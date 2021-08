Tras el lanzamiento de nada más y nada menos que 6 singles, Half Waif ha sacado a la luz su nuevo álbum: Mythopoetics. Tras el éxito de sus dos LP’s previos, Lavender (2018) y The Caretaker (2020), mantener el nivel podía suponer un reto para Nandi Rose Plunkett, la mujer detrás del nombre. Pero realmente lo más interesante de este lanzamiento es el concepto de “mitopoesía” que quiere introducir, por lo que es necesario atender a cómo fusiona su estilo electrónico y synth-pop con este nuevo concepto.

Esta idea de Mythopoetics la explica Nandi Rose como “el arte de crear mitos”. En una entrevista, afirmaba que al escribir estas canciones transformaba la volatilidad de las emociones más dolorosas en algo hermoso que podía observar y disfrutar con cierta distancia, sin ser la protagonista de tales situaciones.

La poesía es lo primero que nos muestra con Fabric. Es un tema sencillo que nos sirve para introducirnos en una atmósfera nostálgica, con sólo su voz y el piano. Tras esta introducción, llega uno de los platos fuertes: Swimmer. Saca todas sus armas: potencia vocal con ritmos pegadizos y electrónicos muy elaborados. Estas piezas encajan de manera espectacular, dando lugar a un tema redondo, muy completo. No nos alejamos del ambiente nostálgico, pero ahora cobra una fuerza especial, acercándote más a esa sensación de no querer dejar marchar lo que tienes.

Lo contario ocurre en Take Away The Ache, donde el ritmo empieza más lento, pero consigue elevarse gracias a cómo lo guía la voz. Este subidón se pierde en Fortress, con un tono bajo y un carácter mucho más doloroso. Los cambios en el ritmo acompañan a la voz y la letra para crear estos ambientes. Tan importante como crearlos es mantenerlos, lo que consigue The Apartment. Este quinto tema conserva la atmósfera de Fortress, pero de manera más sencilla. La voz se funde hasta llegar a Sourdough, donde recuperamos la sencillez del principio con la nostalgia y la pérdida como banderas.

Party’s Over es una nueva vuelta de tuerca. La armonía resulta más discordante, en la que los elementos electrónicos, percusión, voz y coros se intercalan, lo que puede resultar cargante en los momentos en los que coinciden todos. Este ritmo cambiante es lo contario a Horse Racing, en el que la constancia es lo más característico. Es un tema synth-pop con un punto álgido hacia el final que da un nuevo golpe de energía al álbum. Orange Blossoms se introduce de nuevo en un sentimiento de soledad, también con mayor sencillez sonora, en la que los elementos electrónicos se difuminan dejando paso a la voz y al piano. Midnight Asks se aleja de ese ambiente hacia un sonido más electrónico, con un carácter incluso optimista. Para cerrar el álbum tenemos de nuevo los elementos en los que más se apoya la lírica de Nandi: voz y piano. Tanto Sodium & Cigarettes como Powder tienen estos dos elementos como protagonistas y la nostalgia patente a lo largo de todo el LP.

Si nos introducimos en las letras de este álbum, podemos ver el simbolismo que forma parte de su “mitopoesía”, brindando así una conexión entre temas que va más allá del sonido característico que comparten algunas canciones entre sí. El resultado es bueno, es un LP que no te deja indiferente y te da esas ganas de entrar aún más en este mundo mitológico y nostálgico que ha creado.

