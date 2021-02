Goat Girl vuelven con todo el poder del post-punk a su favor. Ya habían lanzado tres singles de este álbum, pero On All Fours hay que escucharlo al completo para admirarlo como se merece. Ya es su segundo LP, con el que se afianzan en el terreno musical y muestran aún más de lo que son capaces sin dejar de lado su propio carácter.

Pest es una introducción muy buena al álbum, ubicándote en la situación actual, del clima de tristeza que hay con la pandemia y la crispación que tienen con su gobierno. El ritmo se acelera poco a poco, la voz cobra fuerza y te señalan directamente a ti como parásito. El segundo tema, Badibaba, cobra un estilo psicodélico que lo acompañan perfectamente con sus voces a través de una armonía que se mantiene con Jazz In The Supermarket y llega hasta Once Again. Aquí vuelven a concretarse, a usar ritmos post-punk donde la batería y el bajo son los protagonistas, pero la guitarra sale poco a poco del segundo plano. Este ritmo se hace mucho más patente en P.T.S. Tea, llevándote de repente a una atmósfera que podría haber sido creada por los mismísimos Joy Division. Así, llega la cúspide del álbum, Sad Cowboy.

Es el tema en el que el ritmo se vuelve algo espectacular, incorporando toques de electrónica a la combinación batería-bajo-guitarra y lleva el estilo a un nuevo nivel: ¿New Order? Yo digo sí. Y es que este álbum parece hacer un recorrido por la música alternativa de los últimos 50 años, porque al llegar Closing In, también vuelven los recuerdos de la post-punk revival de los 2000.

Los motivos sociales se mantienen patentes en sus letras, lo que se puede ver en Bang y Where Do We Go From Here?. Esto se une con lo personal que es Anxiety Feels, donde cuentan que prefieren la ansiedad a volverse como uno más del rebaño. Pero el cierre es donde culmina este examen a la sociedad. En A-Men te hablan del sexismo de manera muy sutil, con un cierre musical resolutivo y nada abrupto, donde la energía de la batería y el bajo se han quedado ya descargadas.

Es un álbum al que hay que prestarle atención, no te deja para nada con sensación de frío. Goat Girl saben llevarte de ida y de vuelta con sus canciones, a distintas épocas sin sacarte de casa y dando en todo momento un toque personal, especialmente en el tratamiento de las voces. Mientras los instrumentos se solapan, se combinan de mil formas y cambian a lo largo del álbum, la voz se mantiene muy estable desde el principio, sin excesiva producción y sin dejar de sonar natural.

