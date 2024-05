I’m back, dice Marie Ulven Ringheim, o girl in red, la cantante, compositora y productora noruega que nos enamoró en 2018 con aquella pequeña joya en forma de canción llamada We fell in love in October. Y lo dice en este I’M DOING IT AGAIN BABY! (2024), su segundo disco; un trabajo que lanza tras un proceso de años en el que ha ido dejando atrás la depresión que sufría: I was gone for a minute / ‘cause I went to get help, canta ya en la primera estrofa que escuchamos, abriendo así un disco que se promete honesto, y vaya si lo es.

De nuevo con la producción a cargo de Matias Téllez, es sin duda más enérgico que su disco debut if i could make it go quiet (2021). Y es muy evidentemente distinto a este. Permanece su personal voz y manera sincera de cantar y de lanzarnos unas letras a través de las cuales Marie saca a la luz su “lado oscuro”, como en la desnuda Ugly side: I have these ugly thoughts / I can’t just make up all for sure / I’d rather not have it show / does that make me unlovable? y sus más profundas inseguridades: I’m worried about it / Of course I’m embarrassed / I’m hiding the madness / I’m hiding it all from you (el título lo dice todo: Pick me).

Pero parece que este tiempo que ha pasado Marie sanándose por dentro ha dado buen fruto, porque en sus nuevas letras hay humor (aunque eso lo ha habido siempre), autoaceptación y autoestima (e interés en mantenerlas): I’m loving this new self-esteem / Like the one I had at seventeen (DOING IT AGAIN BABY), I’m never beggin’ for love again, baby (You need me now?, a dúo con Sabrina Carpenter) y amor, no solo hacia los demás sino, primero, hacia ella misma, como canta en la popera y luminosa Too much, o el himno a no pedir perdón por ser como eres: Don’t say I’m too much / That I’m over the top / You don’t understand me.

Lo mejor de I’M DOING IT AGAIN BABY! es la pluma de Marie. Sus letras a corazón abierto, combinación perfecta de poesía y humor (Living life in grey did something to my brain / but hey, I took a shower today. PUM.), crudas y honestas. Entras en su mundo y qué bien sienta.

Pero I’M DOING IT AGAIN BABY! tiene un problema, o varios. Y estos son la producción y sus arreglos. A veces, el salto de una canción a otra es desconcertante porque no hay cohesión. Es maravilloso que en un trabajo discográfico los temas sean diferentes entre sí pero, en este caso, parece que de repente Spotify haya echado a reproducir un álbum diferente, de otro año, porque el oído te llega a chirriar, en ocasiones, con un cambio tan brusco. Y, curiosamente, en otros tramos del disco sucede todo lo contrario: temas tan parecidos entre sí, que no te das cuenta ni que ha cambiado la pista.

Hay un punto en el que este segundo trabajo de girl in red puede verse como un “batiburrillo” de a veces garage, otras electrónica, funk, rock, grunge… el cual mezclando bien los ingredientes podría resultar en un plato sabroso pero en el que, a veces, no ha terminado de cuajar la mezcla. Se nos corta un poco la mayonesa.

Lo bueno es que esto sucede solo a ratos, gracias a grandes aciertos como las poderosas I’m back y Too much, las cuales son muestra del mejor sonido made in girl in red (y eso es mucho), la divertida ★★★★★ (5 Stars), con interesantes ecos a Taylor Swift (no olvidemos que girl in red fue telonera de esta en su inmenso Eras Tour) y esa cruda y emocionante Ugly side.

Es este, en definitiva, un disco irregular. Agotador a veces en su desorden, brillante otras en su poesía y atrevimiento. Da la sensación Marie de hallarse en un momento de transición, tanto personal como musical, y nos deja con ganas de más. El futuro para girl in red se antoja prometedor porque, como dice en la fantástica declaración de principios que es I’m back: It’s not like I wanna die / At least not now, I love being alive. Y nosotros felices de ello.

Escucha aquí el último disco de girl in red, I’M DOING IT AGAIN BABY!