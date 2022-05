Se podría decir que sobre la historia de Harry Styles no hace falta dar contexto, ya que es una de las carreras que más ha permanecido bajo el foco mediático y parece poco probable que alguien desconozca a este joven músico, ex miembro de One Direction, que nos sorprendía con el lanzamiento de su primer disco como solista en el ya lejano 2017. Y para qué hablar de Fine Line (2019), considerado uno de los mejores discos de aquel año con el que consolidó su carrera solista y que hoy le permite ser nombrado como uno de los artistas más importantes del pop actual.

El nuevo trabajo de Harry, Harry’s House, es sumamente íntimo y una invitación a adentrarnos en una faceta quizás más personal. A través de sonidos amigables y familiares, el trabajo plantea un viaje de reflexión que a ratos es tan vulnerable como crudo y exótico.

Music For a Sushi Restaurant da la bienvenida a Harry’s House y es de esas canciones que logra atrapar desde la primera escucha, dando a entender que una vez que estás dentro no vas a querer volver a salir. Con ese sabor ochentero, nos vemos embarcados en una travesía sin rumbo por estas historias que Harry nos relata en pistas que están influenciadas por el synth pop y el R&B, donde destacan canciones como Late Night Talking, Cinema y, cómo no, el primer gran éxito que fue el single de este trabajo, As It Was.

Algo que podemos destacar del trabajo de Harry es que él como músico nunca se ha encasillado en un género en específico, lo que le permite dar rienda suelta a su mente en cualquier proceso creativo. Es una de las características de Harry’s House, un trabajo que probablemente se benefició del tiempo y el espacio que la pandemia brindó a muchos artistas para explorar sonidos nuevos y viejos, dejando fluir sus ideas a través de pistas mucho más personales. Estas logran un resultado que destaca por un sonido elegante y cálido que abraza al oyente haciéndolo sentir cómodo, como en casa, o en este caso, en la casa de Harry.

Por ello, Harry’s House es también un reflejo fiel de la imagen artística que Harry Styles ha transmitido públicamente en los últimos tiempos; un disco mucho más relajado, auténtico y libre de restricciones. Es un espacio para dejarse llevar y compartir algunos temas tabú y cargados de referencias a las drogas, como en Daylight; problemas familiares que dejan heridas profundas, como en Matilda; y relaciones tóxicas, como en Boyfriends. Un trabajo sincero, sin tapujos y con grandes mensajes de fondo que pueden llegar a cambiar, o incluso salvar, más de una vida.

Desde los inicios de su carrera en solitario, Harry Styles nos ha ido compartiendo piezas del puzzle que son su visión y objetivos como músico. Esta vez, da un paso más hacia lo personal y abre las puertas de su casa para conocer con profundidad una faceta mucho más íntima, tanto en lo personal como en lo musical. A estas alturas no podemos hacer más que agradecer un gran disco, su gran entrega y la sinceridad con la que Harry una vez más demuestra el cariño por lo que hace y por aquellos que estén dispuestos a ser parte de ello.

