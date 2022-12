Seis años son muchos. En seis años puedes pasar de estar soltero a tener que empezar a buscar un centro de enseñanza primaria. Y a mirar unas extraescolares. Seis años te cambian la vida. Y seis años en música son más aún. El contexto de la industria, las tendencias y las modas, cambian radicalmente en seis años. Tanto cambian, que desde la publicación de Requiem (2016) y este Oh Death (2022), Goat tuvieron que editar un recopilatorio de caras B y rarezas y cosillas sueltas que tenían por ahí el año pasado, Headsoup (2021), para recordarnos que seguían existiendo, que estaban vivos y que seguían con fuerzas.

Seis años son muchos. Desconocemos las circunstancias personales de los chicos de Goat, faltaría más, desconocemos hasta sus caras, vamos a saber qué les ha pasado en estos seis años. El caso es que con Requiem, Goat abrazaban aún más esa componente analógica de la música que tiende a desaparecer, y que, desde luego, ha desaparecido por completo del mainstream y los grupos, bandas, y solistas de cabecera en las listas de ventas y éxitos. Goat son un anacronismo, son un grupo especial, tanto que siendo del norte de Suecia, su respeto, comprensión y reinterpretación de los ritmos africanos son asombrosos. En Requiem, como decíamos, abrazan esa comunión con la naturaleza, con lo orgánico, lo vivo y lo humano. Siempre desde esa perspectiva afropsicodélica, con alegría, con regocijo, con un puntito de psicopatía a lo Midsommar, hablando de Suecia.

Pero seis años son muchos. Con este Oh Death parece que el macrogrupo no sabe muy bien hacia donde dirigirse. No hay un camino definido, una dirección concreta. Es como un intermedio entre sus dos primeros álbumes, más eléctricos, más duros y oscuros y su tercer disco. Es un álbum que podría haber salido en 2017. Quizá seis años de espera para poco más de media hora de canciones nuevas se antoje escaso. Como llegar de fiesta a las cinco de la mañana y que todo lo que haya para comer en casa sea una lata de aceitunas de esas individuales.

No nos malinterpretéis. Esas aceitunas son de una calidad excelsa. Estamos seguros de que es imposible que exista un álbum malo de Goat. Simplemente por el propio concepto de la banda, su exuberancia, su virtuosismo, ese sonido tan característico, único e irrepetible. Es difícil encontrar un estilo tan personal. Siempre va a funcionar bien. Sin embargo, se echa en falta en este Oh Death ese tema diferencial, esa canción que te eleva a los cielos del paganismo o de lo que sea que profesen estos chicos. Ese tema que te hace querer embutirte en un traje de oso recién cazado y arder en una cabaña en medio de un festival bizarro en en el verano de un bosque escandinavo. Ese tema en Requiem se llamaba Goatfuzz. En World Music (2012) se llamaba Det som aldrig Forändräs y en Commune (2014), Gathering of Ancient Tribes. Este Oh Death da la sensación de que te prepara para ese clímax, que sencillamente no llega, nunca aparece. Queda el regusto de un disco incompleto, una cosa monumental pero que se queda en el tercer piso. Como construir el Coloso de Rodas, pero solo hasta las rodillas.

Aún así, encontramos muestras de muchos quilates, como puede ser Goatmilk o Soon you die, que abre el disco. La producción es excelente. Los pasajes más psicodélicos harán las delicias de vuestras noches de setas. El colorido y la armonía es la habitual y el mensaje sigue siendo el mismo, comunión con la tierra, aceptación de la muerte, el ciclo de la vida, lo orgánico, lo terrenal y lo divino, la celebración de la vida y de la muerte. Pero con la sensación de que podría haber sido mucho más. Y es un poco frustrante, porque seis años son muchos. Esperemos no tener que esperar otros seis. No nos hagáis esperar otros seis.

Escucha Oh Death de Goat