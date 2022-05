“Quizás, quizás, quizás te vuelvas a encontrar” reza un verso de Antes de que quieras olvidar. Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, vuelve a sus raíces, a esos momentos únicos de su niñez y juventud, en su primer álbum: La Cantera. Aquel chico que hace unos años grababa sus canciones con el micrófono del singstar, hoy publica su primer proyecto con la colaboración del músico y productor Raül Refree, el mismo que acompañó en el camino a Rosalía en Los Ángeles. El disco es un viaje por las historias y recuerdos que encierra Cuevas de Cañart, el pueblo turolense de Álvaro. La Cantera no es una explotación minera, es el nombre con el que los mayores se dirigen a los más jóvenes al cruzarse por la calle. Es la generación que viene, la que ahora juega por las plazas, festeja por las noches, y le devuelve la vida al pueblo. Aquella que algún día volverá a encontrarse en esos recuerdos que formaron parte de la generación anterior.

Guitarricadelafuente sigue manteniendo su esencia: voz y guitarra como instrumentos principales, aunque esta vez le acompañan otros recursos: desde el piano, bajo eléctrico, sintetizadores, hasta el saxo o el fagot. La riqueza de instrumentos unida a la refinada mezcla y producción de Raül Refree crean una atmósfera realmente mágica. La música tradicional forma parte de su ADN. Álvaro rescata elementos de la cultura popular de Aragón y combina lo tradicional y lo moderno: la guitarra clásica, las palmas y los coros se fusionan con el resto de mezclas.

Con Mil y una noches da comienzo el disco. Publicada hace unos meses como adelanto, es uno de esos temas protagonistas que destaca por su ritmo, melodía, y letra. Es un sonido fresco que evoca esas noches de verano idílicas con amigos y algún amorío entre medias. De las 14 canciones que componen el tracklist, cuatro de ellas se publicaron como adelanto a lo largo de los últimos meses. Una de ellas es Ya mi mamá me decía, que sigue la senda de las letras líricas que tanto caracterizan al artista: “El aliento fatigado de cantar tu nombre al sol / paso lento acelerado / hoy mi rumbo no ha cambiado / vamos bailando a tu son”. El estribillo va acompañado de algo difícil de imaginar: ladridos de perro. Los coros, las palmas y la guitarra consiguen que sea una de esas canciones que te animan a cantarla.

Vidalita del mar, publicada hace un par de meses, está cargada de sensibilidad, belleza y buen gusto. Está inspirada en la canción Me gustaría darte el mar de Joaquín Carbonell, cantautor aragonés. En este tema, Carbonell dibuja el mar a la gente mayor de su pueblo porque no podrán verlo. Con tan sólo voz y guitarra, Vidalita del mar es capaz de emocionarte desde el primer acorde. Incluye un guiño a Chavela Vargas, uno de sus grandes referentes musicales, con aquella expresión de «Mi macorina». Sin duda, es uno de los temas más bellos del disco. Quién encendió la luz fue el último adelanto del álbum. Es un tema pegadizo, bailable y lleno de ritmo. “Si te pudiera vestir de terciopelo y regaliz / tú me darías un besito en la punta de la nariz”. Guitarrica juega con los ritmos y la letra y consigue darle un punto irónico.

A carta cabal es el gran descubrimiento de La Cantera. Es un tema inédito que encierra un punto nostálgico imposible de pasar desapercibido: “Un escalofrío como kilovatio / En las multitudes y en los lucernarios, calienta la lumbre de tu coche aparcado / Guarda el juramento, escrito en mi mano.” Álvaro rescata en esta canción las entrañables historias de exploradores, espías, y batallas que protagonizamos de niños jugando. Una auténtica “película montada, a carta cabal”.

Del resto de canciones desconocidas hasta el momento, La Filipina es otro de los grandes puntos fuertes de La Cantera, la versión más personal de Guitarrica que toma como base la famosa jota aragonesa. Encontramos más referencias en El mochuelo, una pieza que recoge un extracto de la obra de El Camino, de Miguel Delibes. En esta novela se reflexiona sobre la desigualdad de oportunidades del mundo rural con respecto a la ciudad. El planteamiento que encierra es por qué no existen las mismas posibilidades para un niño que estudia en el pueblo que para otro que vive en la ciudad. “Al fin de cuentas habrá quien al cabo de catorce años / no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón”. Caballito es otro tema a destacar, arranca con un rasgueo de guitarra española y continúa desenfadado evocando ritmos latinos.

El primer álbum de Guitarricadelafuente es una vuelta a las raíces, un paseo por los más tiernos recuerdos e historias que nos conectan de generación en generación. Es un disco para volver a encontrarse a través de canciones que llenan el alma. Los toques castizos, la sensibilidad, la autenticidad y el buen gusto definen la música de Guitarricadelafuente en La Cantera.

