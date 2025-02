Guided By Voices – Universe Room

No estamos ante una banda cualquiera, sino frente a un gigante sónico que desde la década de los 80 no para de golpearnos con sus dotes sonoras y compositivas, a veces, incluso rozando el asombro y la extrañeza. Se trata de Guided by Voices, banda estadounidense de indie rock que se formó en Dayton, Ohio durante 1983, año donde aparecen también Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Stryper, NOFX y Megadeth. Desde entonces Guided by Voices siguen en activo a pesar de sus dos separaciones en 2004 (reunificación en 2010) y en 2014 (reunificación en 2016).

Actualmente tienen una gira en marcha y suelen publicar un disco por año. Como era de esperar, acaban de lanzar su nuevo trabajo para 2025: Universe Room, disco que contiene 17 pistas edificadas sin sobrepasar los tres minutos de duración, algo muy común en los plásticos de la banda. En él intervienen Robert Pollard, Doug Gillard, Bobby Bare Jr., Mark Shue y Kevin Mars, cinco tipos dispuestos a resquebrajarte los tímpanos. Al margen de la membresía básica, colaboran Beckham Bare al piano («Hers Purple») y Travis Harrison en la producción.

«Quería crear una experiencia diferente, una especie de viaje salvaje, donde el oyente quisiera escuchar el disco varias veces y captar todas las secciones y campos del sonido a fin de descubrir algo nuevo en cada escucha» (Robert Pollard)

La mayoría de los álbumes de esta peculiar formación contienen grandes variedades de cortes sónicos. Cada esférico demuestra su idiosincrasia. De ahí que Universe Room sea un álbum que al principio cuesta de tomar pero tras las dos primeras pistas se agarra con una planta trepadora.

Hay temas que recuerdan al sonido embrollado de Neil Young con su Crazy Horse. Otros ponen su acento en parajes más psicodélicos, progresivos o de art-rock. Vienen a la memoria formaciones como The Beatles, David Bowie, Van der Graaf Generator o Roxy Music. En cambio, en otros lares el sound conlleva mayor excentricidad, al estilo de Elephant 6, Sebadoh, The Breeders, The Dates, Toxic Reasons o Dementia Precox… Sea como sea, cuando se lanzan tantos discos siempre se producen similitudes y comparaciones. A pesar de este hecho, Guided by Voices suenan a sí mismos, con su marcada esencia atípica y manera de focalizar la música. Personalmente destaco como mejores temas I Will Be a Monk, The Great Man, Dawn Believes, Play Shadows, Fly Religion, Hers Purple, Independent Animal, 19th Man To Fly An Airplane, Elfin Flower With Knees y Aesop Dreamed of Lions.

Guided by Voices se hicieron populares por el uso de la metodología combinada entre lo-fi y hi-fi, mezclando al unísono un amplio espectro mixturado de garage, rock psicodélico, progresivo y post-punk. Posteriormente la banda ha ido abrazando otros estilos pero siempre jugando con los altos constases. Instrumentalmente suenan distorsionados, quebradizos, rudos, disonantes, cáusticos, afónicos y desafinados, mientras que otras veces acarician los oídos con melodías que incorporan fragmentos coreables. Estos dos factores inmersivos los convierte en una entidad musical capaz de bordear un american life-style de clase currante que lucha por mantener esa América de raíces profundas.

Como banda han tenido una producción muy prolífica. Superan los 40 álbumes de larga duración, aparte recopilaciones, directos, compilaciones y rarezas. De ahí que sea considerada una banda de culto, sobre todo dentro de esa Norteámerica de hondos arraigos. Sus canciones son conocidas por su frecuente fugacidad y al mismo tiempo por consumarse de forma abrupta y se entrelazadas a través de efectos sonoros de cariz doméstico.

Por todo lo mencionado, Guided by Voices es una de esas formaciones que deben tenerse en cuenta si realmente se ama ese doble marco diferencial entre indie alternativo y post punk. Su larga cola de frikis devotos refleja esa pasión incondicional por las bandas ajenas al mainstream que potencia los grandes nombres. Universe Room es un claro ejemplo de esta diferencia sonora que va en busca de cambios y más cuando se tienen a las espaldas más de 40 trabajos de estudio. Frente a esta frenética cuantía no cabe otra salida que experimentar, guste o no, y sobre todo tener las agallas suficientes para lanzarse por nuevas corridas aunque éstas generen desconcierto, afinidades o jaleos incontrolables.

Musicalmente el álbum se estructura a base de riffs potentes y vibrantes, con algunos segmentos disonantes pero con momentos que sumergen en la calma melódica, incluyendo en en ocasiones guitarras aflamencadas y florituras de percusión. El resultado es una mezcolanza continuada donde la audiencia se ve arrastrada a colaborar vivamente si quiere perseguir el alocado compás y los cambios y giros constantes. No cabe duda de que Robert Pollard y su guarida de voces, persiguen, hostigan y sorprenden a las audiencias sin encogimientos y con las fauces bien abiertas, demostrando una vez más que la creatividad se desprende de los corsés y comprende las limitaciones pero se lanza a lo imprevisible, especialmente cuando la música se compone con efusión genuina y pasión desenfrenada. La habitación del universo os espera…