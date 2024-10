«Desde pequeños nos han enseñado a entender no sólo las bandas occidentales, sino también la música de otras partes. Es por ello que tocamos música del mundo. Nuestro nuevo disco, ‘Goat’, convoca rituales rítmicamente impulsados ​​por un estilo. inconfundible, edificante y brillante cuya misión es expandir las mentes. Este ciclo de renacimiento significa al mismo tiempo el refinamiento del alma» -GOAT

Algunos piensan que en música está todo inventado. Sin embargo, todavía existen artistas que superan los convencionalismos y apuestan por la música más creativa y experimental. Grupos como Van Der Graaf Generator, Tuxedomoon, The Legendary Pink Dots, The Residents, Swans, y muchos más, han escarbado más allá del clásico rasgueo buscando estructuras sónicas más arriesgadas y misteriosas.

Otros grupos han fusionado dimensionalidades tribales con rítmicas trance en busca de identidades sonoras trascendentales. Son los casos de formaciones como Juno Reactor, Sphongle, y como no, de GOAT, un grupo sueco de música de fusión alternativa y experimental cuyo último álbum, Goat, es una locura de diversas fusiones y connotaciones simbólicas.

GOAT, como banda, reside en Gotenburg, Suecia, pero sus integrantes son originarios de Korpilombolo, una pequeña localidad sueca de 529 habitantes según el censo de 2010. Parece ser que Korpilombolo tiene una historia de culto vudú después de que un brujo llegara y viviera allí. Supuestamente, cuando los cruzados cristianos llegaron y destruyeron el pueblo, los supervivientes huyeron y lanzaron una maldición sobre la ciudad. Sin embargo, las tradiciones milenarias siguieron subsistiendo entre los locales gracias a las transmisiones orales y musicales.

Es por ello que se dice que el efecto de esta maldición todavía perdura hoy en día y da forma a la música altamente rítmica y trance que identifica a diversas generaciones de habitantes del pueblo sueco. Probablemente GOAT la banda asumió esta mitología ancestral que forma parte de su misteriosa escenografía, identidad y atuendos. Siempre aparecen con máscaras y ropajes extraños que inmortalizan las tradiciones del vudú haitiano y la santería dominicana.

Su nuevo disco, denominado homónimamente Goat (cabra), se compone de 8 pistas, la mayoría largas, repletas de magistrales pasajes de instrumentación afro y pinceladas psicodélicas e influencias de stoner rock y jazz funky. Cada tema está ajustado con diversas coberturas complejas y poco convencionales. El álbum se ha lanzado a través del sello independiente Rocket Records, especialista en formaciones atípicas.

GOAT empezó a adentrase en la música cuando en la infancia eran parte de una tradición local comunitaria. Actualmente la banda se compone de tres miembros originales de Korpilombolo (solo se conoce la identidad de su portavoz, Christian Johansson), pero en las actuaciones en directo se unen otros cuatro músicos procedentes de la ciudad sueca de Gotemburg. Según todos ellos, «El proceso de composición de canciones es muy extraño. Nuestras canciones nunca están realmente terminadas y nunca sabemos cómo terminarán cuando comenzamos a grabar». Sin duda siguen el mítico cauce del eterno retorno.

El historial discográfico de GOAT cuenta ya con seis albúmenes de estudio: World Music (2012), Commune (2014), Requiem (2016), Oh Death (2022), Medicine (2023) y Goat (2024); pero aparte dispone de tres directos (Live Ballroom Ritual, 2013, Fuzzed in Europe, 2017 y Levitation Sessions, 2023), más una compilación (Headsoup, 2021), una banda sonora (Double Date, 2018) y un total de diecinueve Eps y singles.

Goat es un álbum repleto de contrastes y sus 8 pistas demuestran que la banda sigue creyendo en su mezcolanza de estilos enmarcados dentro de sus tradiciones arcanas. El álbum se inicia bajo el ritualismo de One More Death, una cascada instrumental centrada en guitarras pesadas que recuerdan el sonido progrock más ácido de los 60 y 70 (véase Gong, Amon Düül, Nektar…) incluso a algunas escalas que emulan al Jimi Hendrix.

Goatbrain es el segundo tema del álbum. Su ritmo es más dócil y limpio. Contrasta con altas voces y capas de sonido enflautadas, percusiones afrobeat y latin sound mezcladas con guitarras desfiguradas. Seguidamente suena Fool’s Journey, que destella como una chispa eléctrica de chill ambient pero de corte chinesco. Lentamente va mezclándose con un piano occidental y termina bajo un profundo mantra tibetano.

Posteriormente, llegamos a Dollar Bill, un tema que estalla con un intenso latigazo sónico de guitarra wah wah y distorsión elevada. Las voces de fondo ambientan un espacio que da transición a una jam session progresista cuyas guitarras se lucen al estilo Hendrix / Zappa.

De repente, nos encontramos con los muertos vivientes. Zombie emprende su andadura misteriosa a base de un ligero soplo de viento electrónico que da entrada al bajo y a una batería marcada. Las voces dobladas resuenan en la lejanía como un cantico ritualista de una magia negra junto a agudos timbres e influencias hip-hop. Las guitarras mantienen su eco desfigurado.

Frisco Beaver es la sexta pista del disco, y a su vez, un extraño nombre de dificil traducción. Sonoramente el tema nos conduce al sonido del legendario multinstrumentista nigeriano, cantautor, político y activista de los derechos humanos, Fela Kuti, quien produjo temas tan míticos como Zombie, Expensive Shit, etc. Sin duda, un temazo que explora sus propias raíces africanas.

The All Is One es un corte lento, acústico, con cierto background rodeada de misterio y guitarra slide a modo hawaiano. Recuerda el sonido guitarrístico de Peter Green en el fascinante álbum Then Play On (1969) de Fleetwood Mac. Y llegamos al fin con Ouroboros, un largo tema de 7 minutos que cierra este misterioso álbum a ritmo de ritmo afro funky y torbellino psicodélico.

Según cuentan las antiguas creencias, el «Ouroboros» era un símbolo que mostraba a una serpiente o dragón engullendo su propia cola formando un círculo con su propio cuerpo, simbolizando el ciclo eterno de las cosas o el infinito, pero también el esfuerzo inútil de una lucha donde, a pesar de las acciones para impedirlo, todo vuelve a comenzar y nunca termina.

Recordemos al vuelo el mito griego de Sísifo y también la teoría del eterno retorno de Nietzsche donde todos los eventos en el universo se repiten infinitamente en un ciclo sin fin Sea como sea, el «Ouroboros» viene a representar el ciclo interminable de la muerte y el renacimiento, dos conceptos que altamente caracterizan la vida en la Tierra. GOAT, retoma esta dialéctica dentro de su particular ciclo de cosmogonías.

Concluyendo, escuchar la música de GOAT es como un viaje de ida que te sumerge en un hervidero del que nunca conocerás la vuelta. Su sonido es nómada, pagano y apátrida, recrea un espacio/tiempo hacia dimensiones desconocidas. Sus constantes mixturas entre Oriente y Occidente, África y Latinoamérica, junto al paganismo y vudú haitiano, plantea múltiples interrogantes sobre verdadero origen e identidad.

La banda se muestra bajo una alineación estética y simbólica que plasma la entelequia de una sociedad misteriosa cultivada en las habilidades adivinatorias. Los participantes del grupo son desconocidos y su anonimato se conserva mediante carátulas y atavíos folclóricos. Recordemos que el éxito del grupo, incrementado por sus apariciones y el misterio que conllevan, les dio la posibilidad de actuar en el Festival de Glastonbury (2013 y 2015) y en el Coachella Valley Music and Arts Festival (2014). Asimismo, dieron magistrales directos en el Primavera Sound de Barcelona y en el Circolo Magnolia de Milán (2015).

Sea como sea, no cabe duda de que estamos ante una formación atípica, que debe ser atendida como merece, sobre todo si realmente somos mentes abiertas e inquietas que ama explorar nuevas sensaciones. GOAT abre muchas posibilidades de romper con esos tipismos comerciales y nos brinda la oportunidad de conocer parte de nuestros ancestros.

Escucha aquí el álbum homónimo de Goat, Goat