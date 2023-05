Indigo De Souza no se anda con rodeos. En perfecto equilibrio entre el autosabotaje y un afán de superación, abraza el caos para convertirlo en arte en su tercer larga duración. Con un título de lo más revelador, un memento mori actualizado, All of This Will End (2023) es un mosaico de experiencias con más vida que nunca en las canciones, de las que trasciende la armonía de la artista consigo misma.

La cantautora estadounidense, afincada en Carolina del Norte, siempre ha sentido que no encajaba. Su madre la animó desde pequeña a canalizar sus emociones a través de la música y no ha perdido esa seña de identidad desde entonces. Con I Love My Mom (2018), disco debut, se centró en el paso de la infancia a la adolescencia, mientras que las dinámicas tóxicas de una relación fueron la tónica de Any Shape You Take (2021), segundo LP de la artista. Este tercer trabajo es la culminación de sus predecesores. Sin despegar demasiado su propia experiencia de las letras, aborda temas más generales, como la mortalidad, el peso de las decisiones y el concepto de comunidad. Todo ello con el embalaje habitual de De Souza, un sonido indie sin demasiadas florituras, con detalles que rozan el grunge por momentos.

El disco se divide en dos caras. Ambas tienen como hilo conductor la complejidad emocional humana, tratada desde diferentes puntos de vista y tonos. La cohesión no se pierde en ningún momento gracias a la abrumadora crudeza compositiva de Indigo De Souza. Justamente aquí radica la grandeza del álbum, en su inmediatez para calar hondo.

La cara A disfruta de un tono más animado, a pesar de la oscuridad innata de la narrativa. Se agradece, por tanto, el trabajo de la artista para no caer en un derrotismo que, siendo totalmente válido, habría complicado la asimilación del LP. Time Back da el pistoletazo de salida a la montaña rusa emocional con unos primeros versos certeros: I feel like I’m leaving myself behind / And I’m so tired of crying. Este agotamiento es el impulso necesario para seguir adelante y, aunque haga hueco para cargar contra su ex (You’re bad / You suck / You fucked me up), los agresivos riffs y los sintes barren la negatividad. La potencia sonora continúa en You Can Be Mean y Wasting Your Time, donde de nuevo canta sobre una ruptura. La primera va directa a la yugular, con la voz de Indigo a punto de quebrarse en un ambiente de corte garage, con una incesante percusión de fondo.

En todo momento se palpa el aprendizaje de Indigo De Souza. Acepta que, por mucho que lo intente, es imposible tener todo bajo control. Losing ahonda en esta idea. Rebaja el torrente imparable con temas más alicaídos de los que es complicado salir. Las guitarras siguen siendo las protagonistas, así como la distorsión vocal, pero la percusión adquiere un rol más melódico.

Parking Lot y el tema que da nombre al disco ponen en valor la aceptación. La primera, a modo de episodio disociativo y ligeramente derrotista, con versos tan ingeniosos como: And I’m not sure what is wrong with me / but it’s probably just hard to be a person feeling anything. En All of This Will End prima más la relativización y rompe una lanza a favor de las personas con enfermedades mentales, víctimas de incomprensión y tabúes.

La segunda mitad, más oscura, empieza con Smog, reflejo de cómo funciona la ansiedad, con una verborrea incesante dentro de la cabeza que boicotea todo con sus afiladas garras. Frente al aislamiento al que empuja la vorágine ansiosa, De Souza valora un sentido comunitario sin miedo a abrirse a los demás. Le sigue The Water, más anecdótica, pero que profundiza en la idea de dejarse fluir.

El tono amable de Smog está de nuevo presente en Not My Body. Entre un viaje de introspección, aprovecha para criticar convenciones sociales que, a pesar de su irracionalidad, están incrustadas en la sociedad. En este caso, la creencia de que el aspecto físico está por encima de las personas. Always, dardo punzante en la recámara, se centra en las decepciones constantes dentro de una relación, con un sonido noventero de melodías electrizantes que camufla su lado más sentimental.

Un ejemplo más del magnetismo de Indigo De Souza llega con Younger & Dumber, primer adelanto del disco y que funciona ahora como magistral cierre. Demuestra su facilidad para lucirse en temas más lentos. El tema concentra el poso emocional de todo el trabajo para explotar en un clímax catártico donde reina el perdón. Abraza la tendencia a sentirse fuera de lugar, incluso en su casa, para no dejar de intentar encontrar su sitio. Sin duda, la mejor canción de su carrera. A fin de cuentas, es una maestra en convertir episodios oscuros de su vida en recuerdos bellos a través de las canciones.

El indie rock correcto, con algunos clichés manidos del género en los 2000 y escasa innovación, no ayuda a que el tercer trabajo de Indigo De Souza sea rompedor, musicalmente hablando. Hay detalles sonoros que merecen revisarse, pero, en conjunto, se mueve en un baremo medio. Lo cierto es que tampoco se echa de menos, sobre todo gracias al equilibrio con las letras, sobresalientes. Las capacidades compositivas de la artista se alinean a la perfección para ofrecer su mejor trabajo hasta la fecha. Solo queda subirse a la montaña rusa y disfrutar la catarsis emocional que esconde All of This Will End.

Escucha aquí lo último de Indigo de Souza: All of This Will End