Humanist – On the Edge of a Lost and Lonely World

«Haré música hasta que muera. Estaba perdido antes de tenerla, y fue una experiencia vital encontrarla. No puedo dejarla. No hay otra opción, ojalá la hubiera. Ahora para mí, la vida y la música son lo mismo. No puedo separarlas, se superponen constantemente ‘Humanist’ nos sumerge en turbulentos matices de oscuridad mientras luminosas ondas de esperanza nos inspiran» (ROB MARSHALL)

BUSCANDO LA IDENTIDAD

Humanist es un proyecto musical colaborativo originario del Reino Unido. Se estableció en 2016 gracias al guitarrista, compositor y productor Rob Marshall. Reconocido por su estilo que combina elementos cinematográficos con una mezcla de post-punk, rock alternativo y texturas industriales. Humanist presenta un elenco cambiante de vocalistas invitados en cada proyecto. Su álbum debut lleva el mismo nombre del grupo. Fue lanzado en 2020 bajo el sello Ignition Records y distribuido por Warp Publishing. Este trabajo contó con la colaboración de artistas como Mark Lanegan, Dave Gahan (Depeche Mode), Mark Gardener (Ride), Joel Cadbury. Tambien con Carl Hancock Rux, Jim Jones y John Robb.

En 2024 salió a la luz su segundo álbum titulado On the Edge of a Lost and Lonely World. Fue publicado por Bella Union. Inspirado por la pérdida de Mark Lanegan, el disco explora el sufrimiento, laespiritualidad y la renovación. Entre los artistas vocales se encuentran Dave Gahan, Isobel Campbell, Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club). Además de James Allan (Glasvegas), Ed Harcourt, Tim Smith (Harp, Midlake) y Carl Hancock Rux. La banda ha llevado su música en vivo por el Reino Unido y en toda Europa. Ha compartido escenario con figuras de renombre como Depeche Mode y Jane’s Addiction.

«Soy bastante tranquilo y soñador.

mi cabeza está perdida en nubes de pensamientos e imaginación. pero me impulsa a ser lo más real y auténtico musicalmente» «intento superarme y aprovechar al máximo mi potencial. nunca fue realmente una opción, sino lo único que sentí que podía hacer. dejarme llevar por la corriente, aceptar mi destino, surfear las olas» «Soy tímido, pero en el escenario mi guitarra me lleva a una confianza innata, así que supongo que ahí es donde me siento más cómodo» (ROB MARSHALL)

ACERCA DE ROB MARSHALL

Se trata de uno de los mejores guitarristas, compositores y productores británicos actuales. Nacido en Teesside (Inglaterra), se crió en un entorno industrial que influiría en su música. Desde joven, se sintió atraído por la guitarra y se inspiró en artistas como Jimi Hendrix y The Rolling Stones. Inicialmente formó parte de las bandas Lyca Sleep y Exit Calm. Esta última lanzó dos álbumes y realizó giras con Echo and the Bunnymen y Doves. Marshall es conocido por su sonido de guitarra único, que logra utilizando un Roland Space Echo Original. Su música refleja influencias de bandas como Joy Division, Killing Joke y Sigur Rós.

«Vida, nacimiento, muerte, religión, mortalidad. Una postura filosófica que analiza el valor de las personas. lo que significamos los unos para los otros. Trata sobre la creación vs. la evolución, el Cielo vs. el Infierno, la tumba vs. la vida eterna, y cómo reaccionamos los seres humanos ante estos conceptos. Es un álbum sobre lo que significa la esperanza para todos nosotros» (ROB MARSHALL)

Como compositor, Marshall compone sus piezas instrumentales en su estudio casero ubicado en la localidad de Hastings. A fin de aportar letras y expresiones interpretativas y distintivas, suele invita a diferentes vocalistas de alto nivel. Su primer colaborador fue Mark Lanegan, quien se convertiría en una presencia constante y emblemática en el desarrollo del proyecto. La muerte inesperada de éste supuso un duro golpe para Rob.

AL BORDE DEL MUNDO PERDIDO Y SOLITARIO

Por su parte, Humanist inició su actividad en vivo en 2021 tras lanzar su álbum debut. Su gira por el Reino Unido contó con la voz principal de James Mudriczki (Puressence). La gira recorrió ciudades como Birmingham, Newcastle, Glasgow, Sheffield, Manchester, Brighton y Londres. En cada parada, compartieron escenario con artistas como Suzie Stapleton, White Noise Cinema y Fears.

«ES Un álbum elaborado A BASE de contrastes dinámicos. totalmente comprometido con el sentido del drama en sintonía con la sensación de serenidad en medio de la tristeza»

En 2024, Humanist hizo su regreso a los escenarios con una formación renovada. Wendy Rae Fowler se incorporó como bajista y principal soporte durante la gira de Depeche Mode (Memento Mori). Desde entonces pertenec e a la banda. La alineación en el álbum también incluye a los vocalistas Jimmy Gnecco (Ours) y James Cox (Crows).

MELANCOLÍA, TRIUNFO Y CATARSIS

La melancolía puede ser un tema común en la música de Humanist. Refleja sentimientos de tristeza o nostalgia. El triunfo, por su parte, representa la superación de obstáculos o la conquista de metas. Sin embargo, la catarsis se refiere a la purificación emocional a través de la música o la experiencia artística. Rob Marshall sintetiza los tres conceptos en el álbum.

Para lograrlo, el sonido de Humanist fusiona la superposición de guitarras en capas. Los sintetizadores analógicos y una producción de reverberación intensa fealizan el resto. Esto combinación confiere una dimensión expansiva y envolvente. Los críticos lo comparan con Nick Cave and the Bad Seeds por su tono introspectivo y profundidad lírica. También con Joy Division debido a su sonido minimalista y atmosférico. Los arreglos son amplios y grandilocuentes. Han sido asociados con Spiritualized. Otras canciones, como las colaborativas con Isobel Campbell, remiten al shoegaze de My Bloody Valentine. Evocan una sensación de ensueño y textura densa.

A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS

Los viajes son una experiencia a través del tiempo y del espacio. La música, en estos casos, se convierte en un elemento vehicular bajo una narrativa no lineal. Las pistas fluyen de manera orgánica, creando un éxodo emocional. La duración de cada track varía, manteniendo un equilibrio entre la introspección profunda y los estallidos sonoros que aportan intensidad.

El título del álbum sugiere una sensación de estar al borde de un mundo que se siente perdido y solitario. Esto se se refleja en las letras y en la atmósfera musical. La obra explora la desconexión, la nostalgia por un mundo que nunca fue tal como lo imaginamos. Asimismo, intensifica la lucha interna por encontrar sentido en un entorno que parece desmoronarse.

Las letras de este álbum tienden a ser poéticas, abiertas a múltiples interpretaciones, con un tono melancólico, pero también esperanzador. Abordan la soledad existencial, la nostalgia por una realidad pasada o idealizada, la ansiedad por el futuro y la incertidumbre. Tambien la búsqueda de identidad en un mundo cambiante. Este enfoque literario invita al oyente a reflexionar sobre su propia existencia y la naturaleza del mundo que habita.

Musicalmente, el disco se caracteriza por el uso intensivo de reverberaciones, delays y capas de sonidos. Esta fusión crea una sensación de vastedad y profundidad espacial. Con ello se yuxtaponen efectos típicos del shoegaze y guitarras etéreas distorsionadas. El bajo y la batería ofrecen ritmos suaves y pulsantes. Asu vez, proporcionan una estructura sin perder la sensación de flotación. En cuanto a las voces hay que decir que están procesadas y envueltas bajo diversos efectos. Gracias a ello se transmite vulnerabilidad y misterio. La producción busca sumergir al oyente en un estado de contemplación. La música actúa como un espejo de las emociones internas.

LAS PISTAS

El álbum consta de una playlist de trece cautivadores temas. Recientemente (2025) se ha publicado una versión deluxe del álbum que incluye 27 canciones. Puede escucharse en las plataformas streaming.

The Beginning (My God) cuenta con la colaboración de Carl Hancock Rux en las voces. La letra es una reflexión introspectiva y emotiva sobre la espiritualidad y la búsqueda de sentido. Pero también expresa la conexión con algo más allá de lo terrenal. La canción comienza con una sensación de búsqueda y anhelo. A medida que avanza, se convierte en una meditación sobre la la existencia y la relación con lo divino. Algunos aspectos incluyen búsqueda de sentido y propósito en la vida. Y una conexión con algo más allá de lo material. La mención de «my god» (mi dios) sugiere una búsqueda de enlace con lo divino o una fuerza superior. La pista además explora los propios pensamientos y emociones en medio de la confusión y el aislamiento del mundo moderno.

Happy (ft. Ed Harcourt) indaga la búsqueda de la felicidad y la ilusión. Analiza la ironía y complejidad de sentirte feliz en un mundo que puede ser difícil o desconcertante. La felicidad no siempre es genuina o fácil de alcanzar. Puede ser aparente, superficial o engañosa en un contexto de incertidumbre o tristeza. Al mismo tiempo, describe la alegría o la felicidad. Todo ello bajo una forma de refugio frente a la dureza de la vida o las dificultades emocionales. La felicidad puede ser efímera, engañosa, o incluso una máscara para sentimientos más profundos de tristeza o vacío.

Too Many Rivals (ft. Tim Smith) sugiere una sensación de estar rodeado de adversarios o de una competencia constante. Esto puede interpretarse como una lucha contra otros o las propias inseguridades o dudas. Esta sobreabundancia de rivales genera ansiedad, estrés y un no poder escapar o destacar. Tener tantos rivales puede simbolizar las presiones sociales, expectativas o incluso batallas internas que dificultan el crecimiento personal. La letra así indica: «Demasiados rivales en mi camino, arruinando mi lluvia. Recuerda cuando ambos éramos jóvenes. Eras sangre de mi sangre».

The Immortal (ft. Ed Harcourt) profundiza sobre la inmortalidad, la memoria y la trascendencia. Cuestiona qué partes de nosotros permanecen después de la muerte y qué impacto dejamos en el mundo. Invita a pensar en la eternidad como una presencia que puede encontrarse en nuestras acciones, recuerdos y existencia.

This Holding Pattern (ft. James Cox) insta a estar atrapado en una rutina que no cambia. Que se repite una y otra vez sin un avance real. Esto repercute entre aceptar la situación (resignación) o luchar por romper ese ciclo (esperanza).

Brother (ft. Dave Gahan) trata sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la hermandad en un mundo difícil. Reflexiona sobre cómo nos relacionamos con los demás y la necesidad de apoyarse mutuamente en tiempos de adversidad. El texto refuerza esta neesidad: «He muerto un millón de miles de veces. En mis sueños. Y en tu mente solitaria. He arrojado mi corazón al fuego. Ardió tan brillantemente. Como el sol puede cegar».

Born To Be (ft. Peter Hayes)se refiere al destino o la naturaleza inherente del individuo. Puede interpretarse como una declaración de aceptación o un reconocimiento de que ciertas cualidades o caminos están predestinados. Cada persona tiene un propósito o un camino que debe seguir. A veces luchando contra las circunstancias o sus propias dudas.

Keep Me Safe (ft. Rachel Fanan) refleja un sentimiento de fragilidad. Pero sin olvidar la aspiración a encontrar un lugar o una persona que brinde protección y consuelo en tiempos difíciles. La letra transmite confianza donde todavía hay una esperanza de seguridad y paz interior el mundo sea hostil o incierto.

Dark Side of Your Window (ft. James Allan) es una canción acerca de la introspección. Enfrenta esas partes ocultas y a veces incómodas de uno mismo. Es un recordatorio de que todos tenemos esas zonas. Igualmente debemos entender que esas facetas pueden ser un paso hacia la autocomprensión y la aceptación.

Love You More (ft. Isobel Campbell) es una declaración de amor profundo, que simboliza la exploración de conexión auténtica en un entorno difícil. La letra probablemente enfatiza la fidelidad, la esperanza y la fuerza que se obtiene del amor en tiempos de adversidad.

Lonely Night (ft. Madame Butterfly) puede interpretarse como un reflejo de los momentos difíciles que todos enfrentamos. La soledad parece envolvernos. Es un recordatorio de que estos momentos son parte del proceso de autoconocimiento y crecimiento. La canción invita a aceptar la oscuridad y a buscar la luz interna para superar la soledad.

The Presence of Haman (ft. Madame Butterfly) parece ser una reflexión sobre la caída en la oscuridad y la persistencia de la maldad. La intolerancia y la opresión en la historia y en la sociedad actual. La figura de Haman actúa como un símbolo de esas fuerzas oscuras. Aunque puedan parecer derrotadas en ciertos momentos siguen presentes bajo diferentes formas.

The End (ft. Madame Butterfly) es probablemente una canción que indaga sobre el fin de algo importante en la vida. Aceptarlo como parte del proceso y prepararse para lo que viene después. La letra podría expresar una mezcla de tristeza y liberación, dependiendo de la perspectiva con la que se interprete. Sin duda, trata sobre no estar solo pero transmite que no lo estás cuando pasas al otro lado.

CERRANDO ESE MUNDO SOLITARIO Y PERDIDO

Humanist es un proyecto musical que combina elementos de shoegaze, dream pop y música experimental. Emerge en la escena independiente con un enfoque introspectivo y atmosférico. Representa una exploración sonora y temática que refleja sentimientos de alienación, introspección y búsqueda de significado en un mundo fragmentado. Como álbum transmite la complejidad de las emociones humanas frente a la incertidumbre global y personal. Se consolida como una pieza significativa en el panorama del shoegaze y la música introspectiva contemporánea. En general, el mundo de Humanist parece ser un lugar de introspección y reflexión. La música se reiventa como un viaje introspectivo que invita al oyente a reflexionar sobre sus propios pensamientos y emociones.

En definitiva, On the Edge of a Lost and Lonely World ha sido bien recibido por la crítica especializada. Los fanáticos del género por su autenticidad y profundidad emocional. Es considerado una obra que captura la sensibilidad moderna. Resuena especialmente en audiencias que buscan música que refleje su propia sensación de desconexión y deseo de significado.