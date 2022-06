Ya ha llegado a las plataformas y equipos musicales el tercer álbum de estudio de George Ezra. A lo largo de su carrera, el artista británico nacido en Hertford ha ido demostrando que tiene una voz poderosa, y las pruebas llegan desde su estupendo y notable álbum debut Wanted on Voyage (2014). Dicho álbum, que combinaba elementos pop con toques de americana, fue una carta de presentación musical bastante efectiva, con temas como la aclamada Budapest, Did You Hear the Rain? o Cassy O’.

Cuatro años más tarde, Ezra volvió con Staying at Tamara’s (2018), un cambio de aires en su trayecto musical. Aquí introdujo una faceta más ligada al pop y de lírica más soleada y alegre, algo totalmente opuesto a su debut. Ezra siguió sumando popularidad con temas como Shotgun, Paradise o Hold My Girl (a los que hay que sumar una curiosa colaboración con el dúo sueco Saviour).

Ahora en este 2022, George Ezra regresa con Gold Rush Kid: un trabajo colorido y de sensación optimista. Las tres primeras canciones de Gold Rush Kid podrían formar una trilogía que un servidor ha bautizado como «trilogía del verano»: Anyone For You (Tiger Lily), Green Green Grass y Gold Rush Kid comparten aroma, esencia y un sonido a música acorde a la época estival. A un viaje, tanto por la playa como por el campo, que deja recuerdos que dibujan una sonrisa. De hecho, el propio cantante contó en una entrevista que la inspiración para Green Green Grass surgió hace varios años durante un viaje con amigos en la playa. En dicho viaje, Ezra se encontró con unas chicas que estaban celebrando un funeral y de ahí vino la inspiración para esta parte: Green, green grass, blue, blue sky / You better throw a party on the day that I die.

Tras esta trilogía, el disco sigue manteniendo su tono más pop con el tema Dance All Over Me. Sin embargo, el resto de canciones se dirigen hacia una faceta folk. Aquí se siente el disco más compacto y con mayor potencial. Temas como I Went Hunting o Sweetest Human Being Alive cuentan con gran profundidad y un aire rural acertado, además de dejar seguramente la mayor autoridad vocal del artista británico; mientras que la brisa optimista está muy vinculada y omnipresente en Don’t Give Up e In the Morning.

En definitiva, podemos ver que en Gold Rush Kid, George Ezra ha buscado nuevos detalles musicales, pero sin renunciar a sus raíces y al sonido que le hizo más popular. El resultado es interesante y deja buenas canciones, aunque le ha faltado un mayor nexo y cierta cohesión para poder hablar de un trabajo a la altura de su debut.

Escucha aquí Gold Rush Kid, de George Ezra