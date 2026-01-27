La belleza más allá de la suciedad

Algunos discos aparecen como una habitación en penumbra, con la puerta entornada, y te obligan a bajar la voz incluso antes de saber por qué. Gild the Lily no funciona bien diseccionado con bisturí académico ni con compartimentos demasiado explícitos. Funciona mejor como deriva, como un estado mental sostenido. Es uno de esos trabajos que no buscan adhesión inmediata ni validación externa. Está ahí, respirando despacio, esperando a que el oyente acepte una verdad incómoda: no todo puede pulirse sin romperse.

Este tercer álbum de New Miserable Experience no entra en escena como un manifiesto ni como una ruptura explícita con el pasado metálico de sus miembros. Entra como una retirada consciente. Un paso atrás. Una renuncia voluntaria a la grandilocuencia técnica para quedarse con algo más frágil, más persistente. Algo que no desaparece cuando termina la canción.

Publicar Gild the Lily el 23 de enero de 2026 a través de Pelagic Records no es un gesto casual. El sello ha construido, disco a disco, un catálogo donde la emoción pesa más que el impacto inmediato, donde la intensidad no se mide en decibelios sino en permanencia. Aquí, esa filosofía encuentra una de sus expresiones más contenidas.

El proyecto nace del intercambio remoto entre David Grossman y Joshua Mahesh Kost, casi como un ejercicio privado, una correspondencia emocional sin público. Con el tiempo, la entrada de Brody Uttley, Brett Bamberger y Bruce “BJ” McMurtrie Jr. transforma esa intimidad inicial en un cuerpo colectivo, pero el núcleo no se diluye. Al contrario, se vuelve más consciente de sí mismo. Esto no es un supergrupo que exhibe currículum. Es un espacio donde músicos acostumbrados a la precisión extrema eligen trabajar desde la contención y la duda.

¿Por qué «Gild the Lily»?

El título funciona como una advertencia disfrazada de frase elegante. La expresión, heredada de Shakespeare, apunta a algo muy concreto: embellecer lo que ya es bello hasta estropearlo. Añadir oro a un lirio no lo hace más puro. Lo vuelve artificial. Lo recarga. Lo traiciona. Ahí se sitúa el núcleo conceptual del disco.

En una primera capa, la social, el álbum observa una época obsesionada con parecer empática, auténtica, correcta. Discursos públicos que se visten de cercanía mientras vacían de sentido palabras como cuidado, moral o comunidad. La empatía convertida en producto. El gesto moral como herramienta de prestigio.

Luego aparece la capa emocional. Gild the Lily insiste en la idea de que muchas veces intentamos maquillar el dolor en lugar de afrontarlo. Pulimos la tristeza, la volvemos presentable, funcional, compartible. Pero al hacerlo, la negamos. Hay emociones que no se arreglan añadiendo brillo.

Y finalmente, la capa íntima. Dorar el lirio es también lo que hacemos con nosotros mismos. Construir versiones mejoradas, más estables, más productivas, mientras enterramos lo que incomoda. No sanar, sino tapar. No cerrar heridas, sino cubrirlas con capas nuevas.

Por eso el título es perfecto y cruel a la vez. Porque el disco no intenta embellecer nada. Hace lo contrario. Señala el error de querer hacerlo. Se queda con la grieta visible, con la emoción sin pulir, con la tristeza asumida como estado. No suena como un gesto poético. Suena como una acusación suave, dicha en voz baja, que duele más por eso.

Cuerpos que ya no gritan

El sonido de Gild the Lily se desplaza lejos del metal técnico sin necesidad de declararlo. No hay ruptura violenta. Hay desgaste. Las guitarras se mueven entre capas de reverberación y texturas opacas, más cercanas al shoegaze y al post-punk atmosférico que a cualquier forma de agresión frontal. El synth rock y el darkwave no funcionan aquí como etiquetas, sino como refugios.

La base rítmica sostiene sin empujar. El bajo no busca protagonismo, construye suelo. La batería respira, deja huecos, entiende que el silencio también forma parte del discurso. Todo el álbum parece diseñado para no imponerse nunca, para insinuar más de lo que afirma. La producción, mezclada por Andrew Schneider, refuerza esa sensación cinematográfica y dolorosa. No hay brillo innecesario. Hay profundidad. Capas que se superponen como pensamientos recurrentes.

Doce Canciones como Doce habitaciones

Heartsick abre el disco sin preámbulos. Funciona como una declaración emocional: esto no va a mejorar, pero tampoco va a explotar. Desde ahí, Ordinary People despliega una crítica directa a la élite que se disfraza de normalidad, cuestionando esa empatía convertida en herramienta de marketing moral. The Devil We Know introduce una suciedad controlada, un pulso más industrial que refleja la comodidad peligrosa de lo conocido, incluso cuando duele. Esa tensión se repliega en In the House of Denial, una de las piezas más desnudas del álbum, donde el aislamiento emocional se convierte en arquitectura. Infinite Sadness no funciona como canción tradicional, sino como idea condensada, casi un mantra, que resume el estado general del disco.

Payback from God vuelve a mirar hacia fuera, hacia la hipocresía política y la moralidad instrumentalizada. Yours to Bury incorpora electrónica y samples creados por Mike Armine, ampliando el paisaje sonoro mientras aborda el acto de enterrar versiones pasadas de uno mismo. Perfect Things acelera el pulso con sintetizadores brillantes, casi hirientes, para hablar de la obsesión con la perfección superficial. El tramo final, con Letters to Insomnia, Perfect Blue y Running the Fear of It Dry, se desliza hacia una introspección cada vez más cerrada, hasta que Ataraxia cierra el álbum persiguiendo una calma que nunca termina de llegar.

Una voz que no pide auxilio

El registro vocal de David Grossman no actúa como líder. Actúa como testigo. Grave, cansada, casi resignada, se integra en la instrumentación en lugar de dominarla. No hay dramatización excesiva ni búsqueda de clímax vocal. Cada frase parece pronunciada desde un lugar donde el conflicto ya no sorprende. La tristeza aquí no es un estallido. Es un estado estable. Una presencia constante que no necesita ser subrayada. Grossman canta como quien ha aceptado que ciertas preguntas no tendrán respuesta.

La elegancia de lo marchito

La portada es un ejercicio de simbolismo visual que encapsula el espíritu del álbum. Una estructura botánica central, aislada de su contexto natural, flota en un vacío de grano fotográfico bajo un escrutinio casi forense. El blanco y negro elimina cualquier distracción cromática y dirige la mirada hacia las texturas, hacia las venas que recorren la superficie como un mapa orgánico. Una mancha oscura invade uno de los lados, como si la suciedad o la sombra comenzaran a devorar la pureza del pétalo. No hay dramatismo explícito. Hay desgaste. La imagen no ilustra el disco. Lo acompaña. Asume que la belleza no desaparece cuando se mancha, solo cambia de forma.

Conclusión: ¿filosofía del pesimismo?

La sensación está ahí, pero no se trata de un pesimismo teatral ni de derrota ruidosa. Es algo más incómodo y, paradójicamente, más lúcido. La banda no parte de la idea de que todo esté perdido, sino de que la promesa constante de que todo puede arreglarse es una mentira agotadora. Cuando Grossman habla de tristeza infinita, no lo hace como lamento, sino como diagnóstico. El malestar no aparece como anomalía puntual, sino como condición estructural de la vida contemporánea. La presión por mostrarse bien, por sanar rápido, por ser funcional, convierte cualquier emoción incómoda en algo que hay que ocultar o pulir.

La música refuerza esa filosofía. No hay crescendos que prometan redención ni explosiones catárticas. Las canciones no buscan sacarte del pozo. Se sientan contigo dentro y apagan el ruido. No hay moraleja. No hay salida iluminada. Solo una aceptación tranquila de lo que pesa. Y en un mundo obsesionado con mejorar, optimizar y embellecerlo todo, dejar el dolor.

Hay ciertos acercamientos a la New Wave de los 80 y a Gary Numan, a 30 Seconds To Mars, Muse o Type-O Negative. Gild The Lily es un paisaje sonoro de oscuridad etérea y deleitable. Un desbordamiento de darkwave y otras influencias, con vibraciones que recuerdan a The Black Queen. Sea como sea, e refrescante escuchar música que permiten romper con los algoritmos mainstream y bucear por las simas de lo diferencial sin dorar el lirio se siente, curiosamente, casi radical. Sinceramente, vale la pena escucharlos.

Temas predilectos: Heartsick, Ordinary People, The Devil We Know.

Escucha aquí «Guild the Lily» de New Miserable Experience