paradise (1974). Y cabalgando entre todas estas referencias cinematográficas, llegamos a la estepa de Hey!, con una brava estructura disco y sintetizadores propios de Giorgio Moroder. Uno de los momentos cumbre del álbum, con ese estilismo efímero y kitsch, y vemos a un mongol tocando el violín mientras monta a caballo. Exaltando una serie de videoclips creados para este álbum, con una osada duración de apenas un minuto, siendo un golpe artístico como todo lo que rodea a esta solemne huida.

Más adelante, en uno de esos vestíbulos abandonados de Burj Al Babas, nos encontraremos con el barroquismo olvidado de Tetra, reminiscencia a Total(2011), que fue orquestado por SebastiAn. Pues Lacrimosa es la sinfonía nocturna de aquellos trinos, ahora bella y llorosa, dulcemente mimada por una flauta mágica, y hechizándonos al compás de un clavicémbalo. Esta descendencia nos acabará seduciendo en la exquisita Belladone, el tema más french touch de toda la cinta, de melodía simple, y acostumbrada a esos cortes que alientan la repetición incansable. Esa insistencia apoyada en un coro femenino en el centro, acentuando el transcurso de la pieza, sin que nosotros queramos salir de la misma. Una y otra vez. Y donde la ensoñadora Casablanca nos ayudará a salir de este pensamiento con otra balada semi-arabesca, retomando la delicadeza de la flauta, y su curiosa caja de ritmos.

Después de una escapada tan luminosa, el viaje se termina con la oscura Rêverie, esa enigmática pregunta donde Gaspard despierta de una tenebrosa pesadilla. Entre indecisos pasos estilísticamente Goblin, cautivados por las vestiduras del giallo (género italiano de terror), nos encontramos en una lujosa alcoba. Dispuestos a ser asesinados por la respuesta de qué nos deparará el futuro de este curioso artista. Con una brisa esperanzadora, esperamos que nadie se olvide de este magnífico debut, tal y como sucedió con la triste urbanización de castillos desamparados de Turquía. Por muy ostentoso que sea, recuperemos esa ilusión por el imaginario. Y sobrevolemos una y otra vez esa idea que no nos deja dormir por las noches, arriesgándonos hasta hacerla realidad, como esta escapada hacia los límites de nuestros sueños.

