Godspeed You Black Emperor – No Tittle As of 13 February 2024 28 340 Dead

«Cada día un nuevo crimen de guerra, cada día una flor florece… ¿Qué gestos tienen sentido mientras caen cuerpos diminutos?… Este nuevo siglo será aún más cruel» Godspeed You Black EmperOR

Se trata de la banda canadiense post punk con 8 álbumes ya en sus espaldas desde que arrancaron en 1997en la escena musical. Todos su discos reflejan un constante estado de inquietud social y ambiental, hasta el punto de llegar a generar trabajos de marcado posicionamiento político, como son sus últimos trabajos, incluyendo el presente.

No Tittle As of 13 February 2024 28,340 Dead, ha tardado casi 4 años en publicarse. Conceptual y musicalmente es un álbum no apto para según qué sensibilidades, ya que su título hace referencia al número de muertes palestinas provocadas por las agresiones israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de febrero de 2024. Son datos extraídos del Ministerio de Salud de Gaza. Actualmente, el número de víctimas es mayor.

El disco es puramente instrumental, como suele ser habitual en el colectivo, a excepción de alguna breve narración filtrada. Consta de seis largas canciones, algunas más que otras. Las guitarras se arpegian regias y eléctricas buscando compases suspendidos como cascadas que emulan la sangre, la muerte y el dolor.

De fondo se articulan paisajes etéreos que generan vibraciones ecográficas, junto a notas de slide guitar y vibrator entre otros filtros. Los violines rasgan los cortinajes auditivos del oyente hasta dejarlo bajo una tensa situación muy incómoda. Es el tono de todo el disco.

El desarrollo sónico sigue una marcada estructura basada en arranques electrónicamente suaves y melódicos, pero rompibles cuando tejen súbitamente una tela de araña envolvente que acarrea momentos de tensión eléctrica e instantes de calma angustiosa. Es una trágica fusión de instrumentación dieléctrica, cuerdas desemejantes y percusiones orientales de corte mántrico. Sin duda, una combinación maestra y distinta del mainstream comercial. Es caos y melodía por un tubo.

Estamos pues ante un disco conceptual que contextualiza una situación determinada y un posicionamiento ideológico ante un incidente bélico que es noticia diaria. Al margen de posibles bandos, musicalmente hablando, es un trabajo de ámbito experimental. Recuerda a Swans, sobre todo por sus extensos loops de estiramiento suspendido.

Lo más destacable del álbum son sus densas y oscuras intros, las cuales reflejan la tragedia que encarna el desconsuelo y la expiración que envuelve al ser humano. Hay momentos que incluso asustan y sacuden abismalmente las emociones.

Como temas destacables cito a Pale Spectator Takes Photographs, un tema que sobrecoge el alma. Su duro in crescendo te va poseyendo hasta dejarte completamente inerte. Sun Is A Hole Sun In Vapors es otra de las pistas cuya caída de guitarras transportan al oyente a contextos llenos de luz y cálida esperanza. Son estos pequeños parèntesis en medio de las bombas y los muertos.

El resto de cortes siguen la dinámica trágica de los acontecimientos, sobre todo Broken Spires at Dead Kapital que desata desolación, tristeza y un hondo hedor a cadáveres y a descomposición. Es un dark ambient en toda regla.

Los pedales y filtros de las guitarras, así como los loops de cinta o el uso del glockenspiel, alcanzan su plenitud de desarrollo. Este último artilugio es un instrumento de percusión idiófono que usa su cuerpo como materia resonadora a base de láminas metálicas afinadas. Músicos clásicos como Mozart y Händel, y bandas actuales como Radiohead, Arcade Fire, Mike Oldfield, Steve Reich y The Killers han hecho uso del mismo en algunas de sus composiciones.

La banda está compuesta por un amplio grupo de once individualidades, todas ellas capaces de elevarte o hacerte descender. El amplio colectivo lo forman Thierry Amar (bajo eléctrico, contrabajo), David Bryant (guitarra eléctrica, loops de cinta), Timothy Herzog (batería, glockenspiel), Aidan Girt (batería), Efrim Menuck (guitarra eléctrica, loops de cinta), Michael Moya (guitarra eléctrica), Mauro Pezzente (bajo eléctrico), Sophie Trudeau (violín), Karl Lemieux (proyecciones en 16mm), Philippe Leonard (proyecciones en 16 mm) y Michele Fiedler Fuentes (voz narrativa en Raindrops Cast in Lead).

Cabe añadir que el álbum ha sido grabado en el hotelatango Winter of Bombs 2024 y la ingeniería de sonido y mezcla a cargo de Jace Lasek. La masterización es obra de Harris Newman (Grey Market) y la foto de portada es creación de Stacy Lee.

Resumiendo, No Tittle As of 13 February 2024 28,340 Dead es un disco construido a base de una deformada y ruidosa instrumentación, alejada del sonido corporativo del mainstream comercial. En el se describe la tragedia masiva que azota a un mundo incierto y peligroso dominado por belicosidad entre pueblos, el dominio del poder geoestratégico y el sufrimiento social. Hay que estar dispuesto a oír este tipo de sonido y poder disfrutarlo en toda su dimensión y sus matices, tal como ocurre con las bandas del mismo corte underground.

Escucha aquí «No Tittle As of 13 February 2024 28,340 Dead» de Godspeed You Black Emperor