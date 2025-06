Hugo Race – The Vigil

«Nuestros estados emocionales nos conectan con la carga de la atmósfera. todos los animales lo hacen, experimentan emociones y las transmiten a través del éter. Las sensaciones más intensas que experimento provienen de ESE contacto. La música me sostiene, pero también el silencio. El mundo está en un estado aterrador. Abundan las paradojas y estas perspectivas cambian con los años» (HUGO RACE)

Hugo Race, reconocido líder de las legendarias bandas australianas de post-punk como Hugo Race & The Wreckery, True Spirit y Fatalists, además de haber sido guitarrista de Nick Cave and the Bad Seeds, acaba de lanzar el pasado 25 de abril su nuevo álbum titulado The Vigil. En esta ocasión, colabora con Gianni Maroccolo, conocido como Marok, un destacado músico y bajista italiano. Maroccolo es especialmente reconocido por su participación en varias bandas de la escena alternativa y experimental italiana, entre ellas Litfiba, CCCP y CSI (Consorzio Suonatori Indipendenti), donde aportó con su estilo distintivo en el bajo y una visión creativa que ha enriquecido numerosos proyectos musicales.

Juntos logran fusionar una narrativa existencial que combina historias individuales al estilo del Decamerón de Boccaccio con paisajes sonoros psicodélicos, enmarcados por electrónica experimental, instrumentación de rock y décadas de experiencia como músicos de vanguardia y productores de estudio. El resultado es un álbum que desafía cualquier clasificación convencional, ofreciendo una experiencia sonora única y profundamente evocadora.

The Vigil es el tercer álbum que se asocia al nombre del legendario músico australiano. Se trata de un álbum vibrante, íntimo y psicodélico, compuesto por paisajes sonoros electrónicos experimentales e instrumentaciones de rock ambiental, realzadas por la voz profunda y penetrante de Hugo Race. Sin ser completamente oscuro, las atmósferas tristes y profundamente melancólicas conforman una arquitectura sonora perfecta para una depresión pero con regreso asegurado a la normalidad. Estamos, sin dida, ante un álbum magnífico de 5 estrellas, solo si te atreves a disfrutar de un viaje único.

En el disco participan Hugo Race (voz, guitarras, órgano, teclados, electrónica), Gianni Maroccolo (bajo, sintetizador, electrónica), Andrea Pelosini (batería), Antonio Aiazzi (piano, órgano Hammond) y Nicola Baronti (MS20, electrónica, percusión). El disco se ha grabado en los estudios en Helixed (Melbourne), PFMA (Torre del Lago) y Bicocca (Cecina). La mezcla y la masterización son producto de Niccolo Mazzatini, Simone Sandrucci y Nicola Baronti, los tres ingenieros de grabación. La publicación se ha realizado a través de Gustaff Records. La fotografía es creación de Marco Pacini y las ilustraciones del álbum son de Uncle Gusstaff.

Tanto Race como Marok usan capas de sonidos ambientales, con sintetizadores y efectos de reverb que crean un ambiente envolvente y misterioso. Race aporta guitarras con riffs minimalistas y efectos de distorsión suave, mientras Maroccolo aporta líneas de bajo precisas y profundas, que marcan el ritmo y añaden peso emocional. La percusión, en ocasiones programada, en otras interpretada con instrumentos acústicos, mantiene un pulso constante que refleja la tensión y la vigilancia y los elementos experimentales incorporan sonidos no convencionales, como ruidos electrónicos, grabaciones de campo y texturas sonoras que enriquecen la atmósfera del álbum.

«LA realidad ES PRODUCTO DE nuestras emociones, y no están separadas, se influyen y quizá no puedan existir una sin la otra. La realidad es una construcción, única para cada observador. ni siquiera es real, ES pura subjetividad. los medios de comunicación, la política y toda esa mierda de internet, intentan manipularnos emocionalmente. Me gusta el desapego, mantener cierta distancia, sabiendo que probablemente me equivoque y que un final feliz puede tener consecuencias fatales» (HUGO RACE)

Musicalmente el disco continúa la tradición de ambos artistas por crear música introspectiva, oscura y emocionalmente sugestiva. Pura creación. Esa colaboración mutua refleja una madurez artística, estilos y experimentación de vanguardia perfectamente construida y enmarcada bajo letras poéticas y profundas. Sus ocho pistas son un marco idóneo repleto de significados con mensajes y de sonidos determinantes…

El plástico rasga sus venas con The Vigil, un tema que sugiere un acto de vigilancia constante, que implica un estado de observación, atención o espera, a menudo asociado con momentos de introspección, protección o resistencia. La canción explora la paciencia, la lucha interna, la resistencia ante las adversidades de un mundo en constante cambio, o la vigilancia de uno mismo y su entorno.

Suena Phoenix, vista como un himno a la esperanza, una invitación a no rendirse frente a las dificultades, a fin de buscar en uno mismo la fuerza para resurgir. La figura del fénix actúa como un poderoso símbolo universal de resurgimiento, que invita al oyente a reflexionar sobre sus propios procesos de cambio y crecimiento.

Acto seguido entran en escena los Soldiers,con letras potentes y una atmósfera evocadora para indagar los aspectos oscuros de la guerra y la condición del soldado, tanto en el sentido literal como metafórico. El tema incita a la reflexión sobre la violencia, la obediencia ciega, y el costo humano de los conflictos armados, tal como sucede en el mundo actual. También puede interpretarse como una crítica a la militarización y a las guerras que devastan las comunidades y las vidas. Al mismo tiempo encierra un enfoque más filosófico, reflexionando sobre la naturaleza del conflicto humano y la perpetuidad de la lucha interna y externa.

«Hay cosas que haces y que crees que son las mejores que has hecho, pero luego descubres que no significan nada para los demás. Y lo contrario: cómo lo trivial puede exagerarse hasta quedar fuera de tu control» (HUGO RACE)

La Pace es el cuarto corte, cantada en italiano, nos plasma una reflexión sobre la paz en diferentes niveles. Utiliza un lenguaje poético y una atmósfera musical envolvente. La instrumentación y voz son sublimes. Como pista transmite un deseo personal y una crítica social y filosófica. Expresa un anhelo por encontrar la serenidad en medio del caos, bien sea personal como colectivo.

Llegamos a Pandora, que hace referencia a la famosa caja de la mitología griega, símbolo de la curiosidad humana, el riesgo y las consecuencias impredecibles de abrir lo prohibido. La letra y atmósfera evocan sensaciones de inquietud, liberación de fuerzas desconocidas y la dualidad entre el deseo de descubrir y el peligro que implica. Pandora explora temas como la tentación, la pérdida de control, y las consecuencias de investigar lo oculto.

La figura de Pandora simboliza la apertura de una caja llena de males que, una vez liberados, no pueden ser revertidos, pero que también pueden interpretarse como la oportunidad de liberar algo valioso o descubrir una verdad oculta. Es un tema que invita a recapacitar sobre los límites del conocimiento y la curiosidad humana. La apertura de la caja simboliza un acto de valentía y una advertencia sobre las posibles consecuencias de ir más allá de lo permitido. La atmósfera y las letras parecen sugerir una aceptación de la dualidad y la complejidad de la experiencia humana.

«Con el tiempo, las guitarras se impregnan del legado psíquico de sus dueños… así que las guitarras del mismo año y modelo pueden ser muy diferentes. Es decir, las guitarras no son solo guitarras, son transductores de campos magnéticos. No me gustan especialmente las guitarras nuevas; las prefiero viejas y desgastadas por el tiempo, llenas de idiosincrasias» (HUGO RACE)

Where Does The Night Go es una canción que rastrea la búsqueda de sentido en la oscuridad, la transición entre la noche y el día, y las emociones que emergen en los momentos de incertidumbre o introspección. La noche personifica un período de confusión, tristeza o introspección, y una etapa de transformación y esperanza. Sugiere una deliberación sobre el paso del tiempo y cómo la oscuridad se disipa con el amanecer. Es una invitación a reflexionar sobre los momentos de perplejidad y la posibilidad de encontrar luz en la negrura.

Duru Duru sugiere un mantra repetitivo, evocando una sensación de ritmo tribal o ritual de meditación. La duplicación en el título puede relacionarse con la idea de trance, meditación o un estado alterado de conciencia. La canción combina ritmos repetitivos con guitarras atmosféricas, bajos profundos y quizás elementos de percusión que imitan ritmo salvaje. La atmósfera es densa y envolvente, diseñada para sumergir al oyente en un estado meditativo o contemplación.

Y llegamos al final del viaje con Phoenix (Reprise), esa pieza que se funde en una versión repetida o reflexiva de su anterior homónima. Como tal sugiere un ciclo o un proceso de retorno y transformación. La figura del fénix representa la capacidad de levantarse tras la destrucción o el sufrimiento, y Reprise, como palabra, señala que el proceso de transformación no es lineal, sino que implica volver a empezar, aprender de las experiencias pasadas. La clonación en la pieza subraya la idea de que el proceso de renacer es continuo, una parte esencial de la experiencia humana.

Concluyendo, The Vigil como álbum es una obra maestra que refleja una profunda sensibilidad artística y una enorme capacidad para fusionar géneros. A través de sus composiciones, logra transmitir una sensación de contemplación y vigilancia, invitando al oyente a recapacitar sobre la abstracción, la espiritualidad y la condición humana. La sonoridad e instrumentación son sobrecogedores, y la producción y letras demuestran la madurez de ambos artistas, así como su compromiso por sondear sonidos emotivos y genuinos. En conjunto, The Vigil se presenta como una pieza significativa en la discografía de Hugo Race y Gianni Maroccolo, consolidándose como una experiencia musical que combina intensidad emocional con una estética atmosférica única que enerva la mente de cualquier oyente dispuesto a dejarse llevar… Inmprescindible escuchar el disco con volúmen y auriculares de alta calidad.