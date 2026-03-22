El vuelo del «crooner»

La medianoche en Wellington no se siente como en cualquier otra parte del mundo. Hay un viento persistente, casi violento, que parece arrastrar ecos de antiguos bares de jazz y el crujido de discos de vinilo desgastados por la aguja del tiempo. Es en este escenario, marcado por el retorno geográfico y la introspección emocional, donde surge Wings of Desire, el segundo manifiesto de largo aliento de Hemi Hemingway.

No estamos ante un simple disco de ruptura; esta es una autopsia elegante de la identidad, realizada bajo luces de neón parpadeantes y el frío abrazo del post-punk gótico. Shaun Blackwell, el cerebro tras el alias, ha abandonado la seguridad del pastiche retro para sumergirse en un abismo donde conviven los fantasmas de los años 50 con la urgencia sintética de los 80.

Este álbum representa una mutación necesaria en el ADN de un artista que siempre ha caminado por los márgenes. Tras su debut con Strangers Again (2023), Blackwell parecía haber encontrado un refugio cómodo en el sonido de los crooners clásicos. Sin embargo, el regreso a su Aotearoa natal en 2022 (nombre maorí para Nueva Zelanda) y el fin de una relación de largo recorrido, actuaron como catalizadores de una metamorfosis sonora que trasciende lo musical. Así lo expresan sus propias palabras:

«Quiero vivir en las alas del deseo. Enterrar mi rostro profundamente en ese fuego. Recostarnos juntos casi sin nada puesto. Hablar de nuestras ambiciones hasta que nos vayamos de nuevo» –Wings of Desire

El brío del anhelo

El resultado es una obra que se mueve con la fluidez de una película de Wim Wenders (El Cielo sobre Berlín, 1987), capturando ese pulso sombrío pero romántico de un Berlín imaginario trasladado a los paisajes solitarios del Pacífico Sur. La película explora la historia de un ángel que renuncia a su inmortalidad para experimentar el amor humano, un concepto que resuena profundamente en la narrativa de Blackwell sobre la transformación personal y el deseo humano tangible.

Al igual que en el film, donde el blanco y negro desapegado da paso al color vibrante de la experiencia humana, el álbum transita de la desconexión emocional a un redescubrimiento apasionado de la vida. Es música para los que caminan solos a las tres de la mañana, sintiendo el peso de los recuerdos en cada paso, mientras el mundo exterior parece estar a punto de arder. Shaun Blackwell firma pues su obra más ambiciosa: un mapa emocional que conecta la elegancia de los 60 con la pulsión sintética de los 80, recordándonos que el deseo, como el buen pop, duele y brilla a partes iguales.

La maquinaria del sueño

El lanzamiento de este trabajo consolida la relación de Hemi Hemingway con el sello sueco PNKSLM Recordings, una casa conocida por su olfato para el talento alternativo que desafía las etiquetas convencionales del pop de consumo masivo. La producción de este disco marca un hito en la carrera de Blackwell, ya que por primera vez abre las puertas de su estudio personal a la colaboración externa, permitiendo que la visión técnica de James Goldsmith (grabación y mezcla) eleve las composiciones desde bocetos íntimos hasta paisajes sonoros de una escala cinematográfica sobrecogedora. La masterización es obra de Mike Gibson y la fotografía de la portada creación de Ted Whitaker.

La distribución de este álbum ha sido cuidadosamente planeada para satisfacer al coleccionista de lo analógico, con ediciones en vinilo que reflejan la dualidad visual del proyecto. La elección de PNKSLM Recordings no es casual. El sello ha sido un refugio para artistas que buscan un sonido crudo pero sofisticado, y en Blackwell han encontrado al embajador perfecto para su expansión hacia estéticas más oscuras y New Romantic.

Detrás de las cortinas del sueño

La nómina de colaboradores refleja una escena musical neozelandesa vibrante, cohesionada y profundamente conectada con las raíces del artista. No se trata de simples invitados para rellenar créditos; cada nombre aporta una textura esencial al tapiz emocional del disco. Desde el pulso rítmico hasta los arreglos de viento, el proceso ha sido el más colaborativo en la historia de Blackwell hasta la fecha.

Entre los colaboradores figuran Josh Dominikovich en la batería y la percusión y los saxofones de Zelia Shaw y Toby Leman. Junto a ellos se alzan las voces de apoyo de Dean Blackwell, Lucy Beeler, Clare McNamara, Arran Cargill-Brown, Tessa de Lyon y Frances Grass, y como principales invitados aparecen Georgia Gets Voy en Promises y Vera Ellen en Oh, My Albertine.

El «ángel» de Aotearoa

Shaun Blackwell no es un recién llegado a la aspereza del underground. Sus raíces se hunden en la agresividad del punk, el hardcore y el screamo, una base que, aunque parezca lejana a su actual estética de seda y terciopelo, explica la urgencia emocional y la honestidad brutal que impregnan sus letras. Sus primeras memorias musicales están ligadas a los casetes de Split Enz y los éxitos de Queen que sonaban en casa de su madre, además de la influencia directa de su hermano mayor, quien le abrió la puerta a la interpretación vocal y la guitarra.

El alias de Hemi Hemingway nació en Londres, en medio de la efervescencia de las escenas post-punk y garage-rock de la capital británica. Fue allí donde el proyecto comenzó como un ejercicio de estudio solitario durante el confinamiento por la pandemia, permitiendo a Blackwell experimentar con una nueva persona y un modo de composición más personal y honesto. Tras años de inmersión en la competitiva industria londinense, la decisión de volver a Nueva Zelanda en 2022 no fue solo un cambio geográfico, sino un reinicio espiritual motivado por el fin de una relación sentimental de larga duración.

En el aislamiento relativo de Aotearoa, Blackwell encontró un espacio de libertad creativa donde la presión de ser escuchado por los centros de poder de la industria desapareció, permitiéndole crear música exclusivamente para sí mismo. Esta desconexión inicial con su identidad y con las personas que le rodeaban en su retorno a casa se convirtió en el combustible para su era más expansiva y eufórica hasta la fecha.

La arquitectura del neón y del terciopelo

El sonido de Wings of Desire es una coctelera audaz de épocas que podrían chocar pero que en manos de Blackwell se fusionan en una atmósfera coherente y densa. El núcleo del álbum es el pop de la era del Brill Building de los años 60, caracterizado por melodías dramáticas y estructuras clásicas, pero filtrado a través de una lente post-punk gótica y la exuberancia de los sintetizadores de los 80.

La voz de Blackwell es el elemento que otorga peso e identidad a todo el conjunto. Posee un registro de barítono profundo y cinematográfico que evoca de inmediato a figuras icónicas como Scott Walker, Roy Orbison, Nick Cave o Richard Hawley ofreciendo una sensación de autoridad melancólica y peso histórico. Es una voz que sabe ser noble pero profundamente triste, capaz de pivotar desde una vulnerabilidad susurrada hasta una entrega agresiva y casi mística en los momentos de mayor tensión dramática (Dave Gahan de Depeche Mode). En otras recuerda falsete vulnerable de Morten Harket (A-ha) o el grito catártico del punk / post-punk clásico rompiendo la elegancia para mostrar la rabia cruda.

Blackwell no solo canta como los grandes iconos del synth-pop, sino que mora dentro de sus estructuras. Si en los falsetes asoma la vulnerabilidad de Morten Harket, en la producción de los bajos y la tensión rítmica late el pulso industrial de los Depeche Mode más eclesiásticos. Las guitarras son elegantes. La orquestaciones dramática. La energía retro y la puesta en escena (cinematográfica) conducen a la estética de The Last Shadow Puppets, asi como el uso del trémolo y el aire de rockero romántico y solitario y recuerdan a Chris Isaak.

Las diez estaciones del duelo y el deseo

El álbum está estructurado como una narrativa fluida que guía al oyente a través de un proceso de descomposición y reconstrucción. No hay cortes bruscos; las transiciones entre el pop luminoso y el post-punk industrial se sienten como los cambios de luz en una ciudad que nunca duerme pero que siempre se siente vacía. Como una historia arranca el vuelo con las alas del deseo, se precipita en al abismo, y renace como el Fénix.

El despertar del anhelo

El disco despega con Wings of Desire, una pieza que establece el tono cinematográfico desde el primer segundo con sus texturas de sintetizador y sus ráfagas de saxofón. La letra nos introduce en la mente de alguien que ha estado fuera de servicio emocionalmente durante demasiado tiempo: «Quiero vivir en las alas del deseo». Blackwell canta sobre el deseo de volver a sentir ese dolor constante de los veinte años, donde cada encuentro es una tragedia potencial y el riesgo es lo que te hace sentir vivo. Es un himno a la urgencia de redescubrir la propia capacidad de desear.

Sin tiempo para el respiro, el ritmo se vuelve más inquieto y bailable en This City’s Tryna Break My Heart. Escrita ocho meses después de su ruptura, captura la paranoia de alguien que aún no ha terminado de procesar su duelo y se siente vigilado por el interés de una nueva persona. La letra es una confesión de guardia alta: «Esta ciudad intenta romper mi corazón», reflejando esa sensación de que el entorno urbano se vuelve hostil cuando uno está emocionalmente expuesto.

En Desiree, Blackwell personifica el sentimiento del deseo como si fuera un antiguo amor al que hay que invocar de nuevo. Es una canción que brilla por su sencillez y su honestidad casi infantil, comparando la intensidad del sentimiento adulto con la pureza de los flechazos de vacaciones en la niñez: «Quiero besar tu cerebro». Musicalmente, es un pop retro-futurista que invita a la participación del público con sus llamadas repetidas al nombre de la canción.

El epicentro del naufragio

La temperatura emocional baja drásticamente con Promises, un dueto con Georgia Gets By que se sitúa en el momento exacto en que una relación se desmorona de forma definitiva. Las voces de ambos artistas se funden en una promesa de respeto mutuo ante un futuro incierto: «Nada va a romper la cadena que llevo por ti». Es una balada de una elegancia desgarradora, donde el saxofón vuelve a actuar como un lamento que subraya la entrega vocal de Blackwell en su registro más alto y angustioso.

En (To Be) Without You, el álbum se adentra en la noche profunda. Construida sobre un bajo pulsante que recuerda a los grooves más oscuros de Michael Jackson o al post-punk de The Cure, la canción trata sobre la mecánica de la supervivencia emocional. La letra cuestiona si es posible escapar de los ecos del pasado: «¿Escucharé el grito de nuestra vieja vida en el camino?». Es una pieza slinky y peligrosa que mantiene al oyente en un estado de tensión constante.

El momento más difícil y valiente del disco es 6th April ’13. Aquí, Blackwell abandona la temática amorosa para enfrentar un trauma de agresión sufrido hace más de una década. La música se vuelve mecánica, industrial y tensa, imitando el latido pesado de alguien que camina hacia una confrontación necesaria con su pasado. Es un ejercicio de dignidad silenciosa que culmina en una sección final catártica, donde la tensión acumulada finalmente se libera en un muro de sonido sintético que recuerda a los momentos más místicos de Depeche Mode.

La reconciliación con la realidad

Tras la tormenta industrial, Long Distance Lover aporta un aire de funk moderno y seductor. Con una línea de bajo juguetona, Blackwell explora el lado más ligero y casi absurdo de la soledad, bromeando sobre su propia desesperación: «Pongo tu foto en mi almohada». Es un tema sexy y bailable que demuestra que, incluso en el duelo, existe un espacio para el juego y el deseo físico.

If Love Is A Winter’s Day funciona como una resolución pacífica. Con una instrumentación más suave y voces de fondo casi angelicales, la letra acepta que el final de la relación es, en realidad, un acto de bondad: «Estamos mejor separados al final». Es una canción que ofrece consuelo y la esperanza de una amistad renovada, alejándose de la tragedia para abrazar la madurez emocional.

La colaboración con Vera Ellen en Oh, My Albertine es una de las cimas artísticas del disco. Inspirada en la novela Astragal de Albertine Sarrazin, trata sobre una mujer que escapa de prisión para reunirse con su amante, una metáfora de la liberación emocional. Es un vals lento y considerado en 3/4 que mezcla el dream pop con aires de alt-country, creando una atmósfera de melancolía slow-burn que es simplemente icónica. Esa frase lo dice todo: «No puedo volver a lamentarme en la quemadura ni en la existencia que no me sirve».

En busca del futuro perdido

El álbum cierra con el golpe de realidad política de No Future No Future No Future. Aquí, Blackwell amplía el foco desde lo personal hacia lo social, lanzando una crítica feroz contra los intentos del gobierno de Nueva Zelanda de erosionar los derechos de los Māori. La energía es urgente y apocalíptica, con guitarras afiladas que limpian el paladar tras tanta orquestación romántica: «Si se nos presiona, no tendremos más opción que quemarlo todo».

Es un final valiente que deja al oyente con una sensación de tensión, recordándole que el mundo de afuera también está en llamas. La canción no es una simple queja; es un acto de solidaridad con la generación de jóvenes Māori que están luchando por proteger su futuro frente a lo que perciben como una regresión de 40 años en políticas de derechos.

El triunfo de la honestidad

Wings of Desire es el sonido de un artista que finalmente ha dejado de esconderse. Hemi Hemingway ha logrado lo que pocos consiguen en su segundo trabajo: crear una obra que es simultáneamente una carta de amor a sus influencias y un manifiesto de su propia individualidad. Al fusionar la elegancia de los crooners de los 60 con la aspereza del post-punk y la urgencia política de Aotearoa, Blackwell ha construido un puente entre el pasado nostálgico y un futuro incierto pero vibrante.

Escucha aquí «Wings of Desire» de Hemi Hemingway