Tras cuatro años desde su último LP, Interpol han sacado su ya esperadísimo séptimo álbum de estudio. The Other Side Of Make-Believe ya había sido anunciado a lo largo de este año, con varios adelantos que nos permitieron abrir el apetito. Además, este año, en el que se cumplen 15 años de su Our Love To Admire y también 20 años de Turn On The Bright Lights, es un gran momento. Lejos de volver a repetir la fórmula, y también como resultado de dos años de pandemia, traen un sonido renovado sin perder la marca original de la banda.

Toni, primer adelanto y primer tema del álbum, es la clara representación de este nuevo, pero no tan nuevo, sonido. La guitarra rítmica tan característica de sus primeros álbumes se vuelve un recurso mucho menos protagonista, dando paso a un ritmo más fluído, llevado por la batería y el teclado. Esta nueva fluidez va a estar presente a lo largo de todo el álbum: Fables la mantiene, a través de un ritmo más lento pero con una armonía muy fina y cuidada. Admirable; Into The Night vuelve a la guitarra de siempre, un recurso que te atrapa en la atmósfera del disco, hacia la mayor complejidad armónica de los estribillos; la fórmula se repite en Mr. Credit, con un ritmo más lento pero con una potencia sonora notable.

En este punto es cuando uno puede ver cómo ha cambiado la construcción de estas canciones: el sonido de Interpol es ahora una suma de capas, que lejos de interponerse entre ellas, se han trabajado y refinado para que al juntarlas y quitarlas no haya estridencias.

Something Changed, otro de los adelantos, se vuelve más ligera, con el piano nuevamente dando el ritmo junto a la voz de Paul Banks. El se acelera de nuevo con Renegade Hearts, un tema que ofrece mayor juego entre capas y elementos sonoros, sin que se pierda el equilibrio. Por momentos, se vuelve minimalista y de repente se juntan todos los sonidos para crear un nuevo resultado hacia el final. Passenger refleja también este viaje en la construcción del álbum y es la que da el título al álbum con su primera frase: «I’m on the other side of make-believe». Con su ritmo lento, hace un buen par con Greenwich.

Los platos fuertes de este álbum probablemente sean Gran Hotel y Big Shot City. Se lucen en todos sus aspectos, tanto el lírico como el rítmico. Aunque la atmósfera termine siendo un poco densa, ya que hay momentos en los que puedes perderte en la complejidad del sonido, lo compensan con su cierre de álbum. Go Easy (Palermo) recupera la fórmula clásica de Interpol de guitarra y coros en un primer momento, para dar lugar a un tema que se siente más ligero y trabaja de nuevo las capas de sonido de manera más sencilla.

El resumen este álbum, en una frase, ya lo dijo Paul Banks en Toni: «Still in shape, my methods refined». Sin duda, lo cumplen y han sabido adecuarse a los nuevos tiempos. Como tantos otros discos de la pandemia, este álbum denota la capacidad de adaptación de la banda británica. Recientemente en una entrevista, Banks comentaba que el proceso de creación de The Other Side of Make Believe había sido totalmente distinto, teniendo que integrar los distintos instrumentos y voces por capas en lugar de tocarlos todos juntos. Esto conlleva un trabajo de producción más difícil pero también como creativo, ya que permite un mayor control de cada capa de sonido, viajando desde el minimalismo hacia la complejidad sin dificultad, un recorrido que se disfruta escucha tras escucha.

