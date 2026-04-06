Importancia a lo importante, que diríamos. Y, ¿qué es lo importante? Estar con las amigas, en Berlín o donde sea. Desde esa premisa tan sencilla como certera, Ginebras construye Donde nada es para tanto, su tercer disco de estudio: un álbum que convierte lo cotidiano en celebración.

El cuarteto se reafirma aquí en un estilo propio que ya no necesita justificarse. Su música sigue siendo animada, directa y profundamente cercana, pero en este trabajo hay algo más, eso que llamamos madurez. Todo sin renunciar a la frescura.

En lo sonoro, el disco supone una apuesta clara por el rock, consolidándolas como una de las propuestas más sólidas del indie-rock nacional. Pero no se quedan ahí: incorporan toques de electrónica que elevan el pulso de las canciones y refuerzan ese ambiente festivo que atraviesa todo el álbum. Es precisamente esa combinación la que construye un sonido reconocible y, sobre todo, eficaz.

Y sí, Ginebras son cuatro mujeres. Pero reducir su música a una etiqueta de género sería no entender nada. Frente a cierto sector crítico que insiste en encasillarlas, el grupo responde con canciones que apelan a cualquiera. Su propuesta no es “para chicas”: es para todo el mundo.

Donde nada es para tanto es, además, un disco breve: diez canciones en apenas treinta y un minutos. Media hora que se siente como una fiesta continua. No hay espacio para el relleno ni para la dispersión. Todo está pensado para mantener la energía y dejar con ganas de más. Un claro ejemplo del “menos es más”.

Entre los temas más destacados aparece “Con las chicas en Berlín”, probablemente uno de los momentos más representativos del disco. Es una canción luminosa que captura algo tan universal como un viaje con amigas y ese inocente deseo de no querer volver a casa.

En el extremo emocional opuesto se sitúa “Mundo hostil”, una balada que introduce un necesario contraste. Aquí el grupo se muestra más vulnerable, dejando ver que detrás de la celebración también hay espacio para la fragilidad. Una mota de diferencia.

Al igual que sus trabajos anteriores – ¿Quién es Billie Max? y Ya me dormiré cuando me muera-, este álbum está publicados bajo el sello Vanana Records, impulsado por ELYELLA, Amatria y Pau Paredes. Una garantía a la libertad creativa con la que se mueve la banda: hacen música como la entienden, sin perder naturalidad.

Pero si algo define este disco es su mirada sobre las relaciones personales. Ginebras ha subido el nivel de complejidad en lo vital. El resultado es un álbum que, sin grandes pretensiones conceptuales, acierta precisamente en eso: en centrarse en lo importante. Donde nada es para tanto no busca reinventar nada, pero sí reafirmar una forma de estar en el mundo donde la amistad, la música y los pequeños momentos lo sostienen todo.

Ginebras presentarán el disco en una extensa gira de festivales entre mayo y octubre, con paradas en distintas ciudades del país, incluyendo citas como Vibra Mahou Fest en Gijón, Osa do Mar en Burela (Lugo) o Noches del Botánico en Madrid.

Porque, al final, tenían razón desde el principio: lo importante sigue siendo estar con las amigas. Y eso, en este disco, suena mejor que nunca.

Escucha aquí Donde nada es para tanto, de Ginebras