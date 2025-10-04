«LA EXPLORACIÓN DEL ÁLBUM SE VIO IMPULSADA PRINCIPALMENTE POR EL DUELO. AMBOS HEMOS PERDIDO AMIGOS POR SUICIDIO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. ES MUY EXTRAÑO PERDER A ALGUIEN POR ALGO ASÍ. Y MÁS CUANDO VA LIGADO CON EL PROCESO DE AVERIGUAR QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO. CREO QUE INCONSCIENTEMENTE ESA PERSPECTIVA ESTÁ PRESENTE EN VARIOS MOMENTOS DEL ÁLBUM. RECORDANDO A ESAS PERSONAS QUE CONOCÍAMOS Y QUE SE HABÍAN DADO POR VENCIDAS EN LA VIDA. ESTE MUNDO ESTÁ LEJOS DE SER CIVILIZADO EN ESTE MOMENTO» (EVAN USCHENKO)

GHOSTWOMAN: «WELCOME TO THE CIVILIZED WORLD»

GHOSTWOMAN emergió como un refugio en medio de sombras profundas. Como un canto nacido de la necesidad de atravesar lo inexplicable. Entre melodías y silencios, el dúo descubrió que su música trascendía la intención. Se convertía en un puente para quienes buscan entender el mundo y sus propios abismos.

Por eso, cuando Welcome to the Civilized World irrumpe, no lo hace con dulzura. Lo hace con estrépito, con cuerdas tensas y guitarras que despiertan de madrugada. Es el caos hecho sonido. GHOSTWOMAN nos exige atención desde el primer acorde. Nos anega bajo un orbe roto donde lo civilizado ya no significa orden sino supervivencia ruidosa. Este disco no viene a confortar. Viene a perturbar. A recordarnos que el mundo moderno está jodido y fragmentado, y que la música puede ser su espejo más brutal.

El disco como si heredara un legado ancestral, pero lo fundiera en un pulso fresco y contemporáneo. Es un puente sonoro donde lo antiguo se convierte en novedad palpable. Welcome to the Civilized World se publicó el 5 de septiembre de 2025 bajo el sello Full Time Hobby Records. El álbum consta de 11 canciones con una duración total de 38 minutos. Todas las canciones están escritas por el canadiense Evan Uschenko y la belga Ille van Dessel.

EL LAMENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEBRADAS

El título del álbum posee un doble significado que invita a una reflexión profunda. Por un lado, puede interpretarse como una bienvenida, una especie de saludo que parecería amistoso o acogedor. Sin embargo, en su esencia, lleva consigo una advertencia y un mensaje mucho más sombrío: la referencia a una civilización rota, contaminada y desgarrada en sus entrañas. No se trata, por tanto, de un simple saludo amable, sino de una ironía punzante que denuncia la fragilidad y la decadencia de nuestro mundo.

El disco se sumerge en la absurdidad del comportamiento humano, exponiendo las contradicciones, las heridas abiertas y las fallas estructurales que conforman nuestra sociedad. A través de su narrativa, revela la crueldad que muchas veces permanece oculta bajo la apariencia de lo cotidiano, esa violencia silenciada que se disfraza con normalidad. Además, pinta un escenario en el que el carnaval ensordecedor de la vida moderna nos distrae y nos aleja de una verdad incómoda, que no podemos ignorar.

En esta visión, el mundo civilizado aparece como un escenario en plena decadencia, una construcción que lentamente se desmorona, revelando sus grietas y fracturas. La invitación que hace el álbum es a observar estas fisuras con atención, a escuchar sus voces y ruidos, a no cerrar los ojos ante la realidad que se despliega ante nosotros. Es un llamado a la reflexión, a escuchar el lamento de las estructuras que alguna vez parecieron firmes y que ahora se desgarran, dejando al descubierto la vulnerabilidad de toda una civilización.

LOS PAISAJES DE LA DISTORSIÓN ÁCIDA

GHOSTWOMAN fusiona diversos estilos como garage rock, psicodelia, grunge, blues crudo y psic rock moderno. Algunos críticos describen su sonido como hypnotic psych-grunge, decaying americana, ragged blues electric, o psych-intoxicated americana. Sea lo que sea, instrumentalmente el disco recurre a guitarras saturadas y a distorsión áspera muy al estlo de los 60. La batería es contundente y las líneas de bajo densas. Todo ello se mezcla con momentos de calma, espacios de reverb y distorsión controlada. A veces la producción suena deliberadamente imperfecta. Como si fuese registrada con cinta vieja, lo-fi, dejando que las fallas se conviertan en textura emocional. Y justo es lo que hacen.

GHOSTWOMAN es principalmente un dúo. Lo componen Evan Uschenko (voz, guitarra) e Ille van Dessel (batería). Juntos construyen un sonido que trasciende su número. Aunque se presentan como dos maquinales sonoros, juegan con ideas de maquinaria diversa, con chatarra sonora y ensamblajes eléctricos que vibran con vida. Sin duda, es una instrumentación atípica y original. Como dúo han lanzado discos anteriores como Ghost Woman (2022), Hindsight is 50/50 (2023), Anne, If (2023).

Este álbum en sí no puede definirse como escapismo. Es espejo y llamada. Reflexiona sobre la irracionalidad del mundo moderno, sobre la indiferencia colectiva y la alienación. Esa honestidad cruda es su acto social. No busca decorar el dolor sino mostrarlo. Musicalmente, aporta una vitalidad renovada al garage moderno y revive la herencia psic-rock con urgencia peligrosa. La voz de Uschenko se mueve entre el grito y el susurro. Clama aspereza y urgencia. Es casi una entrega visceral. No teme quebrar las notas ni lanzar líneas abruptas. Esa intensidad cacofónica es esencial para que el tema central del álbum no se suavice. En canciones como Alive (temazo sixty) se aprecia cómo la voz se eleva y se confronta.

VISIÓN TENSA Y CHOQUE DE FURIAS

GHOSTWOMAN concibe la música como acto político y existencial. Un conflicto permanente. Parte del disco surge del exasperado sentimiento de que hacer música hoy puede parecer inútil frente al desastre humano. Pero precisamente por eso lo hacen: como resistencia. Welcome to the Civilized World nace del dolor, de la rabia, del desasosiego. Pero también del impulso de decir aunque todo parezca absurdo.

No cabe duda de que este disco impacta. No se levanta suavemente. Te golpea con distorsión y poesía oscura. Si esperas algo amable, puede que sientas resaca sonora. Mejor pases página y te pongas a Taylor Swift. Pero si entras dispuesto a confrontar, encontrarás un álbum que no esquiva heridas. Tiene momentos feroces y otros de atmósfera densa, pero siempre con autenticidad.

ANÁLISIS DE UN MUNDO CIVILIZADO EN RUINAS

El dúo admite que muchas letras son más bosquejos abstractos, no siempre con sentido literal. Se usan imágenes, sensaciones, fragmentos para dar forma al sentimiento del disco. El viaje comienza con la apertura cruda de Welcome to the Civilized World. Es un saludo que no es cordial sino punzante, como un espejo roto que devuelve la imagen deformada de lo que llamamos progreso. La voz escupe verdades incómodas: todos vamos al mismo infierno porque nadie se preocupa por nadie. Las guitarras estallan como si fueran sirenas de alarma, un arranque que inaugura la atmósfera de desengaño que sostendrá el disco entero.

ENTRE HERIDAS Y RESONANCIAS: EL VIAJE CANCIÓN A CANCIÓN DE GHOSTWOMAN

De esa herida inicial brota Alive, una pausa y nostalgia eléctrica que no es calma sino contemplación. Duelo interno y paisaje urbano emocional. Aquí el mundo parece un álbum de fotografías marchitas, momentos que se deshacen apenas los intentas retener. La melodía se abre como un recuerdo de verano, tibio y nostálgico, donde lo efímero cobra un brillo inalcanzable.

Pero la tregua dura poco. that Jesus emerge como un paseo oscuro de imágenes religiosas y neón. Es un himno retorcido, con guitarras ásperas y voces que parecen interrogar a los dogmas. ¿Dónde está la redención prometida? La canción se mueve entre lo sagrado y lo terrenal, cuestionando la fe en un mundo que se desmorona entre contradicciones.

Después, la crudeza se convierte en experimento en 5 Gold Pieces. Grabada como un fogonazo en cinta, la pieza vibra con rabia contenida. Parece hablar de aquello que se compra y se vende, de la suciedad que impregna incluso lo más íntimo. Es un golpe seco en el estómago, breve pero incisivo. Un blues con fuego que resuena como queja

Entonces aparece Levon, bautizada con el nombre de un perro, pero cargada de resonancias históricas. La canción suena como una demo que sobrevivió al tiempo. O con un solo de guitarra que late entre la aspereza del punk y la melancolía de una foto sepia. Aquí GHOSTWOMAN juega con la imperfección como forma de verdad. voces comprimidas, atmósfera densa y en torno al poder y su caída.

El hilo narrativo se enreda con Dime a Dozen, donde lo común se vuelve pesadilla. Lo ordinario se multiplica hasta perder valor: amores idénticos, rutinas repetidas, rostros que se confunden. La música se diluye en una psicodelia flotante, como si estuviéramos dentro de un sueño donde nada destaca y todo se deshace. Es número, repetición, vacío entre cuerda y golpe.

Ese letargo estalla en When You All Were Young, una llamarada eléctrica, feroz. Las guitarras rugen con la furia del recuerdo y la nostalgia se convierte en dinamita. Es el choque entre la inocencia perdida y la crudeza del presente. Un grito dirigido tanto al pasado como a los fantasmas que nos acompañan. Pura memoria colectiva dentro de la melancolía sonora.

Pero tras el incendio, llega Song for Sunny. Aquí el adiós se vuelve canción de cuna, con guitarras abrasadas por un crepúsculo emocional. Es una despedida que suena más íntima que todas las palabras anteriores. Es un canto al tránsito, al dejar ir mientras la vida sigue adelante. Luz quebrada en el viaje al crepúsculo emocional.

La reflexión se intensifica en From Now On, donde el tiempo se muestra implacable. Un pestañeo y diez años se han ido. La canción encarna ese vértigo de vivir con la sensación de que el presente se escapa entre los dedos. Es promesa y amenaza al mismo tiempo. Nos incita a romper con lo viejo y mirar hacia lo incierto.

Más adelante, el álbum se sumerge en la penumbra con Anhedonia, quizá el momento más frágil del disco. Nos habla de la pérdida de placer, de la soledad nocturna mientras crujen las guitarras susurrantes. Aquí la voz parece arrastrar un dolor callado, la incapacidad de sentir placer en medio del caos. Las guitarras, menos violentas, se convierten en ecos de un blues nocturno que acaricia y hiere al mismo tiempo.

Y cuando parece que no queda nada más que silencio… surge Who Are You?, el cierre que no resuelve sino que abre un abismo. Es una pregunta dirigida tanto al oyente como a la propia banda: ¿quién eres cuando el ruido desaparece? La canción deja el eco suspendido, como si el álbum no concluyera, sino que continuara viviendo en la mente del que escucha.

Todo este relato de once pistas convierte el esférico en un viaje de luces y sombras. Recuerda esos tiempos legendarios de la psicodelia londinense de los 60, donde las calles de Carnaby St. y Camden Town rebosaban de perfumes ácidos y ropajes hippies multi cromáticos. Sin duda, un descenso al corazón de un mundo civilizado que no ha sabido recoger la herencia de los cambios y actualmente se revela frágil, contradictorio y profundamente herido.

EPÍLOGO: UN MUNDO QUE SE TAMBALEA

Welcome to the Civilized World no es solo un disco. Es un espejo que devuelve una imagen fragmentada de nuestra época. GHOSTWOMAN, con sus guitarras cargadas de polvo y su voz como un eco cansado, nos sitúa frente a una civilización que promete orden, pero se desangra en contradicciones. Cada canción dibuja una grieta: en la política que no responde, en las instituciones que se desmoronan, en la sociedad que avanza sin rumbo fijo con las guerras siempre presentes. Describe el álbum como nacido de un mundo roto y como una reacción al absurdo del comportamiento humano.

El álbum late como una advertencia y también como un duelo. Habla de una humanidad que se cree civilizada mientras navega a la deriva, atrapada en mares de desconfianza, violencia y apatía. Sus paisajes sonoros nos recuerdan que el progreso sin alma se convierte en ruina, y que la estabilidad es apenas una ilusión sostenida por hilos frágiles.

GHOSTWOMAN no ofrece soluciones ni proclamas directas. Su fuerza radica en esa mirada desencantada, casi espectral, que transforma el caos en música. La banda entiende que el arte no salva al mundo, pero sí lo revela. Lo expone en toda su crudeza, lo hace imposible de ignorar.

Así, este disco se erige como un testimonio de un tiempo roto. Una obra que no se pliega al optimismo falso ni a la neutralidad complaciente. Una llamada a escuchar el ruido de las ruinas y a reconocer que, bajo la etiqueta de civilización, lo que emerge es un organismo enfermo, inestable, siempre al borde del colapso. En esa frontera oscura, GHOSTWOMAN encuentra belleza. Y quizá ahí resida su mayor victoria: enseñarnos que incluso en un mundo descompuesto, todavía podemos hallar una música que nos haga sentir vivos.