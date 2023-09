La mente hiperactiva de Grian Chatten no le da tregua, y mientras estaba de gira con su banda, Fontaines DC, siguió escribiendo letras nuevas. Dado que el perfil de estas canciones era más personal, decidió plasmarlas en un disco en solitario.

Ha sido producido con la colaboración de Dan Carey y, como comenta Chatten a The Guardian en relación al título de este primer trabajo, “lo que es normal para la araña es el caos de la mosca (referencia a Morticia Addams), y este disco es película de miedo con una paleta de colores hiperreal”.

Dejando a un lado el contexto del álbum y entrando de lleno en Chaos For The Fly, nos encontramos destellos de épocas doradas y elegancia en temas como Bob’s Casino, al que dan paso las trompetas y románticos coros, generando una incongruencia con el sentido de la canción donde su protagonista bebe hasta morir en una letra que nos transporta a cualquier texto de Joyce.

El folclore también está presente, lo vemos en Fairless (particularmente lo considero uno de los mejores cortes del álbum), impregnado de alegría y más intensidad quizá que en el resto, gracias a esa instrumentación de guitarras acústicas. No obstante, aquí ahonda en la complejidad de las emociones humanas, la búsqueda de la independencia y la lucha por sortear las dificultades personales y las expectativas externas. Además, anima al oyente a contemplar las contradicciones y los retos inherentes a la vida, al tiempo que afirma la importancia de la agencia personal y la auto aceptación.

Este disco parte de un planteamiento más intimista y personal, encontrando joyas como The Score, con una interpretación que bien nos recuerda a Leonard Cohen, con ese tono pausado y donde explora tanto la dinámica de poder como la manipulación emocional en una relación romántica.

Last Time Every Time Forever parte de una premisa un tanto oscura, que va cogiendo luminosidad a medida que vamos avanzando de forma circular. En cuanto a nivel sonoro, los violines aportan más vida al trabajo.

Season For Pain es de las canciones más melancólicas con una nostalgia muy irlandesa que conjuga la guitarra acústica y la eléctrica y que nos sorprende en el minuto 3:24 con un acertado cambio de ritmo.

En este marco nos encontramos también con All Of The People, profunda reflexión sobre la identidad personal, la conciencia de uno mismo y la naturaleza engañosa de las conexiones humanas. Anima al oyente a cuestionar las nociones preconcebidas de sí mismo y de los demás,y prioriza el crecimiento personal y las conexiones genuinas antes que la validación superficial.

En otros cortes como East Coast Bed, Chatten vuelve a su niñez, hablando de la muerte de la mujer que lo cuidaba cuando sus padres no podía, y a nivel sonoro se puede palpar el cariño.

Chaos for the fly es un debut brillante, alejado de la urgencia y el post punk de su banda original y más cerca de un LP artesano tanto en la producción como en la elección de la instrumentación. Chatten se posiciona como uno de los grandes letristas del panorama musical actual, dotando a sus temas de una nostalgia, reflexión y romanticismo, sin dejar de lado su sinceridad a la hora de plasmar sus pensamientos.

NOTA: 8,5

Escucha aquí Chaos For The Fly, de Grian Chatten