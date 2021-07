Autor: Seba Pacheco

Desde el año 2014, hemos tenido tres discos de estudio de la cantante catalana nacida en 1983 Joana Serrat. Una artista vinculada principalmente a la música folk, con temas en los que reina el inglés, aunque ha tenido destellos de letras en catalán. La carrera de Joana Serrat parece que siempre ha ido en un mismo recorrido y sin desviarse de su trayecto, pero eso no es del todo cierto: ¿ha ido su estilo siempre hacia un determinado lugar? Sí, pero también ha ido evolucionando dentro de su género durante su recorrido… Y lo que le queda a esta gran artista.

Ya desde su álbum debut Dear Great Canyon (2014) predomina el indie folk, con temas tan melancólicos (Summer on the Beach) como vibrantes y llenos de energía en su interior (So Clear). Cross The Verge (2016) iba en una línea similar, aunque con un folk muy puro y americano donde podemos escuchar ciertos ecos de la voz de Victoria Legrand de Beach House. Un año después, llegaría Dripping Springs (2017): un álbum donde Joana nos empapa de dream pop con canciones como Shadows of Time que recuerdan a esa atmósfera tan especial de Still Corners. Cuatro años después, Joana Serrat vuelve con su último y más maduro trabajo: Hardcore from the Heart (2021).

¿Cómo se podría definir a lo nuevo de Joana Serrat en una sola palabra? Con una con la que iniciaba este análisis: recorrido. Este disco es un recorrido ideal para una escucha relajada, de forma seguida y no aleatoria para poder saborear esa atmósfera tan peculiar… Y esto queda demostrado en su canción de arranque Easy; casi siete minutos de un dream pop que te coge con la voz de la artista catalana y te sumerge por completo con sus más de dos minutos instrumentales finales. Este viaje por una carretera musical sigue con uno de los platos fuertes del álbum: Pictures reúne todos los ingredientes necesarios para considerarlo uno de los grandes temas del año dentro del género. Una letra rompedora, una voz fusionada con el instrumental que desprenden una sensación mágica y un olor a Slowdive que es digno de sentir. Los temas posteriores del disco siguen marcando esa sensación de estar yendo por carretera: These Roads, You’re with Me Everywhere I Go o Summer Never Ends. Todos ellos con un estilo que te hacen sentir el aire fresco por la carretera, mientras sacas la mano por la ventanilla.

Para cerrar y llegar al destino de este maravilloso Hardcore from the Heart, nos encontramos con unas letras llenas de pureza, de notable dream pop y con detalles que dejan caer al destino que iremos en dicho álbum. Es el ejemplo de Demons, con una parte de su canción: Demons come at dark / To take me down / Hotel rooms are so cold / When there’s no one to hold. Esta oscura y brillante letra nos hace ver ya una de las canciones finales: Hotel Room 609.

Lo último de Joana Serrat queda claro que es un disco de viaje, sensación, energía, pureza… Una artista que demuestra ser una de las a tener en cuenta dentro del género, y no solo en España, si no en todo el mundo. ¿Merece la pena? Sin lugar a dudas. Es una de las propuestas más notables y estimulantes que podemos sentir este verano.

Escucha aquí Hardcore from the Heart