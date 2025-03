Es curioso cómo la prensa musical es capaz de pervertir todas las etiquetas. Tratamos de clasificar y catalogar cada obra basándonos en unos criterios arbitrarios y que retuercen la realidad al máximo. Cualquier cosa que se desmarque de un sonido preestablecido, es “alternativo”, aunque utilice elementos tangenciales con la moda preestablecida o directamente elementos preestablecidos treinta años antes y reciclados (o más bien, reivindicados) en el presente. De ahí nace el concepto indie. Sin embargo, bandas supuestamente independientes llenan pabellones y copan la programación de radios especializadas, mientras corren de la mano de grandes compañías.

En defensa de nuestro gremio, el de los periodistas musicales, hemos de decir que intentamos simplificar algo tan complejo como la creación artística para que todos podamos comprenderlo todo mejor. En esencia, tenemos tan poca idea como vosotros de lo que pasa, pero somos capaces de contarlo de tal manera que parece que sí. No es falta de honestidad o mala praxis, es querer verbalizar sentimientos, describir la música. Es como decir “esto nos hace sentir así, ¿a vosotros no os pasa?”.

Por eso es tan complicado describir el camino que han decidido seguir Horsegirl: en su segundo álbum, el trío de Chicago nos ofrece una pequeña burbuja aislada de todo el ruido, metafórico y literal, un trabajo dirigido por la cantautora galesa Cate Le Bon y que ha transformado y desdibujado el camino que parecía trazado para las americanas, después de su primer disco Visions of modern performance (2022), que supuso un sonoro golpe en la mesa.

Por todo, resulta tremendamente arriesgado esta decisión compositiva, sobre todo en un trabajo de consolidación como banda, como suele ser el segundo álbum. Pero de eso se trata, de acabar con convencionalismos e ideas preconcebidas. Phonetics on and on es una deconstrucción conceptual, un álbum que se asoma a clásicos del lo-fi y de cuando indie quería, verdaderamente, decir independiente, underground y arriesgado. Es un homenaje a bandas como Television Personalities, Wedding Present o Pavement.

En otras palabras, han deshecho todo lo que habían construido en su debut. En una época artificial, más que nunca, con los engendros visuales creados por la IA (también musicales, pero eso es otro artículo), Nora Cheng, Penelope Lowensteine y Gigi Reece, nos ofrecen honestidad, sinceridad y tradición. Un disco limpio, claro y sin pretensiones, más allá de contarnos pequeñas historias y hacernos pasar un buen rato. La esencia misma, el esqueleto de la música popular desde sus inicios.

Contrasta con su primer álbum, más orientado al Noise, pusieron una primera piedra que han decidido dinamitar desde el centro. Where’d you go? abre el álbum sin ambages. Una especie de “esto es lo que se viene, amigos”, con un tema más propio del espíritu punk de los 70, de “haz lo que quieras con lo que tengas”, que multitud de bandas de esa época aplicaron a la perfección. Una guitarra y un bajo decentemente afinados, una batería más o menos completa y toneladas de actitud y carisma. Y en realidad eso es el álbum completo.

Julie es una hermosísima y delicada canción cargada de un optimismo sensible y clarividente, que es capaz de emocionar hasta a un no tan joven crítico musical cualquiera, y son capaces de hacerlo con un par de notas de teclado que iluminan el salón, y un par de arreglos de guitarra magistralmente dirigidos. Switch over es un pequeño remonte de emoción y vértigo. Sports meets sound vuelve al terreno explorado y eficaz del tarareo, tierras entre las que se manejan a la perfección las de Chicago, herederas de bandas como Vivian Girls.

Sin embargo, Phonetics on and on puede pecar de ser un álbum plano, desde su arriesgada concepción de simplicidad y limpieza, en un mundo artificialmente complicado. No esperéis baladas, ni pelotazos abrasivos. No hay volantazos ni canciones efectistas ni rompepistas. No seréis capaces de notar ni cuándo está a punto de terminar el disco. Es lo que es. Es lo más “es lo que es” que vais a escuchar este año. Canciones de 2 minutos, guitarras, bajo y batería como si estuvieran en la habitación con vosotros y sin querer molestar a los vecinos de al lado, que tienen un chaval de 2 años. Canciones que hablan de un pequeño mundo interior, honestamente y con el corazón, tan simples que son inclasificables, pero al mismo tiempo un homenaje al verdadero concepto de música indie. Como volver a los orígenes del género, si es que el indie es verdaderamente un género.

