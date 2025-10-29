The Head & The Habit – Greenleaf: La mente frente al hábito

La vida es cíclica: una línea quebrada que alterna picos y caídas, pero también momentos de equilibrio, sus propios ecualizadores. Por eso, a veces, necesitamos descargas de adrenalina, estados de conciencia elevada o flujos de armonía serena. Somos humanos, y, por ende, prisioneros de nuestro hervidero emocional.

Durante una de mis inmersiones por las marismas de la música, me crucé con una banda que me hizo regresar a los añorados setenta. Esa década, junto con los sesenta, es una de las más innovadoras de la historia sonora. Me refiero a la banda sueca Greenleaf (Hoja Verde) y a su intempestivo álbum The Head & The Habit. El título —La Cabeza y el Hábito—, junto a su portada, despertó inmediatamente mi curiosidad.

Acostumbrados a las temáticas míticas o fantásticas del universo nórdico stoner y del heavy rock, esta vez nos encontramos con un trabajo distinto. El disco se adentra en la psique humana y narra historias simbólicas sobre los conflictos internos que atormentan la mente. En su núcleo, el peso de los riffs contrasta con la vulnerabilidad de las temáticas, añadiendo una capa de profundidad y madurez al sonido. Penetremos, pues, en el interior de esamontaña rusa interior.

Arquitectura sónica: entre arena y fuego

The Head & The Habit se erige como la culminación de una evolución que Greenleaf lleva gestando desde Trails & Passes (2014). Los riffs y los solos de guitarra siguen siendo el pilar de su arquitectura sonora. Detrás de ellos está el incombustible Tommi Holappa, pionero y referente de la escena stoner rock europea durante más de 25 años. Sin embargo, el disco amplía su horizonte rítmico. Los patrones dejan de ser monolíticos para volverse orgánicos, cambiantes, como si la banda respirara dentro del propio groove.

Aquí el stoner deja de ser un corsé para transformarse en terreno fértil. El grupo juega con los tempos, introduce matices, se atreve a romper los moldes sin perder la densidad de su ADN rocoso. Uno de los logros más notables es la intensificación melódica. La voz de Arvid Hällagård —una de las más carismáticas del género— despliega hooks luminosos y líneas vocales adictivas y viscerales. Su interpretación aporta emotividad a un álbum que, sin renunciar a la pesadez de su sonido, se abre a un espectro más accesible y emocional.

El resultado es un puente perfecto entre el heavy rock setentero —con reminiscencias a Deep Purple en la furia del riff y el rugido del órgano Hammond— y la energía saturada del desert rock contemporáneo. Un diálogo entre arena y fuego.

La tripulación y el engranaje invisible: domadores del fuzz y de la melodía

Greenleaf es hoy una máquina total. Una bestia sueca de heavy rock que ya no se conforma con el jam de fin de semana. En su núcleo, el riff es la ley, pero el micrófono es el oráculo.

Al frente, Tommi Holappa, el Arquitecto de la Densidad. Su mano es el hábito mismo: una adicción sagrada al riff sucio y setentero que te arrastra sin pedir permiso. Cada acorde que libera parece tallado en granito y amplificado por la historia del género. A su lado, Arvid Hällagård, el Guía de Almas, introduce la cabeza en la ecuación. Su voz no ruge: orienta. Te conduce a través de la tormenta interna, elevando la melodía allí donde otros solo dejan ceniza. En ella habita tanto el fuego como la redención. El ancla rítmica la forjan Hans Fröhlich y Sebastian Olsson, una base de acero sueco que conoce la alquimia del pulso: saben cuándo golpear en el barro y cuándo liberar el freno para dejar que el viaje se torne trippy. Su sección rítmica no acompaña, invoca.

Detrás de esta densidad sonora hay un engranaje invisible que traduce las ideas de Greenleaf en realidad palpable. La grabación principal corrió a cargo de Karl Daniel Lidén en Studio Gröndahl (Estocolmo), quien también se encargó de la mezcla y del masterizado en Tri‑lamb Studios, asegurando que cada riff, golpe de batería y matiz vocal alcanzara la textura perfecta. Las voces adicionales encontraron su espacio en el Studio Baking Cabin, donde Arvid Hällagård colaboró en la captura y dirección vocal, dando coherencia emocional a cada línea.

El arte del disco, un reflejo simbólico de los mundos interiores que explora la música, fue concebido por Arvid Hällagård, con la maquetación compartida junto a Lili Krischke, logrando una portada que funciona como espejo y mapa de la psique que habita en el álbum.

Todo este trabajo se publicó bajo el sello Magnetic Eye Records, el 21 de junio de 2024, consolidando un proyecto donde la visión artística y la precisión técnica se encuentran, permitiendo que la maquinaria sueca del heavy rock suene como un organismo vivo, pulsante y expansivo.

Anatomía de la mente: viaje canción a canción

The Head & The Habit se despliega como la banda sonora de una batalla interna. No hay dragones fantásticos ni coches atravesando desiertos; aquí, el conflicto se libra en el terreno más íntimo: la mente. El título lo resume: Head (la conciencia, la reflexión) frente a Habit (la inercia, la adicción, los demonios que nos gobiernan). Greenleaf convierte el stoner rock en terapia, usando los riffs como martillos capaces de romper el «bloqueo pétreo» de la depresión y la ansiedad, y revelando una resiliencia disfrazada de fuzz y distorsión.

El ciclo emocional se abre con Breathe, Breathe Out, un puñetazo de esperanza que arrastra al oyente fuera de la rutina. La cabeza toma el control, y el riff luminoso funciona como un despertar, un primer aliento que anuncia la lucha. De ese impulso inicial surge Avalanche, densidad y colapso condensados en una ola de fuzz. La masa indomable del peso emocional te sepulta, recordando que cada batalla interna tiene su momento de catástrofe.

Different Horses aparece como el nexo entre colapso y conflicto. A lomos de un galope constante, la conciencia contempla que la inercia no es el único camino. Los «caballos» simbolizan las fuerzas que tiran de la vida, y elegir la montura correcta se convierte en acto de supervivencia emocional. Desde ahí, nos adentramos en A Wolf In My Mind, donde la oscuridad toma forma sonora. La guitarra serpentea mientras Hällagård dialoga con la voz tóxica interna, el demonio que susurra en la mente y que obliga a enfrentar la sombra.

Tras la tormenta llega That Obsidian Grin, instrumental y cortante, un vidrio volcánico que representa la pausa clínica posterior a la explosión emocional. La mente se detiene, observa y evalúa; es el silencio que precede a la reflexión. Pero la calma es tentadora, y The Sirens Sound surge como canto seductor: un hook que promete alivio fácil, la vía del hábito, un atajo que evita la confrontación. Greenleaf lo plantea con claridad: resistir es un acto consciente.

En Oh Dandelion, la fragilidad del alma se hace evidente. Semillas dispersas por el viento, arrastradas por la inercia o el miedo, muestran lo fácil que es perder el rumbo sin raíces firmes. Esa delicadeza nos prepara para The Tricking Tree, una de las piezas más largas y profundas. Aquí se exploran los nudos mentales del auto-sabotaje, las raíces del engaño y las trampas que nos imponemos, en un viaje que va al centro mismo de la herida.

Finalmente, An Alabastrine Smile cierra la contienda con una nota etérea y fría: una sonrisa pálida que deja flotando la pregunta central. ¿Ha ganado la cabeza, o el hábito aguarda silencioso, paciente, listo para resurgir? El álbum concluye como un cerrojo emocional, la última coordenada de un viaje que nos ha llevado desde el caos hasta la contemplación de la propia mente.

El surrealismo gráfico de la conciencia

La portada de The Head & The Habit es una obra maestra del surrealismo psicodélico, un lienzo donde la mente humana se convierte en un campo de batalla épico y a la vez en un vasto paisaje interior. No acompaña simplemente la música; es el mapa que prometen los riffs, una guía visual hacia los recovecos de la conciencia.

En el centro, un perfil de cabeza gigante, tallada en roca y raíces, se fusiona con el paisaje mismo. El cráneo se alza como montaña, símbolo de la magnitud abrumadora de la mente y de los pensamientos. Sus picos y valles representan las cimas de la conciencia y los abismos de la duda. El color dominante, un rojo saturado y terroso, tiñe cielo y tierra. No es solo una elección estética: rojo es pasión, sangre y conflicto, la encarnación visual del Habit, combinado con el aire árido y crudo del desert rock. El mundo interno se revela inhóspito, desafiante.

Una figura solitaria, de espaldas, se erige sobre la cima de la cabeza-montaña, sobre escalones que parecen surgir de la propia roca. Es el héroe introspectivo que contempla un horizonte desconocido: futuro, solución o autodescubrimiento. La imagen recuerda que la lucha es personal, única e intransferible.

La carretera que asciende hacia esta figura cruza el paisaje con un rojo vibrante, semejante a venas o arterias. Representa el Habit en su forma más tangible: la inercia que seguimos por costumbre, poderosa y vital, pero a veces autodestructiva. Es el camino fácil, tentador, que promete avanzar mientras arrastra consigo riesgos invisibles.

En el fondo, elementos celestes otorgan grandiosidad y desconexión, un recordatorio de la vastedad de la psique. Detrás de la cabeza-montaña se distingue un enorme círculo rojo y blanco, que evoca un ojo o una diana: el objetivo de la lucha, la estabilidad o la paz mental. Está cerca, pero es esquivo, y su magnitud distorsiona la realidad que lo rodea. Entre el paisaje, árboles con copas rojas, que recuerdan cerebros o setas alucinógenas, sugieren que la perspectiva interna no siempre es saludable, y que los rincones de la mente pueden ser tanto bellos como peligrosos.

Conciencia y hábito: la filosofía detrás de la roca

En el corazón de Greenleaf late una visión que trasciende el stoner rock. La banda construye mapas de la mente y del espíritu, lugares donde la reflexión y la emoción se entrelazan. Para Tommi Holappa y Arvid Hällagård, la música es un laboratorio de conciencia: un espacio donde la experiencia humana se examina con crudeza, honestidad y, sobre todo, sin concesiones. Asi lo difundieron en una entrevista reciente:

«El disco transmite un mensaje de autorreflexión y resiliencia. Destaca lo importante que es tomarse un momento para relajarse y dejar ir las emociones negativas. Anima a aceptar el estado actual de uno, a valorar lo que se tiene y a navegar por la vida con una sensación de control y aceptación. Es el tema general del álbum: la cabeza y sus hábitos»

La filosofía de Greenleaf podría resumirse en un equilibrio entre lucha y aceptación. La vida es caos, y los hábitos —tóxicos o no— forman parte de nuestra arquitectura interna. Pero reconocerlos, enfrentarlos y, a veces, transformarlos, es un acto de libertad. En sus canciones, cada riff, cada línea vocal y cada pausa instrumental funciona como metáfora de este proceso. El golpe de la guitarra representa la resistencia, el hook seductor simboliza la tentación, y los silencios son momentos de introspección que permiten recomponerse. La conciencia y la inercia —el Head y el Habit— no son solo conceptos abstractos. Son realidades humanas que todos enfrentamos, y el arte sirve para mirarlas de frente, sin anestesia.

«Las letras de esta intensa saga narran un viaje peligroso a través de la noche, que está plagado de pies ampollados y es perseguido por figuras sombrías que provocan una sensación de terror. Justo cuando creías que las cosas no podían empeorar, hay una avalancha inminente que despierta tanto a los personajes como al público… Es una montaña rusa de proporciones épicas donde incluso la avalancha tiene su propia llamada de despertar» (Greenleaf)

Este planteamiento coloca a la banda en un terreno donde la rebeldía del heavy rock setentero se encuentra con la sensibilidad contemporánea. No hay moralejas fáciles ni soluciones mágicas; hay comprensión, densidad emocional y, sobre todo, un desafío implícito: escuchar, sentir y tomar parte activa en la propia evolución. La banda se convierte así en guía, no de caminos pavimentados, sino de territorios interiores donde cada riff y cada silencio son señales de navegación. Recordemos que las letras están escritas por el vocalista de la banda, donde refleja experiencias reales, ya que Hällagård trabaja con personas que sufren problemas de drogadicción y salud mental.

Cierre: la batalla que nunca termina

The Head & The Habit no es solo un disco; es un espejo que refleja las contiendas internas que todos llevamos dentro. Greenleaf nos recuerda que la mente puede ser montaña y valle, campo de batalla y paisaje, refugio y tormenta. Cada riff, cada pausa, cada hook es un paso en esa travesía, un recordatorio de que la lucha entre conciencia e inercia no se gana de una vez: se transita.

El Head y el Habit conviven, se enfrentan y, a veces, se confunden. La victoria no es absoluta; la derrota tampoco. Lo que importa es el viaje, el reconocimiento de los demonios internos y la capacidad de enfrentarlos con honestidad, densidad y belleza. La música de Greenleaf actúa como brújula: intensa, visceral y poética, capaz de guiarnos a través del caos hasta vislumbrar un horizonte que, aunque incierto, nos pertenece.

Al final, la pregunta que queda flotando no es si la mente ha vencido al hábito, sino cómo decidimos caminar entre ellos. El álbum nos deja con esa incertidumbre luminosa, y con la certeza de que cada escucha es un nuevo enfrentamiento, una nueva oportunidad de entendernos, sentirnos y seguir adelante. The Head & The Habit es, en definitiva, un ritual sonoro: pesado, profundo, introspectivo y, sobre todo, humano. Una experiencia que no solo se oye, sino que se vive.

Escucha aquí «The Head & The Habit» de Greenleaf

