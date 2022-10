El cuarteto londinense nuevamente apela a su veta bailable y a esa frescura que ha caracterizado a su sonido que oscila en todas las frecuencias del synth pop y que ha recorrido carriles similares a los que transitaron anteriormente sus adorados Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), a quienes les rindieron un homenaje con la remezcla de Enola Gay y los Pet Shop Boys, promotores de la seriedad dentro de la festividad de su música. Pero también hay espacio para reconocer a sus otros tipos de influencias, como los Beastie Boys, a quienes suelen interpretar en sus conciertos tocando Sabotage, una de sus más grandes canciones próxima a cumplir 30 años. También grabaron un insólito cover del hit She Wolf de Shakira, como si se tratará de establecer cual habría sido el sonido de la colombiana si hubiera dominado las listas en los 80s.

El inicio no puede ser mejor con Down, en clave electro funk en el que unas melenas afro y unos pantalones acampanados no vendrían nada mal para ejecutar una coreografía colorida y sincronizada, pero son sus interludios el cable a tierra que te recuerdan, una vez más, que esta banda es bastante versátil en cuanto a adaptar la electrónica a otros ritmos. El tono fiestero y su lírica a modo de plegaria de Eleanor te invita a disfrutar del recuerdo de un persona y la esperanza de tenerla de nuevo, combinando hábilmente en la sencilla frase Elaeanor, evermore, las palabras justas para aferrarse a un pasado. El bajo saturado y robotizado de Freakout/Release puede recordarte algunos pasajes de la música de Prodigy y ese vocoder a Kraftwerk pero es un paso más en ese camino de versatilidad que ya hemos comentado.

La sensibilidad casi siempre ha tenido un espacio en el sonido de estos ingleses y en este disco no ha sido la excepción. Not Alone puede ser un adecuado representante con esos sintetizadores suaves de su primera parte que terminan refulgiendo hacia el final de la canción. Time y los paisajes sonoros de Out of My Depth tienen elementos que recuerdan al sonido de sus discos más aclamados hasta la fecha como por ejemplo The Warning (2006) o One Life Stand (2010). Hot Chip se han forjado una fama de componer canciones elegantes con cierto aire de melancolía y ansiedad, casi en la misma orbita que lo hicieron posteriormente los escoceses Chvrches. Un buen ejemplo de esa elegancia es Hard to be Funky en donde el ritmo poco a poco serpentea por tu cuerpo mientras te sugiere encontrar el mejor significado para funky. Guilty se sumerge un poco más en el estilo ochentero del synth pop, pero no necesita un ritmo acelerado ni ser oscuro para destacar sino simplemente mezclar adecuadamente cada bondad que te proporcionan los instrumentos.

El octavo álbum de los londinenses deja un buen sabor, hay un ambiente calculado quizá o para algunos puede sonar hasta reiterativo, pero la mayoría de sus canciones no son aquellas que las escuchas por 5 segundos y le das siguiente al reproductor.

