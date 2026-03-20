Gorillaz – The Mountain

Érase una vez una banda en una montaña de la India… Este es el universo virtual al que nos remite The Mountain, el nuevo proyecto de Gorillaz donde, además de en inglés, encontramos canciones en español, árabe, hindi y yoruba.

El grupo británico nos regala una epopeya casi mitológica que narra el viaje de 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs a la India. Esta idea ya queda reflejada en la propia portada del álbum: los integrantes aparecen en lo alto de una montaña con la inmensidad del cielo a sus pies. La estética del proyecto incluye referencias a numerosos elementos naturales, transcurriendo entre paisajes que recuerdan a la jungla y a diferentes lugares del subcontinente indio.

La música acompaña ese imaginario con un paisaje sonoro mayoritariamente instrumental en el que aparecen figuras fantásticas, referencias espirituales y una fuerte simbología vinculada a la mitología hindú. The Mountain mezcla sonidos inspirados en la música tradicional india con bases electrónicas, hip-hop clásico y momentos cercanos al rock alternativo o al pop.

El álbum propone un viaje a través de la sacralidad de la vida, intrínsicamente relacionado con la pérdida y enfocándolo como una celebración. Las cenizas del padre de Albarn, recientemente fallecido, fueron arrojadas al Ganges.

Todo el universo gráfico ha sido realizado por el estudio The Line, que opta por un diseño que funciona como homenaje a la época dorada de la animación en dos dimensiones. El resultado es un trabajo visual que reivindica la artesanía de la animación tradicional frente a la producción digital más industrializada.

El proyecto se completa con un cortometraje titulado The Mountain, the Moon Cave & the Sad Good, que amplía el relato visual del álbum y refuerza su dimensión narrativa. También supone un paso importante en la trayectoria de la banda, ya que es el primer trabajo producido bajo su propio sello, Kong Studios, aunque distribuido por The Orchard, propiedad de Sony.

Sin embargo, toda esta ambición creativa también genera ciertos problemas. El resultado de la mezcla de estilos bien diferentes puede verse como una acumulación de sonidos que en ocasiones desorienta al oyente. Los cambios de estilo entre canciones son bruscos y la sensación general es que el álbum carece de un eje claro que ordene todas sus ideas.

Algunas canciones funcionan mejor dentro de ese mosaico sonoro. The Happy Dictator ofrece un momento más accesible y animado, con ritmos más reconocibles y un estribillo que destaca por su tono irónico. También sobresale The Manifesto, en la que participa el rapero argentino Trueno, a quien Damon Albarn conoció a través de su hija Missy.

El álbum, además, se aleja de las tendencias actuales de consumo rápido. Con quince canciones y una duración media de algo más de cuatro minutos por tema, The Mountain es un trabajo largo para los estándares actuales. Está disponible tanto en CD como en vinilo, y seis de sus canciones ya se habían publicado antes de su lanzamiento oficial el 27 de febrero.

En conjunto, se trata de un trabajo correcto y agradable, pero probablemente demasiado ambicioso en su intento de reunir tantos sonidos y referencias en un solo disco. La riqueza de ideas que propone no siempre se traduce en coherencia musical, lo que hace que el proyecto resulte interesante pero irregular.

El lanzamiento coincide además con una nueva gira mundial de Gorillaz que comenzó el 13 de marzo en Bradford (Reino Unido) y finalizará el 3 de diciembre en Santiago de Chile, tras pasar por numerosas ciudades de Europa, América y Asia. En España, la banda actuará en junio en el Primavera Sound de Barcelona.

En cualquier caso, The Mountain parece funcionar también como el inicio de un nuevo capítulo narrativo para el universo de Gorillaz. Más que un final cerrado, el disco se presenta como la puerta de entrada a futuras historias dentro de este singular proyecto musical y visual.

Escucha The Mountain, de Gorillaz