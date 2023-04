Leemos el título del disco e inevitablemente nos asalta la misma pregunta a la cabeza: “¿quién debe ser ese dichoso Billie Max?”

Y aunque no nos lo explican, sí que comprendemos desde el primer instante que empieza a sonar, que debe ser un personaje más de la cultura pop a la que Ginebras nos tienen acostumbrados a recrear en sus letras, especialmente en este, su segundo álbum ¿Quién conoce a Billie Max? (2023).

Este grupo femenino, formado en Madrid (2019) por Magüi (voz principal y guitarra rítmica), Sandra (guitarra principal y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), ha irrumpido en el panorama musical nacional con ganas y mucho nervio gracias a un sonido propio que bebe de aquí y de allá, jugueteando principalmente con el pop más festivalero, el punk y el garage rock. De hecho, han conseguido hacerse un merecido hueco entre los grupos más escuchados en el considerado indie nacional desde que no han parado de aparecer en los escenarios durante los dos últimos años.

El disco, que constituye su segundo trabajo de estudio desde Ya dormiré cuando me muera (2020) se presenta con una colorida portada que nos teletransporta a los LPs de los años 80 y 90, y esconde en su interior una funda muy juguetona, imitando aquellas pegatinas de las revistas que los millenials y generación Z nos hartamos a coleccionar. Incluso, la edición especial se acompaña de dos pósters muy al estilo de esos mismos magacines de adolescentes.

Durante los 32 minutos y 20 segundos en los que Ginebras extienden las once canciones, se respira vitalidad, osadía y mucho desparpajo. La guitarra sobresale definiendo los sonidos enérgicos que las caracterizan y que hacen piña con otros grupos de su generación (Niña Polaca, Karavana, Menta, Anabel Lee, etc.) creando una especie de corriente musical particular que respira naturalidad sin complejos que se aleja del indie nacional más tradicional, reflexivo y de letras profundas. Y al contrario de lo que pueda parecer, las canciones no están exentas de crítica y quejas, siendo un altavoz contundente de la situación y preocupaciones de los jóvenes.

Abre el disco Billie Max, canción que recrea con un pop muy dosmilero a lo “El viaje de Copperpot” de LODVG, un sueño muy loco de esos que hemos tenido todos alguna vez, y que aquí no deja de ser un reflejo de la montaña rusa que supone empezar a ser una joven estrella del pop (fiestas y afters, luces de neón). Y las referencias continúan en Alex Turner, al son de una melodía totalmente rockera, dedicando un dedo corazón y un desplante descarado a tíos insufribles y de paso haciendo bandera del tan estilado empoderamiento femenino.

Destacan Lunes negro y Desastre de persona por sus colaboraciones respectivas con Karavana y Dani Martín, el “niño travieso” del pop-rock español de las últimas dos décadas por excelencia. Canciones que hacen bailable hasta lo tedioso de un lunes resacoso o lo frustrante de una autocrítica demasiado exigente.

Ansiedad también merece mención aparte, porque como decíamos anteriormente, le da relieve a una coyuntura en la que todos nos identificamos, jóvenes y mayores. Ese agobio y estado mental que se hacen dueños de nuestro equilibrio, difícil de conseguir y que no hace caso a los mensajes de mindfulness que se imponen en todas partes como mantra e incluso como obligación. Y aunque cada vez se habla más de la salud mental, es un gran paso que se dediquen canciones que visibilicen que todos, en un momento dado podemos llegar a sentir esas “bajadas” y que no siempre son indicio de que la vida sea horrible.

Otra canción especialmente original es Rapapá, y es difícil que después de escucharla un par de veces no se quede grabado en la cabeza ese ritmo que linda entre lo tropical y lo ska, y un coro y estribillo repetitivos que son cortos, carentes de significado pero sonoros y resultones. Combinación más que adecuada para una canción de festival de verano.

En esa misma dinámica podríamos incluir En bolas, Omeprazol y Qué gozadita, canciones pensadas para hacer bailar y saltar a grandes masas. Y como guiño más que adecuado al título de la canción, en He resucitado a Elvis se juega con una cadencia a lo rock n’ roll que discretamente coquetea con tonos propios del pop de los años 60-70.

Finalmente, de manera más que estudiada y adecuada, han incluido como última canción Muchas gracias por venir, el contrapunto a ese subidón de energía que predomina en el disco. Balada que de nuevo recuerda muchísimo en sus inflexiones vocales al estilo de LODVG, y que sirve para agradecer de una manera muy sencilla y eficaz, el cariño y la gran acogida que el público ha demostrado hacia ellas. Aquí las guitarras se desvanecen para dejar entero protagonismo hacia la voz principal y el piano, y el disco termina, tal como empezó, aludiendo al mundo de los sueños: Que ya me puedo despertar/ Y no me quiero despertar/ No nos queremos despertar.

En términos generales, es un trabajo que merece reconocimiento especial, pues no hay que olvidar que este grupo de jóvenes comenzó a despegar en un momento tan delicado como fue el año horribilis 2020 en el que se paralizó todo, y en concreto la puesta en escena (que es donde se la juega una banda de música). Sin embargo, Ginebras se pusieron manos a la obra y supieron explotar en cuanto pudieron una marca propia de desenfado y positividad en los primeros escenarios que hicieron suyos, y desde ya mismo poniendo a sonar los temas de este ¿Quién conoce a Billie Max? (2023).

Estamos convencidos de que en los próximos meses Ginebras será la banda que el público estará deseando que salga al escenario para bailar y pasarlo bien en los festivales veraniegos más importantes del país.

Escucha aquí el nuevo disco de Ginebras ¿Quién es Billie Max? (2023)