Del sello discográfico TDE se suele (y debe) hablar maravillas, principalmente por el enorme talento que atesora entre sus miembros: Kendrick Lamar, SchoolBoy Q, Ab-Soul, Jay Rock, SZA e Isaiah Rashad entre otros. Pero si algo ha lastrado a este colectivo en el último lustro es su falta de prolificidad (la antítesis de Griselda), siendo el propio Isaiah Rashad el mejor ejemplo.

7 años han pasado ya desde uno de los mejores debuts de rap de la pasada década y posiblemente del siglo XX: Cilvia Demo (2014) y 5 interminables años desde su último lanzamiento The Sun´s Tirade (2016). Es por ello que las enormes expectativas que todos los amantes del rap habían depositado en The House Is Burning (2021), el nuevo proyecto de Isaiah Rashad, han sido imposibles de cumplir.

5 años prácticamente desaparecido del mundo del rap, el joven artista sucumbió a las drogas y el alcohol y como consecuencia la ansiedad y los problemas económicos, temas siempre presentes en sus letras desde el inicio de su carrera. Por suerte, gracias al apoyo del jefe de la discográfica Anthony Tiffith y un período en rehabilitación, la joya de TDE ya estaba lista para romper su silencio.

Sin embargo, a pesar de ser el primer álbum que ha grabado completamente sobrio, sus inimitables atmosferas humeantes e hipnóticas siguen presentes y suponen los momentos más álgidos de todo el proyecto. Desde el tema de arranque Darkseid con su bucle cálido y onírico vemos un Isaiah Rashad de vuelta y concentrado: “My partner know I just camе back, see, I done been dead for real”, pasando por el tema central Headshots (4r Locals) con su estribillo tórrido que casi roza el mantra: “Okay, you caught me by surprise in my brand new whip, baby, Peep me in the scope, if I’m gone, don’t trip, baby, Bringin’ back the strong, up to bat, all hits, baby”.

El cierre 2 en 1 que supone HB2U es también especialmente conmovedor con una primera parte gospel/jazz con el rapero reflexionando sobre los errores de su pasado para, sin previo aviso, convertirse en un ritmo lo-fi nostálgico sobre el que se aprecia un Isaiah Rashad inconsolable y emulando un emotivo murmuro etílico: Have I been cheatin’ myself? I’m implodin’, She’s sick and tired of, “Listen, I’m broke”, This ain’t the time of my life, but I’m still on drugs”.

Un arranque y final de álbum brillante que sin embargo contiene en su interior una serie de sorpresas, algunas de ellas por desgracia decepcionantes y que diluyen la “atmósfera Rashad”. El ritmo trapero cortante de From The Garden resulta insostenible cuando entra el archiconocido Lil Uzi Vert para terminar de estropear el resultado final con unas rimas frías e insustanciales. Algo similar ocurre en Lay Wit Ya, un respetable homenaje a la música gangsta sureña y Three 6 Mafia (recordemos que los orígenes del propio Isaiah Rashad son Chattanooga, Tennessee) con una olvidable actuación de Duke Deuce. ¿Todo el mundo tiene derecho a divertirse no?

Por suerte, no todas las colaboraciones en The House Is Burning son así de catastróficas y de hecho algunas eclipsan por momentos la actuación del protagonista.Es el caso del rapero también sureño Smino en Claymore, una delicada composición con claros tintes R&B hecha a su medida, donde despliega su suave e inconfundible voz: “Take photos with a telescope, Heard you been runnin’ with the lames, I know”. Otro tema situado cómodamente en la frontera entre el rap y el R&B es Score, compuesto por el siempre acertado Kenny Beats y con las actuaciones estelares de las hermosas voces sureñas de SZA y 6LACK, es otro de los puntos álgidos del álbum.

The House is Burning (2021) supone una pequeña dosis de la singular atmósfera onírica que había caracterizado los anteriores lanzamientos de Isaiah Rashad. Un rapero que en estos 5 últimos años ha evolucionado y que quizás por intereses económicos o simplemente lúdicos ha liberado una versión más comercial que bebe tanto del trap y el R&B sureño. Sean cuales sean las intenciones del arma secreta de TDE, tan solo esperamos que volvamos a tener noticias de él antes de una fecha que suene tan futurista y lejana como 2026.

Escucha aquí el nuevo disco de Isaiah Rashad