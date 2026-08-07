Cuando Green Day convierte su leyenda en una «road movie»

Hay un momento en la trayectoria de las grandes bandas en el que dejan de escribir únicamente su historia para empezar a formar parte del imaginario colectivo. Sus canciones sobreviven a las generaciones, sus discos se convierten en referencias culturales y sus primeros pasos adquieren un aura casi legendaria. Tarde o temprano llega también la necesidad de mirar atrás. Algunas lo hacen desde la nostalgia, otras mediante documentales o biopics. Green Day ha preferido hacerlo desde la comedia, demostrando que incluso los mitos pueden permitirse reírse de sí mismos.

Más de tres décadas después de la explosión de Dookie (1994), el trío californiano ya no necesita reivindicar su legado. Puede jugar con él, exagerarlo e incluso caricaturizarlo. Esa capacidad para desmitificarse es, precisamente, uno de los mayores aciertos de Nimrods (2026), una película que no pretende reconstruir la historia real de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, sino reivindicar el espíritu de todos aquellos jóvenes que alguna vez soñaron con vivir de la música. El album fue lanzado el 31 de julio a través de Reprise Records.

El viaje de unos soñadores

Dirigida por Lee Kirk, la película sigue a The Analog Dogs, un joven trío de Kansas que emprende un delirante viaje hasta California convencido de que ha sido elegido para telonear a Green Day durante un concierto de Nochevieja. La aventura nace, sin embargo, de una cruel broma organizada por un hermano mayor. Ese punto de partida convierte la película en una road movie en la que el destino importa bastante menos que el trayecto, porque el verdadero motor de la historia no es alcanzar un escenario, sino la ilusión que mantiene unida a la banda.

El reparto, encabezado por Mason Thames y Mckenna Grace, transmite con naturalidad la mezcla de entusiasmo, ingenuidad y camaradería que define los primeros pasos de cualquier grupo. Jenna Fischer y Fred Armisen aportan el contrapunto humorístico, mientras que las apariciones de los propios Green Day interpretándose a sí mismos funcionan como un guiño cómplice para los seguidores sin caer nunca en el exceso de fan service.

Lee Kirk apuesta por una puesta en escena sencilla y funcional, sin grandes alardes visuales. Su prioridad no es reinventar la road movie, sino dejar que sean los personajes y la música quienes marquen el ritmo del viaje. Esa decisión puede resultar poco arriesgada desde el punto de vista cinematográfico, pero favorece el tono cercano y desenfadado que busca la película.

Más que recrear una época, Nimrods recupera la ilusión y el espíritu de una escena musical donde las carreteras, los pequeños clubes, las maquetas grabadas en casete y las interminables giras en furgoneta eran tan importantes como las propias canciones. El film funciona, en definitiva, como una auténtica carta de amo al rock alternativo y al ecosistema que dio forma a buena parte de la música de los años noventa

Un título con doble lectura

El título tampoco es una elección casual. Nimrods remite de forma evidente a Nimrod (1997), uno de los álbumes fundamentales de Green Day y el disco que confirmó la evolución artística de la banda tras el fenómeno de Dookie. Sin embargo, el plural añade una segunda lectura: en el inglés coloquial, nimrod puede utilizarse para referirse, con cierta ironía, a un pardillo o un iluso. Un doble sentido que encaja perfectamente con esos jóvenes músicos capaces de recorrer medio país persiguiendo una oportunidad que, en realidad, nunca existió.

La película conecta además con una tendencia muy reconocible del cine contemporáneo: la revisión nostálgica de los años noventa. Pero, a diferencia de muchas producciones que idealizan aquella década, Nimrods opta por el humor y la cercanía, recordando un tiempo en el que abrirse camino dependía más de la perseverancia, la amistad y la carretera que de los algoritmos o las redes sociales.

Una banda sonora con identidad propia

Si la película celebra una forma de entender la música, su banda sonora constituye su mejor extensión. Lejos de limitarse a una recopilación de éxitos, el álbum acompaña el relato y amplía su universo con una selección que combina clásicos, material inédito y nuevas voces vinculadas al entorno creativo de Green Day.

El principal atractivo es I’m Never Gonna R.I.P., compuesta específicamente compuestra para la película expresamente para la película que demuestra que el grupo sigue conservando la capacidad para escribir melodías inmediatas sin perder su identidad. Junto a ella aparecen veintidós composiciones pertenecientes al repertorio histórico de Green Day, elegidas con un criterio más narrativo que cronológico, de forma que acompañan la evolución emocional de los protagonistas.

El conjunto gana todavía más interés gracias a cuatro grabaciones en directo inéditas recuperadas del histórico concierto ofrecido por la banda en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. El álbum se completa con canciones de los ficticios The Analog Dogs y con aportaciones de artistas cercanos al universo Green Day, como Ultra Q —la formación liderada por Jakob Armstrong—, The Paradox y la propia Mckenna Grace. El resultado es una banda sonora que funciona tanto como complemento cinematográfico como recopilación con personalidad propia.

La selección evita convertirse en una simple colección de ‘grandes éxitos’. Las canciones dialogan con la narración y refuerzan el crecimiento de los personajes, haciendo que la música forme parte del relato y no actúe como acompañamiento

Una celebración del espíritu de las bandas de garaje

Narrativamente, Nimrods no reinventa la comedia de carretera. Algunos giros resultan previsibles y su estructura responde a códigos muy reconocibles del género. Sin embargo, su mayor virtud reside precisamente en no intentar ser otra cosa. La película entiende que el verdadero protagonista no es Green Day, sino la ilusión compartida por miles de músicos anónimos que alguna vez cargaron sus instrumentos en una furgoneta convencidos de que el siguiente concierto podía cambiarles la vida.

La autenticidad con la que retrata ese universo termina compensando una estructura argumental bastante convencional. Hay humor, nostalgia y referencias para los seguidores de Green Day, pero también espacio para cualquiera que haya formado parte de una banda, haya ensayado en un garaje o haya recorrido cientos de kilómetros persiguiendo un concierto que parecía mucho más importante de lo que realmente era.

Aunque los seguidores de Green Day encontrarán multitud de referencias y guiños, Nimrods funciona también para cualquier espectador que haya vivido la experiencia de montar una banda, perseguir un proyecto creativo o recordar con nostalgia una época en la que los sueños parecían más grandes que las posibilidades reales de alcanzarlos.

Más que una celebración de Green Day, Nimrods es un homenaje a todos aquellos soñadores que, sin saberlo, ayudaron a construir la historia del punk desde escenarios diminutos, carreteras interminables y la convicción de que cualquier concierto podía ser el primero de una vida diferente.

Quizá esa sea la mayor virtud de Nimrods: recordarnos que antes de convertirse en leyenda, Green Day también fue una banda de chavales convencida de que el siguiente concierto podía cambiarlo todo. Al fin y al cabo, todos los mitos empiezan exactamente igual: con una furgoneta, unos cuantos acordes y alguien dispuesto a creer que lo imposible todavía puede suceder.

Escucha aquí «Nimrods, The Soundtrack» de Green Day