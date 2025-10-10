Cuando el trueno desata tormentas

Hay discos que se sienten como tormentas. Se gestan en silencio, cargan el aire de electricidad y, cuando estallan, dejan el mundo vibrando de manera disímil. I Just Want To Be a Sound, es el nuevo manifiesto sónico de Kadavar, un torbellino que pertenece a esa especie de fenómenos naturales. No busca narrar una historia ni construir un paisaje reconocible; lo que hace es invocar una energía, un pulso subterráneo que vibra entre la materia y el espíritu, entre el ruido y la forma.

Desde sus primeros compases, el álbum se abre paso como una descarga, atravesando los límites del stoner, el krautrock y la psicodelia, hasta alcanzar una dimensión más profunda, diferencial, casi ritual. No hay canciones al uso, sino relámpagos convertidos en frecuencias, luces que respiran, ecos que se disuelven en la penumbra.

Y detrás de esa tormenta, hay una banda que renace. Kadavar, los arquitectos del rugido eléctrico berlinés, que regresan con un sonido que ya no pretende aplastar, sino revelar. Lo suyo ahora es la alquimia del espacio, la resonancia que tiembla entre cuerpos y máquinas, entre lo analógico y lo digital. Y justamente ahí comienza nuestra inmersión, justo en el ojo del huracán.

Los arquitectos del rugido eléctrico

A partir de ahí fue cuando I Just Want To Be a Sound cayó de los cielos un 16 de mayo de 2025, y o hizo bajo el sello Clouds Hill, epicentro sonoro de la movida berlinesa de Alemania. La producción corrió a cargo de Max Rieger, miembro de Die Nerven.

Como banda, Kadavar viene conformada por Christoph “Lupus” Lindemann (guitarrista y vocalista principal), Simon “Dragon” Bouteloup (bajista), Christoph “Tiger” Bartelt (baterista) y Jascha Kreft (guitarra adicional y teclados). Estos cuatro relámpagos ya no rugen como en los días del stoner doom, sino que pulverizan aquella forma para reinventar una nueva intensidad desde el vacío que antecede a la explosión.

En busca de un nuevo edén musical

Tras varios años de incendiar escenarios con su bramido eléctrico, Kadavar anuncia su nuevo tizón. En I Just Want To Be a Sound, el grupo abandona el músculo del stoner y la densidad metálica para entrar en una fase de mutación sónica. Ya no quieren ser peso ni volumen. Quieren ser frecuencia, partícula suspendida en el aire, resonancia pura.

El resultado es una obra que respira psicodelia moderna, krautrock reimaginado junto a una veta de rock experimental que suena tanto a pasado como a futuro. La estructura ya no obedece al golpe directo, sino al pulso que late bajo la piel del sonido.

«La música es un medio muy poderoso para transformar la negatividad en algo positivo» (Christoph “Tiger” Bartelt, KADAVAR)

La instrumentación viene confirmada con sintetizadores analógicos, pads envolventes, guitarras con distorsión controlada y una «hum» reducida que hace sentir el aire entre las notas. El bajo mantiene vivo al cuerpo de la tormenta. La batería, funciona como una brújula, marcando los truenos que guían el viento.

Entre tanto, los efectos espaciales, delays y reverberaciones crean un sentido de profundidad casi cinematográfico que genera olas, choques y reverberaciones cruzadas. Hay momentos donde lo digital se asoma apenas con texturas discretas, pulsos sintéticos, fragmentos de ruido blanco que completan el lienzo. En otros ruge como un dios enfurecido. Es la tormenta en su punto exacto de equilibrio: ni caos ni calma, sino pura tensión sostenida.

El «cadáver» resucitado

Kadavar, no es solo una firma. Es una herencia, un conjuro y un signo lleno de significados. Recordemos que la palabra Kadavar proviene del alemán Kadaver, que significa «cadáver». Sin embargo, esa palabra en la banda, no se tiñe de muerte definitiva, sino de renacimiento a través del sonido. Es la promesa de una resurrección eléctrica: lo que se apaga puede volver a vibrar. El cadáver es un vehículo, no un final. Así es como se entiende la música de Kadavar, como un ritual que extrae vida de la descomposición, una tormenta sonora que convierte polvo en trueno.

Recordemos que Kadavar actuará en España en Madrid (16/10/25) y Barcelona (17-10-25), dentro de su marco European Tour 2025. Venta de tickets aqui.

La banda relámpago

Kadavar nació en el Berlín de 2010 como un estallido en medio de la escena underground. Desde aquel primer acorde, se entendió que Kadavar no era una banda cualquiera. Era un conjuro sónico, un relámpago contenido en una botella. Con el tiempo, el núcleo se consolidó. Las tormentas se volvieron más profundas, los riffs más densos, las atmósferas más sombrías. Fue una mutación Stoner que miraba de reojo hacia el krautrock, pero vislumbrando nuevas fronteras. La metamorfosis no cesó y finalmente catapultó un cambio de rumbo quedando que quedó cristalizado con I Just Want To Be a Sound.

El enigma de las cabezas concéntricas

Bajo una estética profundamente psicodélica e inspirada en los 70, la imagen representa un destello de color que juega con figuras humanas y patrones fluidos. La cromática ácida y vibrante junto a esas formas orgánicas, sugieren una ruptura con las convenciones anteriores, invitando a sumergirse en una experiencia sonora transformadora.

«Mucha gente vive hoy en día demasiado encerrada en sus mentes: analizamos todo, Y A VECES, somos DEMASIADO racionales. la libertad consiste precisamente en dejar de analizar y razonar al menos por un momento» (Christoph “Tiger” Bartelt, KADAVAR)

La portada en si misma encierra un relámpago filosófico. Una sucesión de cabezas concéntricas, que se superponen como una matrioska mental. No hay rostros, ni rasgos, ni miradas. Solo capas de identidad que se disuelven una dentro de otra, como si el yo se desnudara hasta quedar reducido a su vibración más pura. La imagen funciona como el deseo de dejar de ser cuerpo, forma o ego, y transformarse en sonido.

La voz que relamapaguea y truena

Kadavar entiende que la música no es escaparate, sino territorio. Su frase-mantra —«quiero ser sonido»— no es un lema vacío. Es un credo que atraviesa todo el disco, una señal de renuncia y audacia. Renunciar a la impostura. Disolverse en la vibración. Trascender la forma.

Lupus Lindemann deja atrás el rugido primitivo del pasado para erigir su canto como puente entre sonido y filosofía. Esa voz no se limita a transmitir melodía. Es un pulso vital que flota como el humo, que susurra como viento y truena como una tormenta. No busca imponerse. Busca convertirse en un eco perpetuo, en relámpago que se repite en la memoria. En definitiva, cada nota es un acto de renuncia y una proclamación: «no queremos ser imagen, queremos ser sonido». Y en esa renuncia reside su potencia.

Desmenuzando la tempestad «track a track»

I Just Want to Be A Sound es el primer trueno que cruje la tormenta kadavariana. Se presenta como un fenómeno sensorial de alta energía. Entre capas de guitarra rugiente y un pulso rítmico hipnótico, la canción encarna la necesidad visceral de convertirse en vibración pura. Es el despertar del viaje, el umbral de una travesía sonora.

A partir de ahí, Hysteria intensifica la experiencia. Con riffs cortantes y un tempo más acelerado, transmite una urgencia casi claustrofóbica, como una mente atrapada en su propia intensidad. La tensión crece con cada compás, invitando a perderse en un estado de exaltación controlada.

Después de este estallido, Regeneration actúa como pausa introspectiva dentro de la tormenta. Su atmósfera densa y melódica sugiere un renacer, un momento para recomponer fuerzas antes de seguir avanzando. La canción fluye como un pulso vital, recordándonos que la reconstrucción es parte esencial del caos. Siguiendo el camino, Let Me Be A Shadow se adentra en lo oscuro. La voz se vuelve más etérea, casi espectral. Las guitarras dibujan un paisaje sombrío. Funciona como un deseo profundo de ocultarse y transformarse en algo intangible dentro del ruido.

En contraste, Sunday Mornings cambia el registro. Con una cadencia más suave y un aire melancólico, ofrece un respiro, como un amanecer tras la noche más intensa. Es una melodía de nostalgia que prepara al oyente para lo que está por venir. Pero la calma no dura, porque Scar On My Guitar reintroduce la tensión emocional. La metáfora de la cicatriz se convierte en hilo conductor: una marca indeleble que, aunque dolorosa, define. Entre riffs ásperos y una voz cargada de sentimiento, la canción revela la crudeza del recuerdo y la fuerza de la experiencia.

A continuación, Strange Thoughts abre una puerta hacia lo inquietante. Su estructura progresiva y sus cambios de textura transportan a un terreno más experimental, donde la mente divaga entre ideas perturbadoras y fascinantes. Es un ejercicio de introspección y exploración. Seguidamente, Truth golpea con claridad cristalina. Se percibe como una revelación, un momento de confrontación consigo mismo. El pulso rítmico se vuelve más directo, casi hipnótico, mientras la guitarra construye una verdad musical intensa.

Luego, Star aporta una dimensión casi cósmica. Con un aire expansivo y brillante, se convierte en una travesía sideral, donde el sonido adquiere la sensación de viaje infinito. Es una oda a la búsqueda y a la aspiración. Finalmente, Until The End cierra el álbum como un epílogo solemne y potente. Resume la travesía absoluta con la música, viaje y el propio ser. Es la última tormenta que deja paso a la calma.

En conjunto, este disco se convierte en un mapa emocional, donde cada canción es una estación de un trayecto que oscila entre la fuerza y la fragilidad, el caos y la introspección. Kadavar no solo compone piezas, sino que construye atmósferas capaces de atravesar al público y transformarlo.

El último relámpago

Kadavar no entrega solo un álbum. Ofrece una experiencia sensorial, un viaje en el que cada canción se convierte en un paisaje emocional distinto. I Just Want to Be A Sound es mucho más que un recorrido sonoro. Es una exploración de la condición humana a través de la tensión, la calma, la introspección y la confrontación.

En este mapa emocional, la banda traza un itinerario donde la fuerza se encuentra con la fragilidad, donde el caos convive con la reflexión. El resultado es un trabajo que no se escucha solo, sino que se siente, se vive y se transforma. Kadavar no solo construye música. Construye atmósferas que resuenan más allá del sonido, dejando una huella indeleble en quien se atreve a recorrerlas. Y así, la última tormenta se disipa, dejando al público no solo con música, sino con una experiencia que perdura mucho después de que suene el último acorde.

En resumen, eeste álbum no es para los puristas de Kadavar que buscan la fórmula de siempre, sino para aquellos que cultivan una mente abierta, dispuesta a aceptar los cambios y a crecer musicalmente junto con la banda.