«Arise confronta una cultura de individualismo a merced de estafadores oportunistas ofreciendo un recordatorio de que la empatía, la compasión y la autenticidad siguen siendo opciones» –John Paul Hughes

Así es como el líder de la banda, John-Paul Hughes, define Arise, como un «llamado visceral» para elevarse por encima del caos del mundo moderno y recuperar el significado de las cosas ante la locura. Arise es el cuarto álbum de estudio de la banda psicodélica de Glasgow denominada Helicon.

Realizado en colaboración con el productor y DJ de Los Ángeles Al Lover, el esférico fue lanzado oficialmente el 13 de febrero de 2026 bajo el sello Fuzz Club Records. Fusiona neopsicodelia, baggy, kraut, trip‑hop, electrónica hipnótica y una pared de fuzz que no renuncia al gancho melódico.

Producido por Tony Doogan (Mogwai, The Jesus & Mary Chain, Belle & Sebastian, David Byrne, The Brian Jonestown Massacre, Spiritualized, Dead Skeletons y Mark Gardener) en el corazón de los estudios Castle Of Doom de Glasgow, Hughes insiste en la psicodelia como herramienta política y emocional para romper inercias en un contexto de individualismo y cinismo; Arise plantea esa fuga, no como escapismo, sino como reencantamiento de lo real.

Una producción refinada de psicodelia endulzada

El proceso de Arise nace de un ping‑pong transatlántico de maquetas entre Glasgow y Los Ángeles. La banda y AL Lover intercambian ideas online, graban la base en Glasgow y luego el productor viaja para manipular baterías, samplers y sintes. Doogan captura a la banda con músculo casi rock de estadio, pero deja suficiente aire para que cajas de ritmos, delays y drones electrónicos respiren. La mezcla suena densa pero quirúrgica, con el sitar como hilo conductor más que como exotismo puntual. El resultado recuerda tanto a la tradición Fuzz Club (The Black Angels, The Underground Youth) como a un cruce con trip‑hop oscuro y electrónica de club comedown. Estamos pues frente a un álbum con más de flujo continuo que de colección de singles.

Helicon fue formado por los hermanos John-Paul y Gary Hughes en East Kilbride, Glasgow. Entre su filas están al frente también Mark McLure, Graham Gordon, Seb Jonsen, Billy Docherty, Mike Hastings, Anna McCracken y Declan Welsh. En Arise destaca la colaboración de Chris Geddes (Belle & Sebastian).

Significados etimológicos

Sobre el origen del nombre Helicon, la banda nunca ha dado una explicación única y cerrada, pero todo apunta a una doble resonancia muy acorde con su imaginario. Por un lado, está el Monte Helicon de la mitología griega, asociado a las musas y a la inspiración artística. Por otro, tenemos al helicón como antiguo instrumento de metal de registro grave, una especie de tuba envolvente que remite a ese murallón de bajos y frecuencias profundas que caracteriza su sonido psicodélico. Esa combinación de referencia mitológica y aparato sonoro encaja con su manera de entender la psicodelia: algo entre lo sagrado y lo físicamente atronador.

En cuanto a Arise, el propio John‑Paul Hughes lo presenta como ese llamado visceral para levantarse por encima del caos cotidiano y la deriva nihilista del presente. El título remite tanto a la idea de resurrección/ascenso (surgir, alzarse) como a un despertar de consciencia: levantarse del letargo, ajustar la mirada y decidir qué hacer con toda esa locura que el disco canaliza en forma de ritmos hipnóticos y distorsión.

«Nos enfrentamos a una cultura de individualismo a merced de estafadores oportunistas… pero la empatía, la humanidad y la autenticidad siguen siendo las mejores opciones» –John-Paul Hughes

Cinco canciones clave para levantarse

Arise es la pista que abre el disco. Sus drones de sitar con aire medio oriental, desatan el beat electrónico pulsante mientras las guitarras entran como relámpagos. La letra apunta a hábitos autodestructivos y la necesidad de reaprender empatía y autenticidad.​ Backbreaker vira hacia un hedonismo baggy: guitarras ochenteras, bajo elástico y sitar dialogando con un patrón de dance‑beat que pide pista, convirtiendo la epifanía amorosa en mantra (it’s a feeling when I hear your name…) sin caer en la cursilería.

«Líricamente, ‘Backbreaker’ es un poema sobre cómo el amor, a pesar de la agonía, es un dolor placentero y que es un ‘privilegio sentirlo al oír tu nombre’. Es un mantra, algo que te dices a ti mismo cuando te encuentras en medio de un período de amor desesperado y condenado al fracaso. Que, aunque solo sea un sentimiento abrumador, esa sensación es una de las experiencias más grandiosas de la vida en sí mismo» –Declan Welsh

Tabula Rasa juega con la idea de borrón y cuenta nueva: arranca casi en terreno post‑punk melódico a lo The Cure, pero pronto se dispara hacia una vorágine de guitarras y electrónica frenética que encarna ese reset mental desde el propio exceso sonoro.​ Not A Thought, adelantado como sencillo, es quizá el corte más industrial: un motorik bastardo, cajas programadas casi techno y un bajo que funciona como línea vital, reforzando la sensación de mente en blanco golpeada por estímulos mecánicos.

It Won’t Stop funciona como el enfoque rítmico de la cara inicial con un groove que avanza como una locomotora, sostenido por un bajo grave y constante mientras las guitarras se encienden y se apagan en oleadas de feedback. La construcción es casi tectónica, por capas; cada vuelta suma distorsión, delays y detalles electrónicos que generan cambios dramáticos de textura y dinámica, hasta rozar por momentos lo abrumador y obligarte a recomponer la escucha antes de volver a sumergirte.

Cuatro pistas como reacción

Adjust The Dosage baja pulsaciones para abrazar la psicodelia más etérea; guitarras en reverb, capas casi ambient y un título que juega con la farmacología emocional, como si el ajuste de dosis fuera más espiritual que químico.​ We Don’t Belong condensa el ADN contracultural de Helicon en un bajo intoxicante y un estribillo que asume la alienación, pero la convierte en comunidad de outsiders, reforzada por el videoclip publicado el día del lanzamiento.

Midnight Mass y Goodbye Cool World cierran el círculo en modo litúrgico: la primera como procesión nocturna entre campanas distorsionadas y coros fantasmales; la segunda, con Chris Geddes al piano, como despedida casi celestial en la que la banda se permite vulnerabilidad sin perder el pulso hipnótico.

Lirismo y política del desvarío

Las letras se mueven entre el comentario sociopolítico y el diario emocional, pero siempre filtradas por imágenes psicotrópicas: grifters, conformismo y ruido mediático aparecen diluidos en metáforas de caída libre, túneles de luz y estados alterados.

Frente a la saturación informativa, Helicon propone el trance como forma de atención radical: repetir frases simples hasta que se vacían de cliché y revelan lo que hay debajo, una especie de «escribir en la mente en tiempo real» pero a golpe de loop. Ese «llamado visceral» del que habla Hughes se traduce en una invitación a dejar de observar la locura del mundo a distancia y sumergirse en ella para resignificarla, algo que el álbum logra al sonar simultáneamente amenazante y eufórico.

Balance global

Arise no busca reinventar la rueda psicodélica, sino acelerar su rotación: lleva el lenguaje de Helicon hacia un territorio más rítmico y expansivo sin perder densidad ni mala leche. Es un disco pensado tanto para el viaje interior con cascos como para el sudor compartido en sala pequeña, y consolida a Helicon y Al Lover como una alianza que entiende la psicodelia no como nostalgia sixties, sino como herramienta contemporánea contra la anestesia diaria.

Escucha aquí «Arise» de Helicon