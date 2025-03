Habitans – Alma

Hay discos que hacen mover el cuerpo. Otros agitan la mente. Si te gusta This Mortal Coil, Midas Fall, The Radicant, Hooverphonic, Cocteau Twins, All About Eve, entre otros), Habitans es tu nueva banda y Alma el disco que tienes que oír necesariamente. Bajo una mezcla de melodías ambientalesy ritmos electrónicos, la música de Habitants puede describirse como una lenta prominencia que oscila entre diversos destellos y penumbras. Todas las pistas siguen el mismo eje, ofrecen un cúmulo de sensaciones difusas acerca de los distintos estados emocionales que yacen sumergidos en el seno de atmósferas sintetizadas y orgánicas.

Alma es un título que sintetiza esa interioridad que precisa salir a flote. Como disco, hace referencia a un personaje femenino que cuenta su historia en ocho partes; se trata de una narración cuyo objetivo estriba en sobrevivir en un mundo fragmentado. La protagonista pugna comn ello a travéds de sus aspectos internos, tejiendo una dinámica que materializa un hilo común que a su cez conecta todas las canciones del álbum. Estos ocho temas desnudan su alma desconcertada y deambulante en un proceso que se vaporiza lentamente en medio de la complejidad humana. Es, sin duda, una exploración recóndita de la existencia.

«La forma en que actuamos actualmente con el planeta es como la de cualquier animal casi atropellado por un auto en el camino; no podemos movernos y estamos cegados por las luces» (Anne van den Hoogen, Habitants)

Esta conducción emocional y reflexiva arranca con Highways, una mixtura que ruge impulsada bajo inputs de indie alternativo, dream pop, trip-rock y dark wave. La pista refleja la desesperada lucha interna de esa mujer por liberarse de la profunda decepción que tiene sobre la humanidad. La letra rememora a un animal atrapado ante los faros de un auto, metáfora que representa la humanidad enfrentada a las dificultades climáticas, al igual que el animal enfrentado a su fatal destino.

A continuación, suena Youth, una historia que recuerda con nostalgia el momento en que la juventud permite surfear las distintas olas que desata la vida. Future You, por el contrario, representa el mar de la soledad, donde la supervivencia y el placer se unen y se convierten en una elección. Por lo pronto llegamos a Cod Fishing, tema que exuda un arrepentimiento sobre la incómoda fragilidad y vergüenza que se puede sentir cuando el amor se daña y muere. Seguidamente, Morgen trata sobre el duelo resultante que genera ese amor que parecía inalterable pero que el tiempo desgasta, desintegra y destierrra al pasado: «Un corazón que se derrite. Pronto será olvidado. Pero el río sigue corriendo (…) Pronto descubrirás que la verdad es cuestión de tiempo. Pero todo lo que soy se esconde bajo tu piel».

«La música y la creatividad me han permitido canalizar muchas emociones y pensamientos y transformarlos en algo significativo, bello y positivo» (Gema Pérez, Habitants)

Alma y If I Knew son el resultado de esa pérdida. Ambas piezas nos retornan al océano de la soledad con todo lo que conlleva. Finalmente, The Waiting Room es el cierre, el final que despega flotante hasta alcanzar la voz ecográfica de Anne. Las guitarras reverberantes se clavan como estalactitas de hieloal al caer sobre la piel de la existencia. Es una canción que expresa la búsqueda del amor perdido, aquel que no volverás ha encontrar si si permaneces esperando a que llegue. Es el dolor de la perdida y la ausencia, pero a su vez abre la puerta a la esperanza por recuperar lo perdido. El disco también incluye en su versión CD a Bury The Earth, un bonus extra que se lanzó inicialmente en octubre de 2020 para anunciar Alma. Su título y letra simbolizan el daño que la humanidad está causando a la tierra hasta tal punto de poder acabar con ella.

Alma es un trabajo formidable y de sutil escucha. Fue lanzado el lanzado, a través del sello Psychonaut Records, el 22 de marzo del pasado año. El disco fue producido, grabado y mezclado por Attie Bauw y René Rutten en los estudios Arnold Muhren de Volendam (ciudad neerlandesa al noreste de Ámsterdam) y Alison Studio en Nijmegen, la ciudad más antigua de los Países Bajos. La masterización fue llevada a cabo por por Maor Appelbaum Mastering (Los Ángeles).

Habitants es una formación de origen holandés oriunda de Nijmegen. La conforman cinco miembros que, a través de sus almas, son capaces de conducirte a los más profundos designios de la psicología humana. Me refiero a Anne van den Hoogen (voz, ex Rosemary & Garlic), Gema Pérez (guitarras, teclados), René Rutten (guitarras, teclados y fundador de The Gathering), Mirte Heutmekers (bajo) y Jerome Miedendorp de Bie (batería).

Concluyendo, se puede afirmar que Alma es uno de esos discos cuyo cariz sónico se estructura a base de un lirismo introspectivo y un sonido shoegaze de vertiente onírica y oscura. Narra la historia de una mujer que lidia contra los diversos aspectos de su ser, frente a un mundo en declive, tratando de equilibrar la vulnerabilidad del mismo y la fuerza por vivir y transformarlo. El álbum viene a reafirmar cuan determinante es sentirse humano en la aterradora era de la Inteligencia Artificial.

En cianto a los actores de este proceso cabe decir que René Rutten y Gema Pérez juegan un papel significativo como compositores. Mirte Heutme y Jerome Miedendorp de Bie contribuyen en gran medida al proceso creativo. La contribución lírica de van den Hoogen, junto a sus líneas vocales, a menudo sirven de inspiración para las composiciones musicales de la banda. Sin duda, estamos ante una banda de puro equipo, donde la colaboración de todos es de vital importancia y eso se percibe en Alma.