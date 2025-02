GIFT – Illuminator

giFT es un programa de computadora o servicio creado para servir de nexo entre los distintos protocolos de redes de distribución de archivos y su interfaz gráfica. Sin embargo, al margen de estas denominaciones y otros posibles significados y asociaciones a diversas bandas musicales, GIFT es, al mismo tiempo, el nombre por el cual se define una de las mejores bandas norteamericanas del actual panorama indie alternativo. Si Momentary Presence (2022) supuso ya el brillante debut de GIFT como banda neoyorquina de Brooklyn, su nuevo trabajo Illuminator (2024) expresa una mixtura intrépida y acelerada de post-punk, dream-pop, shoegaze y modern pop.

Illuminator vio la luz a finales de 2024 gracias al sello independiente Captured Tracks (Beach Fossils, DIIV, Veronica Falls, Little Girls, Medicine, Wild Nothing…). La producción del álbum es trabajo de TJ Freda y Justin Hrabovsky junto a la colaboración anexa de Ricky Berotti (Red Convertible Recording y la masterización de Dave Cooley (Elysian Masters). El disco contiene once potentes temas cuya elegancia sonora, a menudo bailable, es frecuentemente hipnótica.

«El objetivo principal de «Illuminator» era dar un gran giro, abrazar los sonidos pop más contundentes y despejar la niebla y las nubes que rodeaban el anterior disco» (TJ Freda)

GIFT está compuesto por cinco miembros: TJ Freda (voz, guitarras, sintetizadores), Jessica Gurewitz (voz, piano), Justin Hrabovsky (guitarras, sintetizadores), Gabe Camarano (batería, percusiones) y Kallan Campbell (bajo). También colaboran Cody Hudgins (guitarra en las pistas 1, 6, 8), Ricky Berotti ( aplausos (pistas 1, 2) y coros (pista 1) y Zunius Karr (producción de caja de ritmos (pista 3). Todas las letras escritas por TJ Freda, excepto Going In Circles, It’s All Too Fast, Later, To The Stars And Back y Milestones escritas por Jessica Gurewitz y TJ Freda.

Illuminator es un álbum apesadumbrado pero a su vez repleto de anhelos. Trata sobre diversos binomios confrontados, como el hecho de enamorarse y el desamor qué se produce cuando aquel muere. O sobre el paso veloz de múltiples sucesos e instantes en nuestras vidas, como esos autos que circulan rápidamente por las autopistas y luego desaparecen. Pero también acerca de esas personas que entran y salen de nuestras existencias. Esa constante sensación de ida y vuelta, de dobles realidades fugaces y efímeras, de sentimientos doblados, de encuentros y pérdidas, dejan íntimas señales nuestro interior como esa ansiedad que nos obliga a estar siempre bajo alerta a fin de canalizar mejor los sentimientos de nuestro devenir. Somos lo que sentimos, pensamos y vivimos.

Musicalmente podemos decir que es un trabajo bien armonizado entre su amplia instrumentación planteada: guitarras poderosas y sintetizadores armónicos que juntos entablan una relación sónica perfectamente ensamblada, sin fisuras y envueltas con los juegos vocales de Freda y Jessica. Al mismo tiempo conjuga variados estilos pertenecientes a los mencionados shoegaze, dream pop y alternative. Esa poderosa mixtura define la habilidad compositiva y musical de la banda.

La playlist del álbum se encabeza con Wish Me Away, un potente recordatorio de que todavía podemos conservar el resplandor de los ojos cuando vemos que todo se disipa. Le sigue Light Runner, tema que demuestra que la vida acontece demasiado deprisa en un mundo sumido bajo el frenesí vertiginoso y la sobreestimulación excesiva. To The Stars And Back y Going in Circles exploran, de maneras distintas pero paralelas, las naturalezas cíclicas de las cosas y de las relaciones humanas.

«Hay momentos que pueden cambiar en una fracción de segundo y afectar el resto de tu vida. Para bien o para mal, es difícil controlar esA VERTIGINOSIDAD» (TJ FREDA)

Por su parte, Water in My Lungs, así como Going In Circles, son dos pistas que nos plantean la intensidad emocional de ver cómo se alejan las cosas y personas de nosotros mismos hasta que desaparecen. Ambas canciones manifiestan el paso del tiempo y la naturaleza fugaz de las relaciones. It’s All Too Fast, Falling Down, Destiny Illumination, Later y Glow, siguen el concepto general del álbum sobre la inquietud que produce la elasticidad y contracción del tiempo, ese margen incontrolado que oxida y dilata la vida pero que a su vez le concede la supervivencia.

El álbum termina con Milestones, track que encapsula las disparidades emocionales que se mueven dentro de nuestras mentes. Si bien es cierto que muchos de los temas líricos que se plantean en Illuminator buscan reflexionar sobre los avatares del tiempo, sus letras suelen centrarse en frases cortas o palabras individuales que puedan reflejar de forma muy directa estas inquietudes y pensamientos complejos que yacen en nosotros mismos pues formamos parte de un espacio esclavizado por el tiempo, un lapso dimensional que nos incluye y define incluso tras la muerte.

«HABLAR DE La desolación nunca ha sido el objetivo PRINCIPAL de GIFT. Nuestra euforia escapista y liberadora permite a cualquiera salir y sentirse increíble. NUESTRAS CANCIONES FACILITAN ESTE PROCESO. NO OBSTANTE, Eso no quita que el disco no hable de sentimientos afligidos y reales. Existe una marcada dualidad entre SUS letras más oscuras y una alegre estructura pop yuxtapuesta» (TJ FREDA)

En definitiva, Illuminator es un trabajo sólido, que muestra una tremenda capacidad para mezclar géneros diversos y crear atmósferas consistentes. Su armonía, producción, influencias y composición reflexiva, ofrecen una excelente cohesión a todo el álbum. Como afirma TJ Freda: «Queríamos que la gente se moviera con el nuevo álbum, así que nos inspiramos mucho en bandas como Primal Scream, Oasis y Massive Attack. Es nuestro tributo a la cultura británica de los años 90».