IMAGINE DRAGONS – MERCURY – ACT 1

Mercury – Act 1 representa la vuelta del sentimiento de felicidad para todos los que se proclaman fans de Imagine Dragons. Fue en 2019 cuando el grupo estadounidense, afincado en Las Vegas (Nevada), anunciase su separación temporal mediante un comunicado en sus redes sociales, dados los cambios en la situación global que estaban produciéndose. Pero negados a apagar la llama de la esperanza de sus fans, de que todo fuera una broma, el grupo alentó a que volverían, y mucho antes de lo que esperábamos.

Antes de esta disolución temporal, en 2013 el portal digital de Billboard los nombró como banda revelación del año. Posteriormente la aclamada revista Rolling Stones proclamó el tema Radioactive de su álbum Night Vision como el mayor éxito del rock de año. Así que el vacío que dejó su separación en el panorama musical fue aterrador.

Pero como ya ellos mismos anticiparon, volvieron. Y lo hicieron a lo grande. El 12 de marzo de este año anunciaron que el grupo volvía a subirse a las tablas, que lo harían con su formación completa, es decir Dan Reynolds como vocal, Daniel Wayne a la Guitarra, Ben McKee al bajo y Daniel Platzman a la batería. Y para completar las buenas nuevas, este anuncio vino acompañado del lanzamiento de dos temas de estudio, Follow You y Cutthroat.

Tres meses más tarde publicaron un tercer tema, Wrecked, y con el anunciaron Mercury – Act 1, su nuevo disco. El disco vendría producido por el aclamadísimo productor Rick Rubin, ganador en numerosas ocasiones de premios Grammy y por producir obras maestras para grupos de fama mundial como Slayer, Red Hot Chilly Peppers, AC/DC, Johny Cash, Tom Petty, System of a Down, Shakira, Linkin Park o U2. Vendría de la mano de las compañías discográficas KIDinaKORNER e Interscope Records.

Trece son el número de temas que componen Mercury – Act 1. Comienza con el tema My Life, que toma distancias del sonido y la lírica propia de Imagine Dragons, pero es un tema excepcional para empezar el disco. Narra, desde una perspectiva reflexiva, la vulnerabilidad de su vida en ciertos momentos, causados por el abuso de sustancias, como también reconoce en el tema Giants. El tema termina con un arranque poderoso en lo musicalmente hablando para aportar un aire esperanzador a la situación, tal y como reconoció Dan para el USA Today “Quería que la canción terminase con una nota que se sintiera empoderada en lugar de sentirse controlada por la sustancia”.

Siguiendo con la crudeza de My life, Lonely retoma otro de los grandes temores del alma humana. En este caso se aborda la soledad en sus dos variantes. Una producida por la sensación de vacío que se produce al sentirse sólo en cada paso o caída de la vida, y la otra, la sensación de vacío que causa el estar rodeado de gente a la cual solo le importa tu estatus social, tu dinero o tu fama. Ambas incurables con química, sino que precisan de una purificación personal. Hay bastante similitud entre este tema y No Time For Toxic People, donde se produce un llamamiento a ser feliz alejándose de las personas que nos intentan anular en todos los sentidos.

A través de la metáfora “escapar del fantasma” Wrecked trata sobre la alargada sombra que dejan las cenizas de un amor que ya se apagó entre dos amantes. Jugando con el tema de “estar muerto”, trata la desesperación y el desconsuelo del desamor. Contrapuesta al tema anterior, Monday es una carta de amor que Dan Reynolds le dedica a su esposa tras 10 años de buenos momentos juntos. Mostrando en el tema que para él ella es única y que hace buenos sus días malos “tu eres mi lunes, tu eres el mejor día de la semana”.

Para completar la marea de buenrrollismo tenemos el tema #1, cuya temática principal versa entre la autorrealización y la poca o nula importancia que se le debe dar a las opiniones hirientes que la gente. Arropando esta temática, cabe destacar bastante el tema It´s OK. Este se trata de abrazar tu sexualidad, amarte a ti mismo y aceptarte tal y como eres, sea cual sea tu condición, y que a veces no tenemos que sentirnos mal por no estar sintiéndonos bien todos el día, todos los días.

De manera disruptiva aparece Easy Come Easy Go, que representa cómo se produce gradualmente la pérdida de amistades con el paso del tiempo y cómo las historias de las amistades de antaño se ven, por desgracia muy lejos. Adentrándose de nuevo en la crudeza que ya vimos anteriormente, tenemos Dull Knives. Un tema que pone los sentimientos a flor de piel y habla de ese problema que quema a un porcentaje muy elevado (y por desgracia en aumento) de nuestra sociedad, la depresión. Dan narra como aunque hacía aparentar que estaba bien por fuera, por dentro estaba ardiendo. “Sonrío todo el día y lloro toda la noche. ¿Alguien, por favor, no salvará mi vida que se esta fugando?”

Para cerrar el álbum tenemos One Day, tema que cuenta una historia imaginaria sobre una relación con algunos problemas pero con pasión al fin y al cabo, en la que él sueña con que “Yo se que un día seré esa única cosa que te haga feliz. Se que yo te haré reír”

Mercury – Act 1, es posiblemente uno de los mejores trabajos discográficos en lo que llevamos de año, y sin duda uno de los mejores discos de Imagine Dragons. Musicalmente siempre destaca la gran presencia de la percusión con tintes belicistas, que ya son seña de identidad del grupo. Temáticamente no buscan agradar a nadie en concreto ni en general, sino contar las cosas tal y como son. Llamar a las cosas por su nombre y reconocer los errores que todos tenemos, tanto en lo personal como conjunto, como sociedad. Porque la única manera de avanzar es mirar atrás, aprender y seguir caminando, cueste lo que cueste. No olvidando nunca nuestros errores o aciertos ni a la gente que se queda por el camino, porque ya fuesen buenos o malos, son parte de nosotros mismos.

Escucha Mercury – Act1 de Imagine Dragons