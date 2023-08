«¿Cuántos sueños debes tener para descubrir lo que has perdido?

¿Cuántos años has de vivir para descubrir lo que debes amar?»

DMA’S

Hay discos que por la cubierta jamás oirías. Algunos son especialmente raros, pero si te atreves con ellos, descubres que te abren la mente. Otros son especialmente buenos, mediocres o malos y, muy escasamente, los hay que son obras maestras, de pies a cabeza, aparte gustos y preferencias. Sin embargo, existe otra gama de plásticos que, al margen de ser muy comerciales, difícilmente puedes dejar de oírlos. Son aquellos que escuchas mientras estás en la ducha, tomas el auto para emprender la jornada, o de manera casi automática te hacen surgir recuerdos. Suelen ser discos sencillos pero pegadizos, naturales y frescos, como la adolescencia en plena sacudida. Eso es justamente lo que ocurre cuando pones How Many Dreams? de DMA’S, sonido que se configura como una parte de tu día a día.

How Many Dreams? es el esperado cuarto álbum de estudio del trío australiano DMA’S, un disco que, sin comerlo ni beberlo, me ha transportado emocionalmente a esos remotos sueños ya perdidos de la adolescencia y de la juventud, es decir, cuando la mente todavía era un torbellino de ilusiones, pasiones y vivencias por hacer. El mundo en ese estado parecía infinito.

Estamos pues ante un trabajo evocativo, que lleva implícito una docena de canciones vivaces, bellas y adhesivas, que rememoran una parte de nuestra biografía, esos momentos que vivimos cuando éramos críos y que ahora están viviendo los nuevos jóvenes. How Many Dreams? permite este viaje.

El álbum fue grabado parcialmente en United Kingdom con la colaboración de Rich Costey (Sigur Ros, Muse, Foster the People) y Stuart Price (Dua Lipa, The Killers, Madonna), pero consumado en Sydney (Australia) junto las artes de Konstantin Kersting (Mallrat, The Jungle Giants). El disco ha visto la luz a través del sello discográfico I OH YOU, compañía que lleva en sus filas a artistas como Jack River, Soho Violent, Confidence Man, entre otros.

How Many Dreams? es un trabajo que ofrece un claro mensaje: dejar de lado aquellas cosas que nos agobian y mirar al futuro con optimismo. Sin duda, agrupa un cúmulo de canciones que irradian sentimientos e incluso hacen sollozar, tal como comenta Desh Kapur para All Music Magazine: «Todo el disco está lleno de electrónica lustrosa y guitarras vibrantes. Los tonos únicos de las voces dan vida a las letras y tocan directamente tu esencia. Eso es lo que hace que este disco sea una celebración eufórica y luminosa, todo ello unido a las increíbles habilidades de la banda para escribir éxitos del tamaño de un estadio».

DMA’S surgió en la escena durante 2014 gracias a su single de debut Delete, un pequeño oasis en una balada de guitarra sin presunciones, pero con un mensaje emocional muy directo: «Te mostraré algo que no se puede enseñar (…) deja salir todo lo que llevas dentro y deja de luchar contra el sentimiento que te viene».

Su anterior álbum, The Glow (marzo de 2020), fue otra sorpresa. Llegó a convertirse en el número 4 del Reino Unido, el número 1 en Escocia y el número 2 en Australia. Sin duda, la banda sabe generar temas que llegan a la sensibilidad de la gente pues las personas suelen reaccionar siempre desde su motor emocional.

La banda está compuesta por Thomas O’Dell en la voz principal y la batería, Matthew Manson en la guitarra principal y coros, y Johnny Took en la guitarra acústica. Los tres forman una tríade que se ha ganado un público devoto: «Lo que me gusta de los espectáculos con entradas agotadas es que sabes que va a ser bueno. En Inglaterra recibimos la misma cantidad de fanáticos que en Australia» (Indieisnotgenre).

El responsable de la mayoría de las letras es Johnny Took. Él mismo lo cuenta para Indieisnotgenre: «Cuando escribo canciones, se me ocurren palabras al azar para obtener la melodía y la emotividad de las canciones. A veces esa aleatoriedad resulta buena. Por ejemplo, escribí Delete cuando tenía tan solo 18 años. Ahora, no escribiría esas letras. Lo hice cuando rompí con una novia que tenía y la dejé de seguir en Internet. Creo que mucha gente puede relacionarse con eso. Cuando una relación se desmorona, no quieres ver a tu ex en Internet todo el tiempo».

Lo que me gusta de este tipo de bandas es que son capaces de crear discos compactos y melosos, sin altibajos, y además ofrecen un marcado mensaje en su concepto global. No se trata de grupos de un par de temas ilustres. Son formaciones que conectan rápidamente con el público, pues son capaces de componer melodías íntegras, azucaradas, sin complicaciones, pero bien estructuradas. Simplemente funcionan y tienen su público. Ningún tema te deja bostezando o cabreado en la cuneta. Sus canciones, sin llegar a ser originales, que te hacen sentir positivo, ofrecen esperanza y te hacen soñar, sensaciones que se cristalizan y desvanecen entre momentos de ternura y reflexión. Son recuerdos de amores pasados, de correteos de infancia, de abrazos difuminados en el vapor del tiempo, o de amistades que se truncaron un día y dejaron tras de sí un valle de rosas o espinas.

Concluyendo, desde How Many Dreams?, tema que abre el disco planteándose ¿cuántos sueños necesitamos para descubrir todo aquello que hemos perdido y amado?, hasta De Carle, pista que lo cierra diferencialmente al afirmar que «El éxtasis se acerca. No dejes que nunca se detenga». Todo el álbum es un paseo fúlgido entre brit pop coreable y sintetizadores de electrónica depurada.

Entre medio, melodías y voces muy logradas como lo son Olympia («¿No echas de menos aquellos primeros años?»), Everybody’s Saying Thursday’s The Weekend («Todo el mundo está pateando y gritando (…) Son víctimas comunes de soñar demasiado»), o Dear Future («Estoy cantando a través del dolor… porque este país sigue siendo una broma»).

Pero lo sublime no termina aquí … el disco contienen otras canciones como I Don’t Need To Hide donde el amor incondicional puede empoderarte («No necesito esconderme (…) Estos no son el tipo de sueños que amé»), o Forever (tema que en ciertos tramos recuerda a The Verve: «¿Por qué no puedo parecer el hombre que era?», o Fading Like a Picture («Cantando a través del dolor que se ha ido puedes tenerlo todo debajo de las estrellas»).

Finalmente, Jai Alai («Un ángel cayó del cielo (…) y recogió los pedazos de mi corazón»), Get Ravey («Noche tras noche estoy levantando mi vida entre los muertos»), 21 Year Vacancy («Haré un agujero a través de tu parabrisas y todo será superado»), y Something We Are Overcoming («Estamos saltando sobre escombros») … todas ellas son baladas armónicamente glutinosas que destellan el más puro estilismo indie pop.

En general, How Many Dreams? es una evolución del sonido y estilo de DMA’S, pero manteniéndose al mismo tiempo fieles a sus fuentes. La mayoría de críticas definen el álbum como el más ambicioso de la banda, ya que ha sabido engendrar con éxito una mezcla agradable de música britpop, electrónica pulsante y guitarras épicas, tres fenómenos que batidos en el mismo recipiente entusiasman a las masas de los festivales.

Escucha aquí How Many Dreams? de DMA’s