«Debería arder en el infierno Pero no me lo merezco (…) Si quieres que pague mis impuestos, Será mejor que vengas con un crucifijo. Tendrás que clavarme» (‘Taxes’, Geese)

En un mercado saturado de bandas que se repiten a sí mismas, esclavas del algoritmo y de la urgencia por figurar en una lista de éxitos, se agradece encontrar proyectos que aún buscan escapar de la adicción a los dólares y del culto a la fama instantánea. En tiempos donde la música se fabrica más que se compone, donde el riesgo parece un lujo, Getting Killed aparece como una excepción necesaria.

Geese no juega a complacer. Su nuevo álbum irrumpe con la voluntad de recordarnos que crear sigue siendo un acto de resistencia, una forma de pensar el mundo desde el ruido y la contradicción. Aquí no hay concesiones al radio formulismo ni guiños al mercado. Hay inquietud, búsqueda, deseo de verdad.

Desde el primer acorde hasta el cierre, todomel disco se disuelve como una respiración cansada tras el combate, el disco se despliega como un trayecto de tensión contenida. No busca agradar: exige atención, participación, una escucha que se deje atravesar.

Producido junto a Kenneth Blume (antes conocido como Kenny Beats), Getting Killed muestra a Geese en su punto más afilado: reescribiendo las estructuras sin perder el pulso humano. Hay fuego en la mezcla, pero también ternura; hay rabia y duda. Es un disco que parece latir con el mismo vértigo que la época que lo engendra — un mundo que corre sin saber hacia dónde, donde la belleza, a veces, no salva, pero sostiene. En ese equilibrio entre lo abrasivo y lo íntimo, entre la ironía y la herida, reside la verdadera fuerza del álbum. Geese están dibujando, con crudeza y lucidez, el mapa emocional de una generación que no se conforma con sobrevivir.

Geese mata al cliché y reafirma su manifiesto

Desde su aparición, Geese ha sido un cuerpo extraño dentro del panorama del rock contemporáneo. Nacidos en Brooklyn, formados en la adolescencia y catapultados casi sin proponérselo, su historia parece una fábula moderna sobre el talento que se niega a ser domesticado.

Getting Killed es el disco de una banda que ha probado el vértigo de la exposición y decide mirarse sin maquillaje. Ya no existe el asombro de la primera vez, ni la euforia del segundo experimento; hay, en cambio, una mirada más nítida sobre lo que significa seguir adelante sin perderse en la caricatura del éxito.

El título no es casual: Getting Killed suena a desafío, pero también a aceptación. Es la muerte simbólica de las expectativas, de que solo muriendo algunas versiones se puede seguir creando. Geese parece entenderlo así. Cada canción funciona como una demolición de los clichés y una voz más honesta en medio del ruido.

El contexto que rodea al álbum también importa. Nueva York ya no es el escenario heroico de los años dorados del indie. Hoy es una ciudad donde el arte sobrevive entre la precariedad, la ansiedad y la inercia digital. Y Geese escribe desde ahí, desde esa esquina donde el desencanto se mezcla con la lucidez. No hay nostalgia ni cinismo, solo la voluntad de seguir diciendo algo que no suene a lo mismo.

Así, Getting Killed no es una declaración de guerra ni una rendición. Es un ajuste de cuentas. Una forma de demostrar que crecer no significa perder filo, sino aprender a usarlo con más precisión. Y en ese sentido, Geese no solo consolida su identidad, sino que redefine lo que puede ser una banda de guitarras en un tiempo que parecía haber olvidado por qué esas cuerdas todavía importan. Es Geese contra el mundo.

Detrás del caos: quienes dan forma a «Getting Killed»

Si Getting Killed es un manifiesto sonoro, sus créditos son la firma de esa declaración. Detrás late un equipo que convierte las ideas en realidad. La producción de Kenneth Blume III aporta ese filo experimental que define el disco. La formación que sostiene este viaje no es casual. Cameron Winter, voz principal y alma dramática de la banda, se apoya en la fuerza de Dominic DiGesu en el bajo, la precisión de Max Bassin en la batería, y el pulso creativo de Emily Green y Gus Green en las guitarras.

A ese núcleo se suma la dirección creativa y el diseño de Phil Gibson y Kyle Berger, con la participación directa de Winter y Mark Sommerfeld, creando el envoltorio visual del álbum. Hay también colaboraciones que abren nuevas puertas. En Trinidad, el rapero JPEGMafia (Barrington DeVaughn Hendricks) aporta sus coros. Y por supuesto, no hay que olvidar el trabajo de distribución que descansa en manos de Partisan Records y Play It Again Sam.

Contextualizando la banda

Así, Getting Killed no es una declaración de guerra ni una rendición: es un ajuste de cuentas. Una forma de demostrar que crecer no significa perder filo, sino aprender a usarlo con más precisión. Y en ese sentido, Geese no solo consolida su identidad, sino que redefine lo que puede ser una banda de guitarras en un tiempo que parecía haber olvidado por qué esas cuerdas todavía importan.

Pequeñas claves para entender el disco

El nombre Geese arrastra una carga simbólica sutil. Las ocas — aves migratorias, gregarias, resistentes — pueden leerse como una metáfora de la propia banda: un grupo que viaja junto, atravesando territorios sonoros distintos, guiados por el instinto y la disciplina. Hay también una elegancia en su vuelo, una fuerza silenciosa, que encaja con la manera en que Geese enfrentan su música: colectivos, firmes y conscientes de su rumbo.

El título Getting Killed resuena como una declaración ambigua. No es solo un acto literal, sino una idea doble: morir para renacer, morir a lo viejo para abrir paso a lo nuevo. Es un grito que encierra desafío y aceptación a la vez. La banda parece insinuar que todo proceso creativo requiere una muerte previa de expectativas, versiones antiguas de uno mismo y ataduras estilísticas.

La portada del álbum, una figura humana con un revolver cargado en la mano y una trompeta en la otra, refuerza esa idea de esa ruptura y revelación. En ella, la imagen mezcla extrañaemte lo minimalista con lo inquietante. Sirve como una antesala visual del disco: la sugerencia de la tensión, de la dualidad entre lo crudo y lo cuidado, un reflejo gráfico del equilibrio que no busca explicarse sino provocar preguntas.

El linaje «outsider»: Geese y la alquimia del riesgo

Geese y Getting Killed no nacen en el vacío. Es fruto de un linaje subterráneo formado por artistas que entendieron la música como un territorio de riesgo antes que una fórmula. Donde romper las reglas no es una estrategia sino una forma de existencia. Por eso hablar de Geese es atestiguar sobre esa tradición outsider que atraviesa décadas, desde el caos expresivo de los años 70 hasta la experimentación más contemporánea.

La música de Getting Killed surge de esa tradición que transforma las influencias en una voz propia, sin copias. En su pulso hay ecos de Captain Beefheart, esa figura que convirtió el caos en lengua materna, donde la disonancia se vuelve narrativa y la voz es textura antes que melodía.

Ese uso extremo de la voz conecta también con Peter Hammill, para quien cantar era actuar. Cameron Winter adopta esa teatralidad con quiebres melódicos, cambios de intensidad y respiraciones entrecortadas, convirtiendo su voz en extensión dramática de la canción. Así, cada nota se convierte en un gesto expresivo de pequeñas escenas de teatro sonoro.

En esa búsqueda constante por desarticular la forma se siente también la influencia de Pere Ubu, banda que convirtió el post-punk en laboratorio sonoro, deformando estructuras, mezclando ruido y fragmentos de lenguaje. Geese heredan esa audacia, trabajando sobre la canción como si fuera un terreno vivo, donde todo puede cambiar. Pero no lo hacen desde la incomodidad vacía: integran también la energía magnética de Talking Heads, capaces de hacer que lo experimental conserve un groove hipnótico, una tensión rítmica que atrae incluso cuando desafía.

Ese mismo sentido de tensión, contenida y precisa, recuerda a Television, donde el contrapunto y las capas nerviosas construían universos sonoros. Geese, al igual que ellos, construyen en cada tema un pulso interno que mantiene al oyente en un estado de expectación, combinando aspereza y coherencia. Y a ese tejido se suma una dimensión emocional contemporánea, cercana a Radiohead, que convierte la canción en atmósfera. Geese no solo juegan con ruido y estructura: trabajan la emoción como arquitectura sonora, uniendo vulnerabilidad y agresividad en una síntesis intensa.

Así, Getting Killed no es un collage académico de influencias. Es un manifiesto vivo. Geese toman esa herencia outsider —la crudeza de Beefheart, la teatralidad de Hammill, la experimentación de Pere Ubu, el groove inquietante de Talking Heads, la tensión contenida de Television y la atmósfera emocional de Radiohead— y la convierten en algo propio. En su música late un grito contemporáneo que respira en el filo, una declaración de intenciones donde el riesgo, la fractura y la intensidad emocional son las únicas reglas.

Autopsia del caos: anatomía de «Getting Killed»

Escuchar Getting Killed es como abrir un cuerpo en movimiento. No hay bisturís ni protocolos, solo el pulso acelerado de algo que todavía respira mientras se deja examinar. Cada canción es una incisión distinta. Unas cortan con furia. Otras revelan órganos de una belleza incierta. Todas exponen la carne viva del sonido. Geese no ofrece melodías complacientes, sino fragmentos de un diario emocional tallado a golpes, con los huesos del noise y el alma del rock más libre.

La primera incisión llega con Trinidad, y no hay sutura posible. Un zumbido de guitarras abre paso a un torrente de energía nerviosa, como si la banda estuviera empujando las paredes de su propio sonido. El bajo ruge como una alarma sísmica y la voz se quiebra entre grito y plegaria. Trinidad es un punto de partida de que el álbum no piensa pedir permiso. Suena como si el suelo se abriera bajo los pies.

Sin pausa ni respiro, la electricidad se transforma en reptil: Cobra se desliza entre riffs cortantes y percusiones que parecen marcar el paso de un ejército invisible. Aquí la banda muta, deja el estallido por la tensión contenida, por ese peligro silencioso que anuncia que algo está a punto de romperse. La voz adopta un tono más teatral, casi de conjuro, y las guitarras se pliegan sobre sí mismas hasta formar un espiral hipnótico. El veneno no llega de golpe, sino por insistencia. La canción muerde despacio, hasta que el cuerpo se acostumbra al delirio.

Tras el silbido venenoso el disco cambia de piel y se hunde en lo humano. Husbands llega como un espejismo de cotidianidad en medio del ruido, pero enseguida muestra los dientes. Las guitarras suenan más densas, como si cargaran el peso de una historia doméstica mal cerrada. La voz — a medio camino entre la confesión y la acusación — parece hablar desde una habitación vacía, con las cortinas corriendo y el aire cargado de pasado. Los golpes de batería son latidos de un corazón que no se resigna, y cada pausa parece una sensación de que amar también puede ser una forma lenta de morir.

Y cuando todo parece asentarse, el álbum se nombra a sí mismo. Getting Killed irrumpe como un manifiesto disfrazado de colapso. Es el epicentro del disco, la zona cero del caos. Todo lo que la banda ha insinuado hasta ahora — la violencia, la introspección, la ironía — se condensa en esta pieza. Las guitarras arden, los coros se multiplican hasta rozar lo coral, y la voz parece cantarle al propio derrumbe. Pero lo más fascinante es cómo Geese logra transformar ese colapso en catarsis: morir aquí no es desaparecer, es trascender. Getting Killed suena como una purga, una danza entre el dolor y la lucidez, una forma de aceptar que lo que mata también puede liberar. Cuando la última nota se disuelve, ya no hay retorno posible. Lo que viene después no es reconstrucción, sino descenso.

De esa caída surge Islands of Men, una especie de espejismo que flota entre lo espiritual y lo carnal. Es el punto en el que Getting Killed se vuelve más humano. La pista se abre como un delta. Todo parece un lamento por lo perdido, una plegaria dirigida a nadie. Geese sabe cuándo dejar espacio al silencio, cuándo dejar que una nota suspendida diga más que un grito. Islands of Men es una pausa, pero también una pregunta: ¿cuánto de lo que somos sobrevive cuando dejamos de fingir que estamos vivos?

«No puedes mantener a la humanidad femenina en tus sueños. No puedes seguir huyendo de lo que es real y de lo que es falso» (‘Islands of Men’, Geese)

Sin responder, el disco galopa hacia 100 Horses. La furia regresa, pero más contenida, más precisa, como si la banda hubiera aprendido a domar a la bestia. El ritmo avanza como una estampida, con riffs que se cruzan como relámpagos y una percusión que no busca adornar, sino arrastrar. Hay una sensación de movimiento perpetuo, de energía que no sabe dónde descargar su peso. El track es pura adrenalina desbocada, pero con un control quirúrgico. Cada explosión está medida, cada acorde es una forma de seguir respirando.

El espejo se resquebraja con Half Real, y Geese se adentran en su propio laberinto. La canción respira paranoia: una mezcla de guitarras que se persiguen, de voces que parecen no reconocerse a sí mismas. Es un juego de reflejos donde nada termina de ser lo que parece. Aquí el grupo flirtea con la desintegración — la identidad se vuelve borrosa, el ritmo se fragmenta, la melodía duda de sí misma. Half Real suena como si alguien intentara mantener el control mientras el suelo se disuelve bajo las extremidades. Pero en esa fractura hay belleza: la misma que aparece cuando se acepta que todo es inestable y que el arte también puede ser una forma de naufragio.

Entonces llega Au Pays du Cocaine, una pesadilla con ritmo de danza. La ironía del título no es casual. Geese convierten el hedonismo y la alienación en un carnaval febril. La música gira como una espiral de luces de neón, llena de voces superpuestas, de guitarras que se cruzan como cables pelados. Es un retrato del exceso, pero también de la resaca. La euforia suena sucia, pegajosa, adictiva. Todo vibra, todo tiembla, todo parece a punto de colapsar, y sin embargo el caos encuentra su propio orden secreto. De esa explosión queda un eco, un temblor que anticipa el tramo final, donde la banda desarma lo que queda en pie: la distorsión como lenguaje, la lucidez disfrazada de locura.

Después de la vorágine llega Bow Down, un grito contenido que se expande como un himno oscuro. Geese se erige frente al caos como si fuera un templo viviente. Las guitarras cortan como espadas, la batería es un pulso que no admite réplica, y la voz se alza entre la ironía y la solemnidad. Es una invitación a inclinarse ante la propia intensidad del sonido. Es un acto ritual, una ceremonia donde la furia se convierte en ceremonia y la música en un altar.

Pero esa ceremonia desemboca en agotamiento. Taxes es el suspiro después de la batalla, una canción que respira cansancio, resignación y una melancolía contenida. El ritmo se hace más seco, las guitarras se pliegan como párpados cerrándose, y la voz adquiere un tono confesional. Aquí la banda admite que rendirse no siempre es derrota. A veces es una forma de salvarse. Taxes es una rendición poética, un último acto de conciencia antes del cierre. Es la aceptación de que pagar el precio es inevitable — pero que, en ese pago, hay también una forma de verdad. Y así, dejando atrás el combate y la confesión, el álbum se encamina hacia su exhalación final.

Long Island City Here I Come se abre como un respiro final tras la tensión acumulada, pero no es paz; es la conciencia de lo vivido, la cicatriz sonora que queda después de pasar por Getting Killed. La canción se expande lentamente, como si fuera un paisaje dilatado en la memoria. Las guitarras flotan, las percusiones laten como un corazón cansado, y la voz susurra con la certeza de quien sabe que el viaje ha cambiado para siempre. Hay melancolía en ese título, una sensación de regreso —pero también de partida. Long Island City Here I Come es un puente entre el ruido y el silencio, entre la batalla y la rendición. Es la última palabra del disco, un cierre que no concluye sino que abre otra pregunta: ¿qué queda después de haberse dejado matar?

Geese: el disparo final que redefine el ruido

Con esta Autopsia del caos Geese no solo ha firmado un disco, ha dejado una herida abierta en el presente musical que seguirá latiendo mucho después de que las notas se desvanezcan. Tras desmenuzar cada herida, de Getting Killed, queda la sensación de haber atravesado algo más que un álbum. Un territorio sonoro donde el ruido no es ruido, sino lenguaje. Donde la furia no es rabia, sino propósito. Geese han construido un relato en once actos, un viaje en el que no hay separaciones claras entre principio y final, entre lo brutal y lo bello. Cada tema funciona como un fragmento de una memoria común, como piezas de un mismo sueño fragmentado, y es esa fragmentación la que otorga al disco su fuerza irreductible.

Y es aquí, en ese espacio abierto entre canción y canción, entre estructura y caos, donde encontramos el verdadero pulso de Getting Killed: una obra que no se explica del todo, pero que se vive intensamente. Con la certeza de haber estado ante algo que trasciende el mero ejercicio musical, nos acercamos a la conclusión de esta autopsia, sabiendo que el relato de Geese no termina aquí, sino que seguirá vibrando en cada escucha.