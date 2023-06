Glyders – «Maria’s Hunt»

«Mi abuela solía regalarme un disco todos los años para mi cumpleaños. Al crecer, yo era el único niño con un tocadiscos en mi grupo de amigos, sentado en el autobús escolar con mis auriculares escuchando música antigua (…) Ahora, algunos de los sentimientos que existen detrás de la música, se relacionan conmigo (…) Esta es la primera vez que construyo un disco, por lo que definitivamente es un desafío, pero es emocionante juntar las historias y descubrir cómo fluyen» Joshua Condon (Glyders)

Muchas veces pasamos de largo a ciertas bandas que por ser noveles tienen una escasa referencia en los grandes soportes especializados y, em consecuencia, quedan relegadas dentro del amplio fondo de las plataformas streaming. Solo buceando a través de esas largas listas de nombres desconocidos, se descubren autenticas gemas. Glyders es una de ellas.

Como nombre Glyders deriva de la palabra galesa Cludair, que significa montón de piedras (veáse Wikipedia). Sin embargo, Glyders obedece también al nombre de un dúo norteamericano de Chicago formado durante 2014 por Joshua Condon y Eliza Weber. El batería Joe Seger suele colaborar con ellos.

Tema que encabeza el disco de Glyders

Musicalmente Glyders se define como una banda de puro rock Lo-Fi, es decir, graban sus temas con equipos de grabación viejos que dan como resultado un sonido vintage. Hay que tener en cuenta que muchos de los grupos nuevos que salen al mercado no disponen de suficiente dinero para financiarse un estudio profesional de altos vuelos, por lo que optan por hacer sus propios recordings. Pero también es cierto que este tipo de bandas usan el Lo-Fi para dar un enfoque más original al tipo de música que hacen. Gracias a los avances tecnológicos de hoy en día, el Lo-Fi se nutre de ambas ventajas: desarrolla una linea sonora de autenticidad y al mismo tiempo ofrece una alta gama de calidad sonora. En consecuencia, se ha generado la proliferación de muchas bandas y artistas emergentes que de otra manera hubieran quedado fuera del mercado.

Cabe recordar que el movimiento indie tuvo su origen en la famosa frase de házlo tú mismo con el fin de hacer frente al mercadeo de la gran industria; por tanto, el uso de Lo-Fi queda perfectamente justificado. Es así como muchos artistas del rock and roll de los 50, de la psicodelia de los 60, o de los posteriores movimientos punk o metal, fueron alimentando sus inicios bajo estos artesanos medios de bajo coste y una gran dosis de imaginación, ganas e impulso social.

Glyders básicamente es una banda que construye su sonido abrazando la inmersión de los 60 y parte de los 70. Sus características más determinantes son el uso de las guitarras rítmicas y de los punteos limpios y a veces filtrados con wha wha y otros efectismos. El golpeo de bajo es contundente, muy marcado y el despliegue vocal muy cavernoso, como salido de las profundidades.

Maria’s Hunt (2023) es el primer disco de larga duración que publica la banda. estilo Anteriormente habían publicado dos EP, DIM (2016) y Lend A Hand (2017) y algún que otro sencillo como Every Boy and Girl y Better Days en 2015. Este nuevo trabajo explora el psicodelismo sixty junto a melodías más cercana al country. Pistas como High Time, Geneve Strangemod, Maria’s Hunt, Golden Hour, Smooth Walker o Inbound/Outbound, o canciones melódicas como Shoreline, Wrong Sometimes Right y Can’t Beathe Heat, sumergen al oyente en un estado de regresión oscilante entre ambos mundos.

Los rasgueos de guitarra son puros y brillantes, con acordes sencillos pero fulgurantes, muy marcados por voces ecográficas, alejadas

del primer plano. Las melodías son armoniosas y dulcificadas. En total nueve y un reprise. El trabajo ha sido lanzado por la compañía independiente Drag City.

Glyders trabaja el Lo-Fi de tal manera que el resultado culmina en una simpleza de altos quilates. Su dualidad atmosférica te transporta al purismo sónico de Clift Richard and The Shadows (reflejo del intempestivo Soho londinense de los 60), al legendario estilo de los 70 de Mark Bolan y su Tyrannosaurus Rex, o a Grace Slick y su banda Jefferson Airplane. El disco, sin duda, es una de esas raras joyas que desde el primer tema te dejan atrapado en el tiempo.

Concluyendo, Maria’s Hunt es un disco sin florituras ni extrañezas, ni tan siquiera ofrece una nueva línea de sonido, pero sí nos entrega ese tono embriagador de electric glam que tan embobada dejó a la juventud de tiempos pasados. Hoy en dia este sonido sigue recordándose como un hito innolvidable.

Bajo una cubierta simple y monocroma, que va desde el negro al violáceo, Glyders se planta llana y espontáneamente desafiante, como una formación capaz de generar composiciones bien definidas y magistralmente interpretadas. Son temas que reconducen a ese pasado polvoriento pero que hoy en día se recicla bajo una nueva arquitectura de hipnotismo eléctrico y evocaciones acid-country. Simplemente acomódate, dale al volumen y déjate llevar por Glyders. Es un disco grandioso y sin desperdicio.

Mis favoritas: Geneve Strangemod, Inbound/Outbound, Smooth Walk